El derecho a decidir también es elegir ser mamá: Joana Guadarrama

Ciudad de México.— Joana Yadira Guadarrama Reynoso sabe lo que es enfrentar el límite entre la vida y la muerte. A las 35 semanas de embarazo, una preeclampsia severa la llevó a terapia intensiva durante siete días. No pudo abrazar a su bebé al nacer, pero su experiencia la convirtió en una defensora firme del derecho a la salud y de la maternidad protegida.
Desde esa vivencia personal escribió el capítulo “Derecho a la Salud y los Abortos No Deseados”, parte del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades.
Durante la presentación de la obra, en el Congreso del Estado de México, compartió su historia frente a legisladores, académicos y especialistas, con una convicción “Una mujer informada es una mujer empoderada”.
El otro lado de la palabra “aborto”
Guadarrama Reynoso explicó que su capítulo busca mostrar una realidad poco visible: la de las mujeres que desean ser madres y pierden a sus hijos por falta de atención médica o por deficiencias en los servicios de salud. “Cuando escuchamos la palabra aborto, pensamos en la mujer que decide interrumpir un embarazo, pero también están esas mamás que eligieron la maternidad y perdieron a su bebé o incluso la vida”, afirmó.
Subrayó que el derecho a decidir no puede reducirse al debate sobre la despenalización del aborto, pues en su esencia abarca la salud, la dignidad y la libertad reproductiva. “El Estado tiene la obligación de proteger ese binomio de mamá e hijo”, sostuvo, al recordar que muchas veces las leyes se olvidan de esa dimensión humana.
El derecho a la salud y la atención obstétrica
Para garantizar ese derecho, dijo, se necesitan hospitales equipados, personal especializado y servicios disponibles las 24 horas del día. También insistió en la importancia de brindar información clara sobre los riesgos que acompañan un embarazo. Enfermedades como la preeclampsia, la hemorragia obstétrica o la sepsis materna podrían prevenirse con seguimiento médico adecuado.
Citó cifras del INEGI que en 2021 registraron 12,157 muertes fetales, muchas relacionadas con la falta de atención prenatal. “A mayores consultas médicas, menores riesgos para las mamás y sus bebés”, apuntó.
Aborto y mortalidad materna
Guadarrama advirtió que los abortos, especialmente los practicados en clínicas clandestinas, siguen siendo una causa importante de muertes maternas en México. Entre 2018 y 2021, el INEGI reportó 1,259 defunciones relacionadas con causas obstétricas, aunque las cifras reales podrían ser mayores.
Mencionó el caso documentado en la Recomendación 40/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre una mujer que perdió un embarazo gemelar por falta de atención en un hospital del IMSS en la Ciudad de México. “Si esto ocurre en la capital del país, imaginemos lo que sucede en las comunidades alejadas donde la atención médica es escasa”, dijo.
Madres que pierden a sus hijos
Relató el dolor de las mujeres que enfrentan abortos no deseados. “Cuando una mamá pierde a su bebé queda devastada física, mental y emocionalmente. No tiene la fuerza para exigir justicia ni reparación del daño”, expresó.
Recordó que la salud mental también debe formar parte del derecho a la salud, pues las pérdidas perinatales generan trastornos emocionales que requieren acompañamiento psicológico.
Joana Yadira compartió que su motivación para escribir este capítulo nació de su propia experiencia con la preeclampsia. “Viví en carne propia lo que significa ver interrumpido un embarazo. Fue doloroso, pero gracias a la atención médica hoy estoy aquí”, relató.
Desde esa vivencia, busca crear conciencia sobre la importancia de la información, la prevención y la protección de las mujeres embarazadas. “El derecho a decidir también implica elegir ser mamá y ser protegida por el Estado”, afirmó.
Finalmente dejó un mensaje que resume el sentido de su lucha: “Que las mujeres conozcan sus derechos, que ejerzan su libertad y que exijan una atención médica digna. Porque una mujer informada es una mujer empoderada”.
