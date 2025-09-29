“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México

Ciudad de México.— El Colectivo Mujeres de México advirtió, con base en cifras oficiales y estudios internacionales, que el aborto no es seguro ni protege a las mujeres. Por el contario señaló que el aborto incrementa hasta un 81% los riesgos de problemas de salud mental, duplica la probabilidad de suicidio y eleva la mortalidad prematura asociada a complicaciones físicas.
Evidencias presentadas por el colectivo
De acuerdo con los datos difundidos por el Colectivo Mujeres de México, investigaciones internacionales muestran que incluso el aborto inducido bajo un marco legal eleva el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
La organización afirmó que el aborto no resuelve situaciones de violencia, sino que en muchos casos las perpetúa.
El Colectivo Mujeres de México explicó que:
No existe el aborto seguro. Estudios internacionales confirman que incluso el aborto inducido legal incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
El aborto no resuelve la violencia. Al contrario, la perpetúa: muchas mujeres lo hacen bajo presión, miedo o abandono. Legal o ilegal, deja secuelas físicas, emocionales y psicológicas.
Las prioridades reales de la mujer están en otro lado. Inseguridad, falta de atención obstétrica, pobreza y abandono institucional son problemas urgentes.
En lugar de promover el aborto, deben atenderse con políticas públicas efectivas.
Prioridades que requieren atención
El colectivo subrayó que las prioridades reales de la mujer en México están relacionadas con la inseguridad, la falta de atención obstétrica de calidad, la pobreza y el abandono institucional.
En este sentido, pidieron que se implementen políticas públicas efectivas enfocadas en la atención integral de la salud materna y en el acompañamiento a las mujeres, en lugar de impulsar el aborto como solución.
Llamado a las autoridades
En su pronunciamiento, el Colectivo Mujeres de México señaló que “el aborto seguro no existe” y exhortó a las autoridades a invertir en salud obstétrica, justicia y protección frente a la violencia.
“No hay libertad en el aborto; sí la hay en elegir la vida y construir paz para nuestras familias y nuestro país”, concluyó.
ebv
México
México busca impulsar la nutrición desde las aulas para cuidar a su infancia
Ciudad de México.- En nuestro país, millones de niños viven una paradoja: la obesidad crece mientras la desnutrición persiste. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025, revela que uno de cada seis menores de 0 a 4 años presenta talla baja, y más de un tercio de escolares y adolescentes carga con sobrepeso u obesidad.
Aunado a ello, también se confirma que la obesidad se mantiene como uno de los mayores problemas de salud pública en México. Porque el 36.5 % de escolares y adolescentes presenta exceso de peso.
En contraste, el 16.2 % de niñas y niños de 0 a 4 años tiene talla baja, lo que indica desnutrición crónica.
Este indicador crece en comunidades rurales, hogares indígenas y familias con menores ingresos.
Yucatán encabeza el riesgo de talla baja en menores de 0 a 9 años, seguido por Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.
En el caso de la obesidad, Nayarit y Baja California Sur reportan probabilidades cercanas al 100 % en distintos rangos de edad. La desigualdad alimentaria atraviesa al país, donde conviven niños que no alcanzan a cubrir necesidades básicas y otros que sufren el impacto de dietas ultraprocesadas.
Propuestas legislativas para enfrentar el reto nutricional del país.
Las diputadas Ivonne Ortega y Amancay González, de Movimiento Ciudadano, presentaron una reforma al artículo 3º constitucional para incluir la materia de nutrición en educación básica.
El planteamiento busca que desde la niñez se adquieran herramientas para reconocer alimentos saludables, leer etiquetas y comprender la relación entre alimentación y bienestar.
Además, propone que la enseñanza de nutrición beneficie también a familias, docentes y comunidades, sembrando hábitos que reduzcan riesgos de enfermedades crónicas.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud recuerda que una dieta adecuada previene obesidad, diabetes e hipertensión.
Por ello, Incluir la nutrición en las aulas ofrece a los menores la oportunidad de formarse como consumidores conscientes en un entorno saturado de productos procesados.
Los expertos señalan que más allá de la salud física, la buena alimentación influye en el desarrollo mental, emocional y social, garantizando mejores oportunidades de vida.
ARH
Edomex
En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones
Nezahualcóyotl.— Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas.
Casas bajo el agua
En colonias de Nezahualcóyotl, familias pasaron la noche sacando agua de sus viviendas después de que una lluvia intensa afectó sus domicilios. En cuestión de horas, el agua alcanzó niveles que complicaron la movilidad y la seguridad de los vecinos.
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Brigadas en acción durante la emergencia
Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y brigadas municipales, que trabajaron durante la noche y madrugada para disminuir los niveles de agua.
“Trabajan en las zonas afectadas para atender a las familias y brindarles el apoyo que necesitan”, indicó Cerqueda, al referirse a las cuadrillas que recorrieron las colonias afectadas.
Apoyo en limpieza y servicios médicos
Cerqueda informó que integrantes de la brigada Por Amor a Neza apoyan a los vecinos en la limpieza de calles y viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar valoraciones a quienes lo requieran.
Basura, un obstáculo en el drenaje
La acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación, según informó el alcalde. “Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Pidió a la población colaborar: “No vamos a parar con este trabajo. Y pedirles, hagamos equipo, no tiremos basura, está en nuestras manos prevenir”.
Un esfuerzo que no se detiene
Aunque los niveles de agua han disminuido lentamente, las brigadas municipales continúan con labores de desalojo y limpieza. “No ha sido sencillo el día, los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, aseguró Cerqueda.
Atención a familias
El operativo en Nezahualcóyotl se mantiene con acciones de limpieza, apoyo a viviendas y atención médica. La prioridad, según informó la autoridad municipal, es atender de manera directa a las familias que enfrentan daños por las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.
ebv
Estados
Familias salen a calles de Guadalajara para celebrar la vida
Jalisco.— En el corazón de Guadalajara, Jalisco, las calles se transformaron en un punto de encuentro familiar. Decenas de hombres y mujeres de todas las edades, vestidas de blanco caminaron con globos azules y rosas, uniendo voces y pasos en una marcha que buscó transmitir un mensaje: defender a la mujer, la vida y la dignidad de cada persona.
Una caminata con ambiente de unidad
Niños, jóvenes, padres y abuelos participaron el fin de semana en una jornada festiva. Durante el recorrido de la Marcha a favor de la mujer y de la Vida se escucharon consignas como “¡Yo sí le voy, le voy a la vida!”, que resonaron en el trayecto desde la Plaza del Expiatorio hasta la Plaza Guadalajara. El ambiente fue familiar y pacífico, marcado por la presencia de generaciones que compartieron un mismo compromiso.
En favor de la mujer
El presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, Jaime Cedillo, expresó que la causa no se limita a un momento, sino que busca defender la vida desde la concepción hasta la vejez, siempre con respeto a la dignidad humana. Subrayó que la celebración es también una manifestación en favor de la mujer, la familia y la niñez.
Inhumano
Durante la caminata se hizo referencia a las discusiones legislativas en torno al aborto a nivel nacional y local. Cedillo advirtió que en distintos congresos del país se han aprobado reformas que permiten la despenalización y que existen iniciativas para eliminar cualquier restricción a esta práctica. Recordó la reciente propuesta presentada en Jalisco para suprimir por completo el delito de aborto incluso después de las 12 semanas de gestación.
La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para suprimir por completo el delito de aborto, incluso cuando este se practique después de las 12 semanas de gestación.
Al respecto, Jaime Cedillo calificó de “aberrante y verdaderamente inhumano” dicha iniciativa.
De acuerdo son los organizadores la marcha en favor de la Mujer y la Vida se enmarca en las acciones ciudadanas que buscan mantener vigente el valor de la vida y refleja un esfuerzo constante de familias.
ebv
CDMX
Jóvenes piden políticas públicas que protegan la vida y la familia
Ciudad de México.— Un grupo de jóvenes en favor de los valores fundamentales se reunió para enviar un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el derecho a la vida debe ser defendido, pues es la base de todos los demás derechos.
Llamado a la Suprema Corte
Issac Alonso Garduño Becerril, joven líder provida, expresó que la vida es el primer derecho que sostiene a todos los demás. Señaló que sin él, la protección jurídica carece de fundamento. Por ello, pidió que las decisiones de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país reconozcan y resguarden este principio.
La familia como fundamento del país
Garduño Becerril afirmó que México se forma en el vientre materno y que las políticas públicas deben dirigirse a respaldar a las familias. Subrayó que la fortaleza de un país depende de la salud y unidad de los hogares, ya que es en ellos donde se forman los ciudadanos que sostienen a la nación.
El llamado a la Suprema Corte refleja la inquietud de una generación que busca incidir en el rumbo de las decisiones judiciales y en la orientación de las políticas públicas.
“Si tenemos familias fuertes, entonces tendremos un país unido y fuerte”, finalizó.
ebv
