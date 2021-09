“El que nada debe, nada teme”, dice AMLO a científicos de Conacyt

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existen denuncias contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por corrupción.

“Tengo entendido que sí porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, dijo.

Explicó que se tienen que denunciar los malos manejos en todos los ámbitos, esa es la instrucción porque en su gobierno se combate “la corrupción por parejo”.

-“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va resolver el juez, y el que nada debe, nada teme, es que tenemos que combatir la corrupción, por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacía abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción”.

López Obrador recordó que en el sexenio anterior se hizo la investigación del malos manejos en las universidades públicas que se denominó “estafa maestra” en la que hubo rectores millonarios, luego de que se desviaron recursos públicos a estas entidades educativas.

“Ya no debe de haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan”.