Cáritas se solidariza en Mazatlán, transformará la Navidad de 150 familias
Sinaloa.- El próximo mes de diciembre, Cáritas Diocesano Mazatlán se solidarizará con 150 familias que viven en la zona del basurón en Mazatlán, el apoyo consiste en la entrega de despensas, juguetes y dulces para sus niños, anunció el padre Rafael Martínez Gallardo.
Cáritas Mazatlán.
Este anuncio amplía la tradición de la organización y convoca a ciudadanos a sumar donativos para llevar alegría en la temporada más esperada del año.
El padre Martínez Gallardo informó que durante octubre y noviembre solicitarán insumos como leche, aceite, azúcar y alimentos enlatados para conformar despensas que entregaron en diciembre.
Esta iniciativa tiene como objetivo entregar a 150 familias los alimentos, cuya situación es de alta vulnerabilidad en la zona del basurón localizado en Mazatlán.
Cáritas Mazatlán.
Dentro de su misión, también se incluyen juguetes, dulces y piñatas para que los niños vivan las fiestas decembrinas con ilusión.
Cáritas señaló que hasta el momento los donativos no han disminuido, lo que alimenta la confianza en que la ciudadanía se sume a la noble causa por los más necesitados.
Cabe mencionar que desde su fundación, Cáritas Mazatlán ha ofrecido alimentos, salud y abrigo a personas vulnerables. Por ejemplo, en este 2025 brindó más de 30 mil atenciones a la población en situación de riesgo.
Cáritas reconoce a voluntarios y comunidad.
La institución reconoció que la colaboración de personas comprometidas facilita la entrega de ayuda.
Ante esto, Cáritas enfatiza que la entrega de despensas y juguetes no es solo material: representa esperanza, dignidad y un mensaje de que la comunidad no olvida a quienes viven en condiciones marginales.
Además de la campaña navideña, Cáritas continúa brindando alimento en la Casa del Peregrino a migrantes que solicitan ayuda, aunque reconoció que la afluencia disminuyó como consecuencia de factores externos.
Cáritas Mazatlán.
Además, la organización invita a la ciudadanía a contribuir insumos durante los meses de octubre y noviembre, para entregar las despensas durante las fiestas decembrinas.
Finalmente, Cáritas recordó que quienes deseen sumarse a esta noble causa, pueden contactar a Cáritas Mazatlán.
Misma que se encuentra ubicada en Calle Toma de Celaya # 86, Col. Francisco Villa, Mazatlán, Sinaloa— y conocer opciones de donación o voluntariado.
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Ciudad de México.- Durante los últimos siete años, la CDMX vive un cambio profundo en la forma de enfrentar el cáncer de mama. Lo que antes era un diagnóstico temido y silencioso, hoy impulsa una nueva conciencia social que salva vidas y genera esperanza.
De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal, entre 2018 y 2024 los casos de cáncer de mama en la capital prácticamente se duplicaron.
En 2018 se registraron mil 545 diagnósticos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a tres mil 26 casos.
Esto podría ser reto de salud pública. Por un lado, indica que más mujeres acceden a un diagnóstico. Por otro, evidencia que la detección oportuna aún enfrenta desafíos importantes.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), entre enero y julio de 2018 se realizaron 30 mil 316 mastografías, mientras que en el mismo periodo de 2024 solo se practicaron seis mil 855.
La cifra representa una reducción del 75 por ciento en estudios preventivos.
Ante esto, la subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Alma Ortiz Pellón, considera que el reto no es solo técnico, sino también informativo.
“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama. Muchos mastógrafos estaban obsoletos y algunos diagnósticos se realizan hoy con ultrasonido mamario”, explicó.
Para Ortiz Pellón, las mujeres requieren información accesible, además de un acompañamiento emocional.
Enfatizó que detectar el cáncer en etapas tempranas eleva las posibilidades de supervivencia hasta en un 90 por ciento, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En los centros de salud públicos, mujeres de todas las edades llegan cada día buscando orientación y consuelo.
