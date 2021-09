“El patrimonio no se vende”: Secretaría de Cultura

Ciudad de México.— Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, informó que en lo que va del sexenio, se han repatriado 5 mil 747 bienes, de los cuales 5 mil 149 son bienes arqueológicos y 597 históricos.

“México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta. El patrimonio cultural no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspenderlas porque no sólo son ilegales, sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones, el patrimonio no se vende, se ama y se defiende”.

Luego de pedir que se suspendan las subastas de piezas históricas de arte prehispánico, la secretaria de Cultura recordó que el 16 de septiembre el gobierno mexicano fue notificado desde Roma que se detuvo una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas Maya, Tolteca, Teotihuacana, Azteca y Mixteca.

Hizo saber que ocho piezas ya se habían subastado; sin embargo, todas fueron aseguradas por los carabineros de Italia y están en proceso de repatriación a nuestro país.

Frausto Guerrero agradeció las gestiones encabezadas por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a quién reconoció “su enorme liderazgo e interés incondicional por llevar a buen puerto este esfuerzo”. Y también agradeció a la Unidad de Carabineros que tutelaron las piezas recuperadas.

La secretaria Frausto Guerrero informó que a la fecha se han repatriado 633 piezas, “el pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos”.

La funcionaria señaló que la subasta en Italia pudo detenerse por la oportuna intervención del gobierno.

“México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon”.

Indicó que se tratarán de evitar casos como el que sucedió recientemente en Alemania en donde se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico en Münich; caso en el que se pronunciaron enérgicamente en contra y se interpuso la denuncia correspondiente.

“Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. Agradezco la intervención de nuestro embajador Francisco Quiroga que desde el Primer minuto tomó cartas en el asunto”.

Destacó que esa fue la línea para la exposición “La Grandeza de México” en donde se podrán admirar mil 500 piezas; de las cuáles más de 900 son vistas por primera vez, provenientes del extranjero en traslados temporales, o de bodegas de resguardo y de decomisos.

Las exposiciones estarán en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Salón Iberoamericano y en el Museo Nacional de Antropología.

ebv