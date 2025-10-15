El Estado debe acompañar la maternidad con políticas públicas: Laura Itzel Castillo

Ciudad de México.— La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó que “la menopausia, al igual que la menstruación, la maternidad o la lactancia, forma parte de los procesos naturales del cuerpo femenino y el Estado tiene la obligación de acompañar estos procesos con información, con atención médica y con políticas públicas”.

Prohibido envejecer

Sin embargo, lamentó que en muchas instituciones la menopausia no sea como “una etapa que requiere atención integral, acompañamiento psicológico y una visión de bienestar más allá de lo ginecológico y, como resultado muchas mujeres se enfrentan a los síntomas sin información suficiente y, en otras tantas, el personal médico minimiza o normaliza su malestar”.

La senadora dijo que las mujeres también se enfrentan a prejuicios que las culpabilizan, “como si envejecer no estuviera permitido para nosotras las mujeres, como si no se tratase de un ciclo natural de nuestras vidas”.

Madurez intelectual

“Es preciso romper la idea de que las mujeres dejamos de ser productivas o creativas después de los 45 o 50 años. Nada más falso. Es precisamente en ese momento cuando muchas alcanzamos la madurez intelectual, la claridad emocional y la fuerza política que nos convierten en Pilares de nuestra comunidad y de nuestro país”, dijo Castillo Juárez.

Amenazas

“Las jóvenes deben saber que la menopausia no es una amenaza, sino una etapa más del ciclo de la vida, y las mujeres mayores deben saber que no están solas que su experiencia vale, que su palabra importa”, agregó.

Tipos de menopausia

Por su parte, la senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que existen diferentes tipos de menopausia, como la que se presenta a temprana edad o la inducida por algún tipo de condición médica, que afecta otros ámbitos de la salud, por lo que es indispensable visibilizarlas para contar con los recursos suficientes para atender aspectos físicos, psicológicos y sociales.

Detalló que, en esta etapa se presentan más de 20 síntomas como cansancio, bochornos, irritabilidad, trastornos de sueño, así como alteraciones hormonales que provocan cambios en la autoestima, ánimo, en la energía, y varía entre cada persona, por lo que es necesario vincular a actores de la salud para sumar esfuerzos.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, dijo que alrededor de seis millones de mujeres en México se encuentran en la etapa de climaterio y casi 20 millones en el periodo de la menopausia en alguna de sus tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia, de ahí la importancia de brindar la atención que se ha mencionado.

