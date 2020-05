El Plan de reapertura “Nueva Normalidad” admite la discrepancia: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ante el plan de reapertura a la “Nueva Normalidad” que presentó el gobierno de la República en medio de la cumbre de la emergencia sanitaria por Covid 19, no habrá pelea ni controversia.

Aseguró que aunque fue consensuado, el Plan admite la discrepancia. “Si hay autoridades que deciden que no van a acatar el Plan, no habrá controversias y no vamos a pelearnos; no nos vamos a dividir”, dijo.

“Vamos a estar informando constantemente, se explicará, paso a paso, hasta ver de qué se trata. Nos va a llevar tiempo, pero ya estamos frente a la luz que nos indica el final del túnel y vamos a salir bien y caminar en forma segura y ordenada”.

Destacó que los primeros sectores económicos en reaperturar serán minería, industria automotriz, construcción y aeroespacial, que generan el mayor número de empleos, en tanto que el reinicio a clases se hará hasta que exista seguridad plena, para no exponer a los niños ni a los adultos a posibles contagios.

López Obrador, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, declaró que se trabaja de manera coordinada y estrecha con gobiernos estatales y municipales y éstas a su vez con las autoridades de salud, educativas, del trabajo, economía y de las Fuerzas Armadas, pero recalcó que se continuará con la misma postura de no aplicar medidas coercitivas.

Apeló nuevamente a la responsabilidad del pueblo, pues dijo es responsable, consciente y participativo. “Estamos en un momento estelar de la democracia y no vamos a variar, no habrá medidas coercitivas. Todo por la razón y el derecho”.

Aseguró que la aplicación y cumplimiento del Plan voluntario, será primero confiando en la gente y garantizando las libertades, concluyó.

Siete24.mx

ebv