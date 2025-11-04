El poder de la risa: los payasos como maestros de valores humanos

Ciudad de México.— La carpa estaba llena de niños y adultos. En el centro, un payaso con nariz roja, zapatos enormes y una mirada de ternura tropezaba con su propio pie mientras intentaba hacer reír a una niña que lloraba. En pocos minutos, la tristeza se transformó en carcajada. Aquella escena, que parece simple, encierra una fuerza silenciosa capaz de sanar heridas, enseñar empatía y recordarle a la sociedad que reír también es una forma de educar.
Humor como camino para el aprendizaje
El arte del payaso busca provocar risa. A través del humor, crea un ambiente donde las personas se sienten libres de expresar sus emociones y comprender las de los demás. Su actuación despierta respeto, cooperación y empatía, tres valores esenciales para la vida comunitaria.
El gesto torpe o la palabra exagerada del payaso reflejan la imperfección humana. En ese espejo se reconocen los espectadores, quienes descubren que los errores pueden convertirse en lecciones.
Mirada científica: emociones y cerebro
El doctor Gustavo Daniel Martínez Hernández, especialista en Neurociencias y Salud Mental del Instituto de Neurobiología de la UNAM, explica que el impacto del payaso en el público tiene una base neurocientífica. Su presencia y su colorido vestuario activan circuitos cerebrales vinculados con la atención, la memoria y la emoción.
Según investigaciones citadas por Martínez en un artículo publicado en NeuroClass, los tonos brillantes y los estímulos visuales del payaso generan un efecto de luz en el cerebro que despierta zonas relacionadas con la memoria y la concentración. Esa respuesta cerebral triplica la intensidad de los estímulos externos comunes, lo que convierte al espectáculo del payaso en una experiencia profundamente estimulante.
Risa y salud: los payasos como apoyo terapéutico
El poder del humor también tiene efectos en la salud emocional y física. Estudios realizados por Dionigi y Gremigni en pacientes infantiles hospitalizados revelan que la interacción con payasos antes de una cirugía reduce los niveles de ansiedad. La convivencia con ellos activa mecanismos neuronales que estimulan neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y la dopamina.
Estas sustancias mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Al provocar risa, los payasos contribuyen a la liberación de endorfinas que fortalecen el sistema inmunológico y promueven sensaciones de alegría y seguridad. En este sentido, la risoterapia se ha consolidado como una herramienta complementaria en tratamientos médicos y psicológicos.
LEE “Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
El cerebro empático: las neuronas espejo
Las investigaciones sobre las neuronas espejo han permitido comprender mejor por qué reír con un payaso genera conexión emocional. Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron que ciertas áreas del cerebro se activan cuando una persona observa las emociones o acciones de otra.
Estas neuronas, localizadas en el lóbulo frontal y parietal, así como en la corteza insular y cingulada, permiten experimentar empatía al compartir la emoción ajena. Cuando el público ve al payaso caerse o reír, su cerebro reproduce internamente esa sensación. El resultado es una respuesta de comprensión y cercanía emocional.
Química de la alegría
El trabajo del payaso estimula la producción de dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores que influyen directamente en el bienestar físico y mental. Estos procesos activan regiones del cerebro como el hipocampo, la amígdala y las cortezas frontales, encargadas de regular la memoria, las emociones y la aceptación social.
Cuando el payaso se dirige a un niño tímido o a un adolescente inseguro, su voz y su actitud transmiten confianza. Ese intercambio libera oxitocina, la misma sustancia que genera una madre al jugar con su hijo. Esta reacción bioquímica explica por qué la risa y la ternura del payaso logran calmar, inspirar y conectar.
Figura esencial en la sociedad
El payaso representa mucho más que un personaje del entretenimiento. Su arte tiene una dimensión educativa, emocional y terapéutica que atraviesa generaciones y culturas.
Teletón y la felicidad
De acuerdo con Fundación Teletón la risa es un gran acompañamiento para la atención médica (especialmente en medicina oncológica, psicología y psiquiatría, rehabilitación y más).
Si bien reconoce que el sentido del humor no cura enfermedades, sí tiene un impacto en el tratamiento de diferentes condiciones que van desde el cáncer hasta la discapacidad
Por ello, sugiere estos beneficios de la risa en la salud:
Oxigena el cuerpo. Reír incrementa la oxigenación de tu cuerpo, lo que estimula a tu corazón, tu cerebro, tus pulmones y tus músculos. Además, aumenta la cantidad de endorfinas que libera tu cerebro (las endorfinas son hormonas que te hacen sentir feliz).
