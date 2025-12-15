El nopal apunta a proteger la salud del bebé desde el vientre materno

Ciudad de México.— El nopal forma parte de la mesa mexicana desde hace generaciones. Sus aportes nutricionales son conocidos en los hogares, pero ahora un grupo de especialistas de la UNAM estudia un posible uso que podría modificar la salud de futuras generaciones.

La investigación analiza si esta planta influye en la formación metabólica desde la gestación y los primeros años de vida, un periodo decisivo para el desarrollo humano.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, se ha comprobado que el nopal posee propiedades antiglucémicas y actividad bactericida sobre Escherichia coli; así como una gran capacidad para mejorar los niveles de glucosa y lípidos en la sangre, sin embargo, nunca se había estudiado, desde el punto de vista biomédico, el efecto que tiene su consumo sobre la descendencia.

Un grupo de investigadores coordinado por Galileo Escobedo González, de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, con sede en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, explora la posibilidad de aprovechar esa planta para prevenir tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 desde la gestación.

El proyecto lleva por nombre Suplementación nutricional con nopal (Opuntia ficus-indica) en los primeros mil días de vida. Participan especialistas de distintas facultades, institutos nacionales de salud y el Hospital de la Mujer.

Primera etapa mil días

Los primeros mil días de vida, que abarcan desde el momento de la concepción hasta los dos primeros años, son cruciales para el desarrollo del embrión, el feto y el infante, por lo que ahora constituyen un hito en la investigación científica.

El estudio se divide en dos etapas. La primera prácticamente llegó a su fin en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina.

“Lo único que se sabía es que los productores de carne ovina dan a las ovejas una fórmula adicionada con fibra de nopal como alimento y, con ella, las crías ganan masa muscular, pierden grasa visceral y presentan mejores niveles de glucosa y lípidos en la sangre. Ése es el antecedente de nuestra investigación”, comentó el científico.

Escobedo González y sus colegas se plantearon que si la dieta con fibra de nopal beneficiaba de esa manera a las crías de ganado ovino, quizá también podría tener un efecto prolongado a nivel metabólico, y decidieron experimentar con ratones C57BL/6, los cuales se usan mucho en estudios metabólicos.

Una población de ratonas se dividió en dos grupos. Al primero se le sometió a una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas; después se aparearon y durante la gestación se les siguió alimentando con dicha dieta y, una vez que dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.

Al segundo grupo se le dio la misma dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas, pero se le añadió 0.25 gramos de fibra de nopal por kilogramo de dieta. Estas ratonas pudieron comer dicha dieta ad libitum, o sea, a voluntad. Luego, se aparearon y durante la gestación se les siguió alimentando con ella y, una vez que dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.

“Entonces vimos que la dieta adicionada con fibra de nopal mejora no sólo los niveles de glucosa en la sangre, sino también los de leptina, una hormona proteica que regula el apetito y la saciedad; además, disminuye la grasa en el hígado y, con ello, la expresión de citocinas inflamatorias, las cuales, tomando como base la acumulación de grasas, orquestan una respuesta inflamatoria a nivel hepático que genera esteatohepatitis. En humanos, esta enfermedad conduce a fibrosis hepática, cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado”, afirmó el investigador.

Segunda etapa

La segunda etapa del estudio comenzará muy pronto y se hará con humanos. El primer grupo de mujeres fungirá como grupo control o testigo, lo cual significa que no recibirá la dieta con fibra de nopal durante su embarazo ni después de él. El segundo grupo de mujeres en el tercer trimestre del embarazo obtendrá la fibra de nopal necesaria y tendrá que licuar cada tercer día de dos a tres piezas de nopal con 120 mililitros de agua y tomarse esa bebida en ayunas hasta que dé a luz.

“Estaremos en comunicación constante con todas las mujeres y veremos los efectos de ambas dietas en su descendencia, una vez que ésta nazca y cada seis meses por dos años. En los bebés mediremos estos parámetros en los primeros mil días de vida. Así, nuestras observaciones se ubican, de forma complementaria, en el nacimiento en humanos, y en la edad adulta en el modelo murino. De otro modo, este tipo de estudios en humanos nos llevaría 25 o 30 años. Esperamos ver los primeros resultados en el transcurso de este año”, dijo Galileo Escobedo.

Consideró que con esta estrategia alimentaria basada en el nopal se podría aminorar el problema de la obesidad infantil en México.

“Habría niñas y niños más saludables y, por ende, adultos con una menor carga de comorbilidades desde los 25 o 26 años. Aquí, en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga estamos viendo ahora mismo pacientes de esa edad que llegan a consulta con diabetes tipo 2”, finalizó.

