El impacto del confinamiento: alcohol, depresión y hostilidad en aumento

Ciudad de México.— Durante la pandemia por COVID-19, la soledad y la incertidumbre dejaron huellas profundas en los hogares mexicanos. Cinco de cada diez personas consumieron alcohol en ese periodo, pero fueron las mujeres quienes enfrentaron mayor vulnerabilidad al combinar teletrabajo con el cuidado de los hijos, las labores del hogar y la ausencia de redes de apoyo cercanas.
De acuerdo con Claudia Ivette Jaen Cortés, técnica académica de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, el confinamiento ocasionó estrés, insomnio, ataques de pánico y la sensación de estar atrapado. En medio de ese contexto, la falta de contacto físico con familiares y amigos debilitó la interacción social y amplificó el malestar emocional.
Explicó que la experiencia del confinamiento dejó una enseñanza: la salud mental y las dinámicas familiares requieren atención constante y es importante que en futuras crisis, el hogar no se convierta en un espacio de soledad, hostilidad o violencia.
Ansiedad y depresión en aumento
Claudia Ivette Jaen Cortés encabezó un estudio para conocer los efectos del confinamiento en la salud emocional.
En el marco del noveno ciclo UNAMirada desde la Psicología, detalló que los diagnósticos más frecuentes en ese tiempo fueron depresión y ansiedad, con síntomas que alcanzaron niveles de moderados a graves.
La investigación se aplicó a 318 adultos, en su mayoría mujeres, con edades de 18 a 79 años y una media de 36. Seis de cada diez permanecían confinados y ocho de cada diez trabajaban, aunque también participaron estudiantes. El cuestionario en línea reveló que el aislamiento impactó directamente en la salud mental y en la vida cotidiana.
Alcohol y hostilidad en los hogares
El consumo de alcohol fue una de las vías de escape más recurrentes, pero también la más riesgosa. Jaen Cortés recordó que esta sustancia se asocia con más de 200 enfermedades y trastornos, entre ellos la cirrosis hepática, y provoca más de tres millones de muertes prematuras cada año.
El estudio encontró que el aislamiento solo elevó los niveles de ansiedad, depresión, hostilidad. A mayor afectación psicológica, mayor fue la tendencia a responder con enojo, frustración o violencia verbal.
Pareja y violencia
El impacto alcanzó a la vida en pareja. De acuerdo con estudios internacionales citados por la investigadora, una cuarta parte de los matrimonios experimentó infidelidad durante el confinamiento. Al mismo tiempo, aumentaron los casos de violencia. La ONU documentó que una de cada tres mujeres sufrió agresiones físicas o sexuales por parte de su pareja.
Asimsmo, el número de llamadas a las líneas de atención a la violencia doméstica se incrementó y los reportes incluyeron también maltrato hacia hijas e hijos. La violencia de pareja, explicó Jaen Cortés, puede expresarse de forma física, psicológica, sexual, patrimonial o económica.
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Ciudad de México.— El nombre de Alicia Matías Teodoro quedó grabado en la memoria de México. La mujer que usó su cuerpo como escudo para salvar la vida de su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa partió de este mundo dejando una huella que no se borra. Su familia atraviesa el duelo, pero al mismo tiempo reconoce que la herencia de amor y fortaleza que dejó permanecerá para siempre.
Una pérdida que estremeció a la familia
“Mi mamá no lo podía creer. Le costó trabajo llorar, le costó trabajo desahogarse. Mi papá no podía creer que había perdido una hija”, compartió Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia.
Con la voz entrecortada pidió respeto para el dolor de sus sobrinas, quienes viven la devastación más profunda. “Necesito que ahorita no me las aborden, que no les pregunten qué sienten porque ellas están con el dolor a flor de piel”, expresó.
La familia busca sanar mientras reclama justicia. “Que la empresa se haga responsable para reparar los daños de todos los afectados. Esto fue un accidente que no tendría por qué haber pasado”, señaló Sandra Barajas.
Una mujer de fe y de trabajo
Alicia fue una mujer devota, con profunda cercanía a la Virgen de Guadalupe y a la Virgencita de Juquila. Su fe marcó su vida, al igual que su entrega al trabajo y a su familia.
“Mi hermana ha sido una gran mujer. Fue una gran madre, fue una gran abuela. Siempre trabajó, fue muy trabajadora. Mi hermana siempre tuvo fijo una meta y siempre la cumplía”, recordó Sandra.
Esa fortaleza se refleja ahora en sus hijas. “Mis sobrinas están hechas de lo mismo. Cada una tiene la herencia de su mamá. Una tiene el carácter, otra el corazón, otra las ganas y el impulso de trabajar. Mi hermana dejó una gran herencia, dejó a su familia”, dijo.