La AMLCC impulsa talleres y programas comunitarios en zonas con menor cobertura sanitaria. Su objetivo es empoderar a las mujeres para reconocer signos tempranos y vencer el miedo al diagnóstico.
“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
Ciudad de México.— En conversación con el productor musical Javier Paniagua, el cantautor mexicano Reyli Barba habló de su relación con Dios y de su devoción a Santa Cecilia, reconocida como la patrona de los músicos.
La entrevista formó parte del podcast de Javier Paniagua en YouTube, donde el exvocalista del Grupo Elefante compartió aspectos personales y espirituales que acompañan su vida y su obra.
Devoción a Santa Cecilia y la figura de la Madonna
Reyli Barba aceptó su devoción a Santa Cecilia. “No me considero religioso, me considero un devoto de la Santa Cecilia, la Virgen de la música, la Santa Patrona de la música”, expresó.
Asimismo, mencionó su aprecio por la imagen de la Virgen y su conexión con las mujeres de su vida. “Me encantan las vírgenes, me parecen la Madonna. Se me hace tan hermosa la imagen de la Madonna porque tengo una relación muy hermosa con las mujeres desde mi abuela Blanca, que me cuidó desde que nací. La veo como una Madonna, igual que mi mamá y mi hermanita. Me llevo muy bien con las mujeres, me es fácil comunicarme con ellas”.
El término Madonna hace referencia al motivo artístico de la Virgen María con el Niño Jesús, una representación tradicional en la iconografía cristiana que simboliza la ternura y la maternidad.
“Dios es la música”
¿Quién es Dios?, le preguntan a Reyli Barba y respondió “la música, el sol, que lo reventó todo el sonido, Dios es la música, la Santa Cecilia, la Madonna que se iluminó, el vientre que reventó y trajo fuego, agua, viento, todo. Hizo estos microclimas preciosos, las manzanas permitidas, los tambores, la buena voluntad. Él es Dios, nosotros mismos haciéndonos bien”.
El cantante asoció la presencia divina con los elementos y con la creación misma, describiendo la música como una manifestación de Dios en la vida.
Un diálogo constante con Dios
Reyli aceptó que habla con Dios “Todo el tiempo”, y qué te dice, cuestionaron: “Muchas cosas. Hablo mucho con Él, la verdad con quien más hablo es con Él. Hablo poco con la gente aquí en el relajo con los muchachos, pero me guardo mucho para hablar con Dios”.
El cantautor relató que esas conversaciones inspiran sus canciones: “Él me sube a la tribuna del compositor y me dice: canta, no saques la pluma, canta. Creo que sólo Dios me cree cantando. Cuando le canto, ahí siento que de verdad le hablo, ahí está el espíritu, no la voz”.
La inspiración como diálogo espiritual
Reyli explicó que su proceso de composición parte de esa relación íntima con Dios. “Me encierro, pongo el micrófono, reviso qué tan honesta fue mi plática con Dios y de repente resulta que está en la radio, y de repente resulta que tiene 25 años sonando y con Dios cantando, qué bendición”.
Su manera de crear música, dijo, está guiada por la sinceridad de ese diálogo interior que considera esencial en su vida artística.
Para 2050, el 37% de los adultos mayores en México podría tener osteoporosis
Ciudad de México.— Detrás de una fractura por fragilidad muchas veces está la osteoporosis, una enfermedad silenciosa que afecta a más de 500 millones de personas sin que lo sepan. En México, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años viven con esta condición que, sin diagnóstico ni tratamiento oportuno, puede cambiar la vida en un instante.
Un riesgo que crece con la edad
El aumento de la esperanza de vida ha traído consigo un nuevo reto para la salud pública: el envejecimiento poblacional y su impacto en la salud ósea. De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año ocurren 37 millones de fracturas en el mundo, lo que equivale a 70 fracturas por minuto.
En México, se estima que para 2050 el 37 por ciento de los adultos mayores de 50 años vivirá con osteoporosis, un escenario que refleja la urgencia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.
Entre las causas más comunes se encuentra la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia, que acelera la pérdida de masa ósea. También influyen trastornos tiroideos, desajustes hormonales, bajo consumo de calcio, uso prolongado de medicamentos corticoesteroides y antecedentes familiares directos con la enfermedad.
Las personas con madre, tía o hermana que hayan padecido osteoporosis tienen entre 50 y 85 por ciento más probabilidades de desarrollarla. Sin embargo, la mayoría desconoce este riesgo hasta que ocurre una fractura.
Visibilizar lo invisible
La osteoporosis no suele dar señales de advertencia. “Muchas personas son diagnosticadas a partir de sufrir una fractura ósea. Por ello es urgente dar visibilidad a lo invisible, entender que la salud ósea importa y que las personas mayores de 50 años o con factores de riesgo consulten a su médico”, expresó el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen México.
Existen pruebas específicas, como la densitometría ósea, que mide la Densidad Mineral Ósea (DMO) y permite conocer el estado real de los huesos. Este examen, totalmente indoloro, ayuda a detectar la enfermedad, evaluar el riesgo de fracturas y monitorear la respuesta al tratamiento.
A pesar de su relevancia, cuatro de cada cinco pacientes no asocian una fractura con osteoporosis, y en América Latina, más del 57 por ciento de las personas con riesgo no recibe el tratamiento adecuado.
Prevención que salva vidas
La osteoporosis puede tratarse y controlarse con medidas accesibles. Mantener una dieta equilibrada rica en calcio, evitar el tabaco y el alcohol, y realizar actividad física diaria son acciones clave para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de caídas.
El médico tratante puede recomendar suplementos de calcio y vitamina D, además de un plan de ejercicio personalizado que permita mejorar la fuerza y la estabilidad. Estas medidas buscan evitar fracturas y reducir la pérdida ósea, mejorando la calidad de vida de las personas mayores.
Un modelo que transforma la atención
En México operan actualmente 37 Unidades de Coordinación de Fracturas (UCF), servicios especializados en la prevención secundaria de fracturas. Este modelo, avalado por el programa global Capture the Fracture de la IOF, identifica a pacientes en riesgo, ofrece diagnóstico oportuno y asegura seguimiento médico constante.
Estudios internacionales han comprobado su efectividad tanto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes como en la reducción de costos para los sistemas de salud. Cada fractura evitada representa una vida preservada en movilidad e independencia.
Avances terapéuticos que fortalecen la esperanza
Los avances biotecnológicos han abierto nuevas posibilidades en el tratamiento de la osteoporosis. Entre ellos, el uso de anticuerpos monoclonales dirigidos al Ligando del RANK (RANK-L), responsables de regular las células que degradan el hueso. Este tipo de terapia ayuda a reforzar la masa ósea y reducir el riesgo de fracturas de cadera, columna y otras zonas del cuerpo.
También existen tratamientos inhibidores de la esclerostina, diseñados para mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura. Este medicamento promueve la formación de hueso nuevo y ha demostrado reducir en un 73 por ciento el riesgo de nuevas fracturas vertebrales en un año de tratamiento.
“Hoy en día existen terapias eficaces y herramientas que permiten a las personas con osteoporosis reducir el riesgo de fracturas y vivir con mejor calidad de vida (…) Nuestro compromiso es aprovechar la ciencia para desarrollar medicamentos que cambien la historia de las enfermedades crónicas”, explicó el doctor Saráchaga.
Día Mundial de la Osteoporosis
Cada 20 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha para recordar que cuidar los huesos es cuidar la vida. En esta ocasión, Amgen, líder global en biotecnología, se sumó a los esfuerzos internacionales de sensibilización sobre esta enfermedad silenciosa y progresiva que incrementa el riesgo de fracturas y limita la autonomía de millones de personas.