Combate el estrés. Cuando ríes se incrementan tus pulsaciones y tu presión arterial, pero inmediatamente después, se disminuyen. ¿El resultado? Una sensación de paz y relajación.
Fortalece el sistema inmune. Un momento de risa puede liberar neuropéptidos, moléculas que combaten el estrés y otras enfermedades.
Reduce el dolor. La risa puede reducir el dolor, ayudando al cuerpo a generar sus propios analgésicos.
Genera vínculos sociales con otras personas.
Mejora el humor. La risa reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, y te hace sentir más feliz.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
“Lo llaman payaso”, Guasin enseña a decir ‘te amo’ a padres e hijos antes de que sea tarde
Ciudad de México.— Con peluca, nariz roja y una sonrisa dibujada en el rostro, el payaso Guasin Show recorre escuelas, casas y empresas con un mensaje: amar puede cambiar el mundo.
En el patio de una escuela, frente a niños y padres, convierte cada presentación en una lección sobre la fuerza del cariño familiar. No sólo hace reír; también invita a reflexionar. En sus espectáculos, llama a los padres de familia a no dejar que sus hijos carguen mochilas emocionales pesadas, ayudarlos, abrazarlos más, a decirles que los aman.
Desde Aguascalientes, Guasin ha convertido el arte de hacer reír en una herramienta de sanación emocional. Con su propuesta de risaterapia familiar, busca rescatar el valor de los lazos afectivos, recordando que el amor, en todas sus formas, tiene poder para curar heridas. “Amar es la medicina que hace falta en el mundo”, dice en medio de su show.
Risa, fe y valores en familia
Guasin no sólo interpreta un personaje; también vive el mensaje que transmite. Es esposo y padre de tres hijos, y considera que la alegría y la bondad diaria son actos que transforman. Para él, sanar el corazón comienza con gestos sencillos: ayudar a mamá, decir “te amo”, mirar con ternura, compartir tiempo y perdón.
LEE “Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Sus presentaciones combinan humor con reflexiones que invitan a padres e hijos a reencontrarse desde la empatía. A través de lo que llama “terapia cognitiva espiritual emocional”, impulsa a las familias a valorar la felicidad como una elección cotidiana. “Se trata de ser felices”, afirma.
Sembrar amor
En cada presentación, Guasin deja una enseñanza: sembrar amor en la familia para cosechar amor en la vida. Recuerda que el ejemplo de los padres marca el futuro de los hijos.
“Si nosotros les damos amor a nuestros hijos, ellos se acostumbrarán a ver amor a su alrededor, y eso los ayudará a encontrar personas que los amen”, dice.
Reír con valores
Guasin Show ha hecho de la risa una escuela de valores. Cada presentación se convierte en un recordatorio de que la felicidad familiar está en constante construcción.
En sus palabras, si alguien quiere sanar, puede hacerlo a través del amor, la bondad y la alegría. Y, como él mismo bromea “si no quieres sanar… entonces te carga el payaso”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?
Hay que prevenir enfermedades
Ciudad de México.— En la capital mexicana, la temporada de frentes fríos se extiende tradicionalmente de septiembre a mayo, etapa en la que hay que extremar precauciones.
Para la temporada 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó entre 51 y 56 sistemas frontales en territorio nacional.
El pronóstico indicó que el primer frente frío ingresó a México a mediados de septiembre, con descenso de temperaturas y rachas de viento.
El descenso térmico afecta especialmente a personas mayores, niños y quienes viven en vivienda con poca ventilación o calefacción.
En una ciudad de altitud elevada como la capital, el enfriamiento matutino puede ser más severo. Por ejemplo, el frente frío número 28 condujo a mínimas cercanas a 10 °C en febrero de 2025 en la capital.
Recomendaciones para cuidar la salud
La salud corporal exige medidas prácticas ante el descenso de las temperaturas. Las instituciones de salud pública recomiendan vestirse con varias capas de ropa ligera, evitar exposición prolongada al frío y ventilar espacios cerrados.