El amor que se multiplica
El legado de Alicia traspasó los límites de su hogar y se convirtió en símbolo de valor y amor. En redes sociales, ciudadanos la han llamado heroína, aunque su hermana confiesa la contradicción de ese reconocimiento.
“Lo es, créeme que lo es, porque todo lo que hizo por la niña lo demuestra. Les agradezco infinitamente que la tengan en eso. Pero a mí no me hubiera gustado que lo fuera. Yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es. Desafortunadamente le tocó. Y bueno, ella demostró la mujer que es”, dijo Sandra.
Pese al dolor, la familia encuentra orgullo en el amor que Alicia sembró. “Orgullosa porque el amor de mi hermana se sigue transmitiendo de persona a persona. Orgullosa porque todo lo que ella dejó se ha transmitido a la gente. Espero que eso nunca deje de pasar”.
Alicia puede descansar
El legado de Alicia Matías Teodoro es el ejemplo de una mujer que formó una familia con amor, fe y trabajo. Una mujer que enseñó a sus hijas a luchar por sus metas y que dejó en ellas una fuerza que continuará en sus nietas.
“Alicia dejó un buen trabajo, dejó una buena educación para sus hijas, dejó un gran amor hacia sus nietas. Estoy segura de que sus hijas lo van a duplicar para las niñas. Ella puede estar muy tranquila, puede descansar”, afirmó su hermana.
Jazlyn sobrevive gracias al amor de su abuela y a la solidaridad de Michou y Mau
Ciudad de México.– La historia de Jazlyn Azulet, la niña protegida por su abuela durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, revela la fuerza del amor familiar y la solidaridad que emerge en los momentos más oscuros.
Un acto de amor en medio de la tragedia.
La explosión de una pipa con casi 50 mil litros de gas LP en el Puente de La Concordia dejó un saldo hasta el momento de 15 fallecidos, decenas de lesionados y severos daños materiales.
Entre los casos más dolorosos está el de la señora Alicia Matías, quien cubrió con su cuerpo a su nieta para salvarla del fuego y que perdiera la vida dás después de este accidente.
Su gesto de sacrificio permitió que la pequeña sobreviviera, aunque con lesiones graves.
Actualmente, Jazlyn permanece en estado reservado pero estable en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Los médicos determinaron que su recuperación requiere atención altamente especializada.
Fundación Michou y Mau ofrece apoyo inmediato.
La Fundación Michou y Mau para niños quemados anunció que trasladará a Jazlyn a Estados Unidos para recibir atención médica especializada en el Shriners Hospitals for Children de Galveston, Texas.
La organización informó en la redes sociales, que se encuentra disponible para colaborar con autoridades y padres de familia a fin de garantizar que los menores afectados tengan acceso a tratamiento.
“Estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia, para trasladar a las víctimas del Puente de La Concordia menores de edad que cumplan con los criterios médicos”, señaló la fundación.
Solidaridad y esperanza para los menores.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó hasta el momento 40 personas hospitalizadas, 30 dadas de alta y 13 fallecidos. Entre los hospitalizados hay ocho menores de edad.
La atención de la Fundación Michou y Mau incluye traslados aéreos de emergencia, tratamientos médicos, cirugías reconstructivas y rehabilitación integral.
Su alianza con Shriners Hospital ha permitido que cientos de niños mexicanos con quemaduras severas reciban tratamientos que salvan vidas.
La memoria de Alicia Matías, un legado de amor.
El caso de Jazlyn simboliza no solo el dolor de una tragedia, sino también la fuerza del amor familiar.
La decisión de su abuela Alicia de cubrirla con su cuerpo es un acto de entrega que inspira y recuerda el valor de proteger lo más amado.
La menor viajará a Estados Unidos con el respaldo de especialistas, lo que abre la posibilidad de una recuperación integral.
¿Cómo contactar a la Fundación Michou y Mau?
La organización dispone de números de emergencia para las familias que requieren apoyo inmediato:
800 08 8181
55 5665 3350
También atiende solicitudes en el correo electrónico: [email protected]
Dignidad Humana
Refrescos, botanas y publicidad: así se dispara la obesidad infantil en México
Ciudad de México.- UNICEF advirtió que la obesidad infantil en México alcanzó niveles alarmantes y de acuerdo con el informe “Alimentando el negocio”, el 18 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años vive con obesidad.
El peso de los ultraprocesados y refrescos
El documento, presentado el pasado 10 de septiembre, señala que los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen un papel determinante en el aumento de peso infantil.
En muchas comunidades vulnerables, donde los alimentos frescos resultan más caros o menos accesibles, la comida empaquetada se convierte en la opción más inmediata.
“Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso”, subrayó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
La funcionaria recordó que el sobrepeso y la obesidad también son formas de malnutrición que afectan la dignidad y el futuro de millones de menores en el mundo.
En México, el consumo de refrescos y botanas ocupa un lugar central en la dieta de muchos hogares.
