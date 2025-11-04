El poder de la risa: los payasos como maestros de valores humanos

Ciudad de México.— La carpa estaba llena de niños y adultos. En el centro, un payaso con nariz roja, zapatos enormes y una mirada de ternura tropezaba con su propio pie mientras intentaba hacer reír a una niña que lloraba. En pocos minutos, la tristeza se transformó en carcajada. Aquella escena, que parece simple, encierra una fuerza silenciosa capaz de sanar heridas, enseñar empatía y recordarle a la sociedad que reír también es una forma de educar.

Humor como camino para el aprendizaje

El arte del payaso busca provocar risa. A través del humor, crea un ambiente donde las personas se sienten libres de expresar sus emociones y comprender las de los demás. Su actuación despierta respeto, cooperación y empatía, tres valores esenciales para la vida comunitaria.

El gesto torpe o la palabra exagerada del payaso reflejan la imperfección humana. En ese espejo se reconocen los espectadores, quienes descubren que los errores pueden convertirse en lecciones.

Mirada científica: emociones y cerebro

El doctor Gustavo Daniel Martínez Hernández, especialista en Neurociencias y Salud Mental del Instituto de Neurobiología de la UNAM, explica que el impacto del payaso en el público tiene una base neurocientífica. Su presencia y su colorido vestuario activan circuitos cerebrales vinculados con la atención, la memoria y la emoción.

Según investigaciones citadas por Martínez en un artículo publicado en NeuroClass, los tonos brillantes y los estímulos visuales del payaso generan un efecto de luz en el cerebro que despierta zonas relacionadas con la memoria y la concentración. Esa respuesta cerebral triplica la intensidad de los estímulos externos comunes, lo que convierte al espectáculo del payaso en una experiencia profundamente estimulante.

Risa y salud: los payasos como apoyo terapéutico

El poder del humor también tiene efectos en la salud emocional y física. Estudios realizados por Dionigi y Gremigni en pacientes infantiles hospitalizados revelan que la interacción con payasos antes de una cirugía reduce los niveles de ansiedad. La convivencia con ellos activa mecanismos neuronales que estimulan neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y la dopamina.

Estas sustancias mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Al provocar risa, los payasos contribuyen a la liberación de endorfinas que fortalecen el sistema inmunológico y promueven sensaciones de alegría y seguridad. En este sentido, la risoterapia se ha consolidado como una herramienta complementaria en tratamientos médicos y psicológicos.

El cerebro empático: las neuronas espejo

Las investigaciones sobre las neuronas espejo han permitido comprender mejor por qué reír con un payaso genera conexión emocional. Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron que ciertas áreas del cerebro se activan cuando una persona observa las emociones o acciones de otra.

Estas neuronas, localizadas en el lóbulo frontal y parietal, así como en la corteza insular y cingulada, permiten experimentar empatía al compartir la emoción ajena. Cuando el público ve al payaso caerse o reír, su cerebro reproduce internamente esa sensación. El resultado es una respuesta de comprensión y cercanía emocional.

Química de la alegría

El trabajo del payaso estimula la producción de dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores que influyen directamente en el bienestar físico y mental. Estos procesos activan regiones del cerebro como el hipocampo, la amígdala y las cortezas frontales, encargadas de regular la memoria, las emociones y la aceptación social.

Cuando el payaso se dirige a un niño tímido o a un adolescente inseguro, su voz y su actitud transmiten confianza. Ese intercambio libera oxitocina, la misma sustancia que genera una madre al jugar con su hijo. Esta reacción bioquímica explica por qué la risa y la ternura del payaso logran calmar, inspirar y conectar.

Figura esencial en la sociedad

El payaso representa mucho más que un personaje del entretenimiento. Su arte tiene una dimensión educativa, emocional y terapéutica que atraviesa generaciones y culturas.

Teletón y la felicidad

De acuerdo con Fundación Teletón la risa es un gran acompañamiento para la atención médica (especialmente en medicina oncológica, psicología y psiquiatría, rehabilitación y más).

Si bien reconoce que el sentido del humor no cura enfermedades, sí tiene un impacto en el tratamiento de diferentes condiciones que van desde el cáncer hasta la discapacidad

Por ello, sugiere estos beneficios de la risa en la salud:

Oxigena el cuerpo. Reír incrementa la oxigenación de tu cuerpo, lo que estimula a tu corazón, tu cerebro, tus pulmones y tus músculos. Además, aumenta la cantidad de endorfinas que libera tu cerebro (las endorfinas son hormonas que te hacen sentir feliz).

Combate el estrés. Cuando ríes se incrementan tus pulsaciones y tu presión arterial, pero inmediatamente después, se disminuyen. ¿El resultado? Una sensación de paz y relajación.

Fortalece el sistema inmune. Un momento de risa puede liberar neuropéptidos, moléculas que combaten el estrés y otras enfermedades.

Reduce el dolor. La risa puede reducir el dolor, ayudando al cuerpo a generar sus propios analgésicos.

Genera vínculos sociales con otras personas.

Mejora el humor. La risa reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, y te hace sentir más feliz.