Te recomendamos leer: En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Además, se aconsejó mantener hidratación adecuada y prestar atención a síntomas de enfermedades respiratorias.
Primero, se sugirió abrigo adecuado. Las mañanas y noches más frías demandaron gorros, bufandas y calcetines para reducir la pérdida de calor corporal. Segundo, es prudente revisar la calefacción o el uso de estufas seguros y bien ventilados, ya que la inhalación de monóxido de carbono puede provocar daños graves.
Tercero, se instó a limitar el consumo de bebidas muy frías o alcohol antes de dormir, pues pueden interferir con la regulación térmica del cuerpo durante la noche. Cuarto, se recomienda favorecer ventilación moderada en el hogar para prevenir acumulación de humedad y hongos, que aumentan el riesgo de infecciones respiratorias.
Qué hacer en la Ciudad de México ante un frente frío
Cuando un frente frío se aproxima, las autoridades meteorológicas divulgan alertas sobre temperaturas bajas, viento y posible lluvia ligera. Para la capital, ese aviso implica prepararse desde la noche anterior. Por ello,
En el transporte público y espacios abiertos, se sugirió llevar un abrigo adicional y evitar quedarse en paradas demasiado tiempo. En casa, se deben proteger ventanas con burletes o cortinas gruesas para reducir la exposición al frío durante el descanso.
La población también debe atender síntomas como escalofríos persistentes, dificultad para respirar, fatiga inusual o coloración azulada de extremidades. De presentarse, se debe acudir a centros de salud públicos o privados.
Oportunidad para favorecer la salud a largo plazo
Aunque es común que la mente piense en abrigo y cómo evitar resfriados, el primer paso consistió en reconocer que el frío puede agravar enfermedades crónicas como asma, bronquitis o insuficiencia cardíaca.
Por eso, los servicios de salud recomendaron acompañamiento médico para quienes ya viven con tales condiciones.
Además, al prepararse para la temporada de frentes fríos, la ciudadanía debe priorizar la prevención.
Al adoptar hábitos de abrigo seguro, ventilación apropiada y atención oportuna a síntomas, contribuyó a disminuir la carga de enfermedades en hospitales y clínicas.
JAHA
México
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
Ciudad de México.- Cada que abrimos el celular para “ver solo un momento” las noticias, caemos en un hábito más común de lo que parece: el doomscrolling. Detrás de ese gesto cotidiano —deslizar sin fin entre desastres, guerras o tragedias.
Sin embargo, detrás de esto se esconde un fenómeno que afecta la salud mental y la manera en que nos relacionamos con el mundo.
Durante los últimos años, millones de personas pasaron horas frente a la pantalla consumiendo noticias negativas sin parar.
El término doomscrolling, mezcla de doom (fatalidad) y scrolling (desplazarse), tuvo su origen en foros anglosajones, pero se popularizó durante la pandemia.
Lo que empezó como la necesidad de estar informados se convirtió en un ciclo de ansiedad y desánimo.
De acuerdo con Harvard Medical School, este consumo constante de malas noticias mantiene al cerebro en estado de alerta, impidiendo que se recupere y descanse.
Investigaciones recientes indican que quienes practican doomscrolling reportan más síntomas de ansiedad, depresión y cansancio mental.
La Fundación de Salud Mental del Reino Unido advierte que el exceso de noticias negativas altera el sueño, provoca tensión muscular y afecta el estado de ánimo.
Además, un estudio publicado por Applied Research in Quality of Life encontró que quienes leen más noticias sobre tragedias reportan menor satisfacción con su vida diaria.
En México, este hábito se acentúa por la constante exposición a contenidos alarmistas y violentos; en redes sociales y noticieros digitales.
De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 personas usan el teléfono como su principal fuente de información, lo que refuerza la exposición a noticias negativas sin pausa.
Jóvenes los más vulnerables
Te puede interesar: Cuando el “vamping” roba el descanso y el sueño se desvanece
Los adolescentes son especialmente sensibles a este fenómeno. Una investigación publicada en PubMed reveló que la adicción a redes sociales aumenta el doomscrolling entre jóvenes.
El desplazamiento infinito, una función diseñada en 2006 para “mejorar la experiencia del usuario”, ahora mantiene a los usuarios conectados durante horas sin darse cuenta del tiempo que pasan frente a la pantalla.
