“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México

Ciudad de México.— El Colectivo Mujeres de México advirtió, con base en cifras oficiales y estudios internacionales, que el aborto no es seguro ni protege a las mujeres. Por el contario señaló que el aborto incrementa hasta un 81% los riesgos de problemas de salud mental, duplica la probabilidad de suicidio y eleva la mortalidad prematura asociada a complicaciones físicas.

Evidencias presentadas por el colectivo

De acuerdo con los datos difundidos por el Colectivo Mujeres de México, investigaciones internacionales muestran que incluso el aborto inducido bajo un marco legal eleva el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.

La organización afirmó que el aborto no resuelve situaciones de violencia, sino que en muchos casos las perpetúa.

El Colectivo Mujeres de México explicó que:

No existe el aborto seguro. Estudios internacionales confirman que incluso el aborto inducido legal incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.

El aborto no resuelve la violencia. Al contrario, la perpetúa: muchas mujeres lo hacen bajo presión, miedo o abandono. Legal o ilegal, deja secuelas físicas, emocionales y psicológicas.

Las prioridades reales de la mujer están en otro lado. Inseguridad, falta de atención obstétrica, pobreza y abandono institucional son problemas urgentes.

En lugar de promover el aborto, deben atenderse con políticas públicas efectivas.

Prioridades que requieren atención

El colectivo subrayó que las prioridades reales de la mujer en México están relacionadas con la inseguridad, la falta de atención obstétrica de calidad, la pobreza y el abandono institucional.

En este sentido, pidieron que se implementen políticas públicas efectivas enfocadas en la atención integral de la salud materna y en el acompañamiento a las mujeres, en lugar de impulsar el aborto como solución.

Llamado a las autoridades

En su pronunciamiento, el Colectivo Mujeres de México señaló que “el aborto seguro no existe” y exhortó a las autoridades a invertir en salud obstétrica, justicia y protección frente a la violencia.

“No hay libertad en el aborto; sí la hay en elegir la vida y construir paz para nuestras familias y nuestro país”, concluyó.