Según el reporte, los niños de zonas rurales y urbanas marginadas están particularmente expuestos, debido a la disponibilidad de productos baratos y altamente publicitados.
Publicidad dirigida a menores: un factor invisible
El problema no solo está en la oferta de ultraprocesados, sino también en la manera en que se promocionan.
“La publicidad y promoción de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes influye en sus conocimientos, preferencias y hábitos de compra”, alertaron UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Ese señalamiento cobra vigencia, cuando plataformas digitales y televisión abierta mantienen espacios dirigidos a menores.
Los personajes animados, colores llamativos y promociones en redes sociales aumentan la presión sobre las familias, particularmente en sectores con menos acceso a información nutricional.
Políticas públicas para frenar la epidemia
El gobierno mexicano emprendió medidas para contener la epidemia, entre ellas, se encuentra el etiquetado frontal NOM-051, que prohíbe el uso de caricaturas o personajes infantiles en productos con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías.
Otra acción recae en el impuesto a las bebidas azucaradas, que aumentará en 2026.
“El aumento al impuesto de bebidas azucaradas busca incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas”, explicó el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora.
También se impulsan restricciones de publicidad en horarios de televisión dirigidos a menores y se analizan medidas para regular los contenidos digitales.
Organismos internacionales reconocen a México como pionero en este tipo de políticas, aunque su efectividad depende en gran medida de la vigilancia y la aplicación estricta de las normas.
¿Qué pueden hacer las familias hoy?
Más allá de las políticas, la vida familiar es el espacio donde se puede frenar el avance de la obesidad infantil.
A través del informe, la UNICEF sugiere sustituir refrescos y jugos industrializados por agua natural o infusiones sin azúcar, así como aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres.
Otra medida importante es involucrar a los niños en la preparación de alimentos, de esta forma, desarrollan conciencia sobre lo que comen y fortalecen vínculos familiares.
También es fundamental reducir el consumo de ultraprocesados en casa, evitar que sean parte de la despensa cotidiana y limitar el acceso a botanas empaquetadas.
La actividad física regular es clave, como juegos al aire libre, caminatas, bicicleta o incluso rutinas en casa pueden reducir el tiempo sedentario frente a pantallas.
“Que nos conozcan”: mujeres de la Armada marchan en desfile militar con orgullo por México
Ciudad de México.— El desfile militar del 16 de septiembre muestra un rostro distinto: mujeres de la Secretaría de Marina marchan y pilotan aeronaves en el 215 aniversario de la Independencia.
Mujeres en ascenso dentro de la Marina.
La capitán de corbeta Gabriela Miranda informa que 43 por ciento de los cadetes en escuelas navales son mujeres. En total estudian 2 mil 171 jóvenes, de los cuales 936 son mujeres.
Explica que el cambio inició en 2008, cuando la Heroica Escuela Naval Militar abre carreras antes exclusivas para hombres. Desde entonces, mujeres ocupan rangos de almirantes, comandantes de unidades y pilotos.
La teniente de corbeta Fátima Naomi González pilota un avión Texan T-6 Charlie Plus. Su vuelo durante el desfile confirma que mujeres y hombres cumplen misiones en igualdad de condiciones.
De niña, Naomi observó helicópteros de la Marina y sintió pertenencia. Hoy su sueño se cumple con disciplina y orgullo.
Foto: Sedena.
En el ámbito sanitario, la teniente de navío María Yaraldín Murillo trabaja en el área de hemodiálisis del Centro Médico Naval. Es especialista en enfermería nefrológica y atiende tanto en hospitales como en buques y batallones.
Su labor recuerda que la Marina también protege desde la salud. Cada intervención médica fortalece a quienes sirven en tierra, mar y aire.
La teniente de corbeta Montserrat Sara Tebarela representa el vínculo social. Participa en proyectos como la transformación de Islas Marías en destino cultural y el Marina Bus en Acapulco.
Explica que esas iniciativas acercan a la Marina con la sociedad.
“Queremos que se nos conozca, que la gente vea nuestro compromiso con México”, aseguró.
Significado del desfile.
El desfile militar del 215 aniversario reúne a 173 vehículos terrestres y contingentes de todas las escuelas profesionales y técnicas de la Marina.
Las familias asisten con orgullo. Niños y niñas observan con asombro equipos y vehículos diseñados para acercar la labor naval a nuevas generaciones.
Mujeres militares elaboran la banda presidencial.
La banda presidencial que lucirá la presidenta Claudia Sheinbaum, en la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, la noche del 15 de septiembre, fue elaborada con hilos de oro y plata por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A unas horas del evento que congregará a miles de personas en el Zócalo capitalino, mujeres adscritas al Ejército entregaron la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
La prenda mantiene el esquema de franjas donde el color verde sobresale en la parte superior.
De acuerdo a la legislación desde 2018 entró en vigor la obligación para Sedena de seguir los lineamientos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