“Las redes sociales están diseñadas para que no dejes de usarlas. Cada notificación te da una pequeña dosis de dopamina, como una recompensa”, explica Patricia Gómez Salgado, especialista en psicología del comportamiento.
Cómo recuperar el control.
No se trata de eliminar la tecnología, sino de aprender a usarla sin que controle nuestra atención. Expertos en bienestar digital sugieren algunas medidas simples:
Establecer horarios para revisar redes y noticias.
Desactivar notificaciones no urgentes.
Seguir medios confiables y diversos para evitar la saturación negativa.
Sustituir el tiempo de pantalla por actividades fuera del entorno digital: caminar, leer o escuchar música.
“El problema no es informarse, sino hacerlo sin medida”, advierte la psicóloga.
ARH
México
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Ciudad de México.— De acuerdo al estudio “Comprendiendo la Contratación Tecnológica en México 2025”, elaborado por Tripleten, en México, la adopción de la inteligencia artificial y el auge del nearshoring están modificando el panorama del empleo.
Los resultados del estudio muestran que mientras los trabajos repetitivos disminuyen, crece la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas.
Explica que las empresas buscan jóvenes con conocimientos intermedios en analítica de datos, programación y uso de herramientas de inteligencia artificial, además de competencias técnicas, pensamiento analítico y adaptabilidad al cambio.
Nuevas tendencias laborales
El informe indicó que la rápida adopción de la inteligencia artificial en distintas industrias impulsará la creación de empleos más especializados. Las compañías dependerán con mayor frecuencia de la computación en la nube para innovar y escalar operaciones.
Ante el incremento de amenazas cibernéticas, aumentará la inversión en ciberseguridad. Las empresas de Estados Unidos seguirán aprovechando el talento mexicano, especialmente en posiciones tecnológicas de nivel medio. El trabajo remoto e híbrido se mantiene como la opción preferida entre los profesionales del sector.
Formación y brecha educativa
El estudio indica que sólo 20% de los programas universitarios en México incorporan contenidos de inteligencia artificial, ciberseguridad o computación en la nube. Los bootcamps y modelos híbridos de aprendizaje representan una vía eficaz para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y acelerar la formación técnica.
Natalia Barragán, experta en Perspectivas, Investigación de Mercado y Estrategia Empresarial de Tripleten, refirió que la inteligencia artificial está transformando la manera en que se evalúa el valor profesional. Señaló que la empleabilidad depende cada vez menos del título y más de la capacidad de aprendizaje constante, elemento que influirá directamente en el crecimiento económico del país.
LEE Tiempo para sanar: cómo el descanso por duelo impacta en la vida y el empleo
Nearshoring y empleabilidad
La adopción de la inteligencia artificial se combina con el auge del nearshoring, impulsado por empresas estadounidenses que trasladan operaciones a México. Esta tendencia incrementa la demanda de perfiles bilingües y con experiencia en entornos multiculturales. Sin embargo, el bajo dominio del inglés sigue siendo una limitante para una parte del talento nacional.
El estudio subraya que la empleabilidad en México dependerá de tres factores principales:
Actualización constante, con el aprendizaje continuo como requisito estructural.
Habilidades híbridas, que integran conocimiento técnico con pensamiento estratégico y comunicación efectiva.
Alianzas público-privadas, necesarias para reducir la brecha entre la educación y las necesidades reales de la industria.
México como centro tecnológico
Actualmente, los principales polos tecnológicos se ubican en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, además de Tijuana, que ofrece servicios tecnológicos para firmas de Estados Unidos; Mérida, con enfoque en comercio electrónico y logística; y León, que desarrolla tecnología industrial y manufactura.
Este crecimiento impulsa la creación de startups y empresas tecnológicas que integran inteligencia artificial en sectores como manufactura, educación y servicios financieros.
Perspectivas para el futuro laboral
El estudio de Tripleten concluye que el futuro del trabajo no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar junto a ella. El reskilling y el aprendizaje permanente serán los factores determinantes para acceder a los empleos del futuro.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto
“Lo llaman payaso”, Guasin enseña a decir ‘te amo’ a padres e hijos antes de que sea tarde
¿Cómo proteger la salud ante los fríos en la CDMX?
El poder de la risa: los payasos como maestros de valores humanos
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 2 días
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 2 días
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 2 días
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan