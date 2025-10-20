El derecho a decidir también es elegir ser mamá: Joana Guadarrama

Ciudad de México.— Joana Yadira Guadarrama Reynoso sabe lo que es enfrentar el límite entre la vida y la muerte. A las 35 semanas de embarazo, una preeclampsia severa la llevó a terapia intensiva durante siete días. No pudo abrazar a su bebé al nacer, pero su experiencia la convirtió en una defensora firme del derecho a la salud y de la maternidad protegida.

Desde esa vivencia personal escribió el capítulo “Derecho a la Salud y los Abortos No Deseados”, parte del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades.

Durante la presentación de la obra, en el Congreso del Estado de México, compartió su historia frente a legisladores, académicos y especialistas, con una convicción “Una mujer informada es una mujer empoderada”.

El otro lado de la palabra “aborto”

Guadarrama Reynoso explicó que su capítulo busca mostrar una realidad poco visible: la de las mujeres que desean ser madres y pierden a sus hijos por falta de atención médica o por deficiencias en los servicios de salud. “Cuando escuchamos la palabra aborto, pensamos en la mujer que decide interrumpir un embarazo, pero también están esas mamás que eligieron la maternidad y perdieron a su bebé o incluso la vida”, afirmó.

Subrayó que el derecho a decidir no puede reducirse al debate sobre la despenalización del aborto, pues en su esencia abarca la salud, la dignidad y la libertad reproductiva. “El Estado tiene la obligación de proteger ese binomio de mamá e hijo”, sostuvo, al recordar que muchas veces las leyes se olvidan de esa dimensión humana.

El derecho a la salud y la atención obstétrica

Para garantizar ese derecho, dijo, se necesitan hospitales equipados, personal especializado y servicios disponibles las 24 horas del día. También insistió en la importancia de brindar información clara sobre los riesgos que acompañan un embarazo. Enfermedades como la preeclampsia, la hemorragia obstétrica o la sepsis materna podrían prevenirse con seguimiento médico adecuado.

Citó cifras del INEGI que en 2021 registraron 12,157 muertes fetales, muchas relacionadas con la falta de atención prenatal. “A mayores consultas médicas, menores riesgos para las mamás y sus bebés”, apuntó.

Aborto y mortalidad materna

Guadarrama advirtió que los abortos, especialmente los practicados en clínicas clandestinas, siguen siendo una causa importante de muertes maternas en México. Entre 2018 y 2021, el INEGI reportó 1,259 defunciones relacionadas con causas obstétricas, aunque las cifras reales podrían ser mayores.

Mencionó el caso documentado en la Recomendación 40/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre una mujer que perdió un embarazo gemelar por falta de atención en un hospital del IMSS en la Ciudad de México. “Si esto ocurre en la capital del país, imaginemos lo que sucede en las comunidades alejadas donde la atención médica es escasa”, dijo.

Madres que pierden a sus hijos

Relató el dolor de las mujeres que enfrentan abortos no deseados. “Cuando una mamá pierde a su bebé queda devastada física, mental y emocionalmente. No tiene la fuerza para exigir justicia ni reparación del daño”, expresó.

Recordó que la salud mental también debe formar parte del derecho a la salud, pues las pérdidas perinatales generan trastornos emocionales que requieren acompañamiento psicológico.

Joana Yadira compartió que su motivación para escribir este capítulo nació de su propia experiencia con la preeclampsia. “Viví en carne propia lo que significa ver interrumpido un embarazo. Fue doloroso, pero gracias a la atención médica hoy estoy aquí”, relató.

Desde esa vivencia, busca crear conciencia sobre la importancia de la información, la prevención y la protección de las mujeres embarazadas. “El derecho a decidir también implica elegir ser mamá y ser protegida por el Estado”, afirmó.

Finalmente dejó un mensaje que resume el sentido de su lucha: “Que las mujeres conozcan sus derechos, que ejerzan su libertad y que exijan una atención médica digna. Porque una mujer informada es una mujer empoderada”.

ebv