El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza

Ciudad de México.— Jesica García recuerda que desde niña escuchó comentarios sobre su cuerpo que la hicieron creer que debía cambiarlo. “Compañeros de escuela me enviaban el mensaje de que mi cuerpo estaba mal”, relató.
Con el tiempo probó dietas que sólo aumentaron su frustración, hasta que encontró información y aprendió a relacionarse de manera más sana con su imagen. Su historia es la de miles de niñas y adolescentes que enfrentan la presión de alcanzar un ideal de belleza inalcanzable, impulsado por redes sociales, concursos y prácticas que pueden afectar su salud física y mental.
Estereotipos que moldean la autoestima
La psicóloga social Hisvet Fernández explica que los estereotipos siempre son interpretaciones limitadas e incompletas y en el caso de la belleza femenina generan presiones intensas para encajar en un modelo único. “El ideal de belleza obliga a muchas mujeres a vivir con un disfraz para ser aceptadas, sacrificando autenticidad, estabilidad emocional e individualidad”, advirtió.
Fernández subrayó que las comparaciones derivadas de los estándares irreales afectan la autoestima y la salud mental, sobre todo en adolescentes expuestas de manera constante a imágenes editadas en medios y plataformas digitales.
El fenómeno de las “Sephora Kids”
En los últimos meses, redes como TikTok e Instagram han popularizado la tendencia de las llamadas “Niñas Sephora”, menores de entre ocho y trece años que realizan rutinas de skincare y maquillaje con productos cosméticos dirigidos a adultos. Esta práctica, que imita a influencers de belleza, ha derivado en la aparición de la cosmeticorexia, un trastorno caracterizado por la obsesión con el cuidado de la piel y el uso excesivo de cosméticos.
Laura Georgina Ortega Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explicó que este fenómeno responde a la falta de filtros adecuados en las plataformas y a la exposición temprana de niñas y niños a contenidos que refuerzan estereotipos.
“La sociedad está cayendo en la cosificación y sexualización de los cuerpos infantiles, prácticas que ya conocíamos en certámenes de belleza como Toddlers and Tiaras o Mini Belleza Latina”, señaló.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Ortega Luna puntualiza que tanto las niñas como las adultas mayores al ver este tipo de discursos buscan parecerse a la representación de esa adulta joven, en gran medida debido a la presión social, ya que se ha establecido que no puedes parecer tan niña pero tampoco tan vieja.
“Por eso tenemos tantos casos de actrices, cantantes y demás que recurren al exceso de las cirugías estéticas, la inyección de colágeno o botox, liposucciones u otras prácticas todo con tal de intentar acomodar el cuerpo para no envejecer, porque de lo contrario es algo condenado por la sociedad”, mencionó.
Riesgos físicos y emocionales
El psiquiatra Carlos Vera, del Seguro Social de Salud (EsSalud), alertó que en consultorios aumentan casos de niñas con cosmeticorexia. “La piel de las menores no necesita productos como retinol, ácido hialurónico o colágeno. Solo requiere limpieza, hidratación y protección solar”, explicó.
El especialista agregó que el uso prematuro de cosméticos puede provocar ansiedad, depresión, irritaciones y brotes de acné.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advierte que la hipersexualización infantil puede abrir la puerta a formas graves de violencia, incluyendo explotación sexual y trata de personas.
Cómo orientar a las infancias
Los expertos coinciden en que madres y padres deben jugar un papel clave en la prevención. Entre las recomendaciones se encuentran reforzar la autoestima de niñas y niños, limitar el tiempo frente a pantallas, explicar los riesgos de los productos cosméticos y promover reflexiones críticas sobre el contenido que consumen en internet.
“Hay que acercar a las infancias a reflexionar sobre qué ven en redes y por qué les atrae, para que desarrollen una conciencia crítica y comprendan las consecuencias de esos contenidos”, subrayó Ortega Luna.
Tarea compartida
La presión por encajar en un canon de belleza comienza en la niñez y se intensifica con los filtros digitales y las tendencias virales.

ebv
México
Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas
Ciudad de México.- En Nuevo León, las madres ahora pueden recorrer los sitios turísticos sin dejar de cuidar a sus bebés. Las autoridades inauguraron nueve nuevos espacios de lactancia, brindando privacidad, comodidad y apoyo en lugares como El Cuchillo, Grutas de García y Mirador del Obispado.
Con estas acciones, la maternidad se reconoce como prioridad incluso fuera del hogar, y en espacios de esparcimiento y los visitantes pueden disfrutar del estado mientras sus hijos reciben el cuidado que merecen.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Alimentar con Amor”, lanzada en 2023, que busca ofrecer a las madres entornos dignos y privados para amamantar o extraer leche.
Con estos nuevos lactarios, la red estatal alcanza un total de 115 espacios distribuidos en los 51 municipios de Nuevo León
Los nuevos lactarios fueron inaugurados en sitios emblemáticos como El Cuchillo, Grutas de García y Bustamante, Parque Natural La Estanzuela, Cola de Caballo, Chipinque, La Pastora, Museo de Historia Mexicana y Mirador del Asta Bandera.
Estos espacios están diseñados para ofrecer privacidad, comodidad y seguridad a las madres que visitan estos lugares de esparcimiento.
Los especialistas, señalan que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es fundamental para la salud de los bebés.
Porque los protege de enfermedades y promueve su desarrollo óptimo.
Además, beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y ayuda en la recuperación del peso postparto.
La implementación de estos lactarios en puntos turísticos refleja un compromiso con la salud pública y el apoyo a la maternidad.
La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que los lactarios son un símbolo de una sociedad que se hace responsable de las madres.
Mismas que, ofrecen condiciones dignas para ejercer la lactancia.
Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es líder en salud y lactancia materna.
Además dijo que este esfuerzo es una lucha para fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia materna.
La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, subrayó que invertir en lactancia materna es invertir en el futuro.
Ya que todos los niños y niñas merecen un comienzo saludable para tener un futuro esperanzador
Con esta expansión de la red de lactarios, Nuevo León se prepara para recibir a los visitantes de todas partes del país y del mundo.
Además, sino que también envía un mensaje claro de apoyo a las madres y al desarrollo infantil.
ARH
México
Gobierno impondrá impuesto a videojuegos violentos: 183 millones en 2026
Ciudad de México.- El Paquete Económico 2026, puso cifra al impuesto para aquellos que adquieran videojuegos con contenido violento. La Secretaría de Hacienda estima recaudar 183 millones de pesos con esta medida que busca frenar prácticas nocivas para la convivencia social.
El gravamen consistirá en un impuesto especial ad valorem del 8% aplicado a la prestación de servicios digitales de videojuegos violentos.
Con ello, se amplía el alcance del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que también contempla incrementos en refrescos, tabaco y apuestas.
El gobierno federal sostiene que esta decisión responde al propósito de desincentivar consumos que dañan la salud y promueven entornos de violencia, especialmente entre los más jóvenes.
Te puede interesar: América Rangel: "Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible"
Como se ha señalado en ocasiones anteriores en los diversos presupuestos de egresos, los recursos obtenidos serán destinados a programas sociales y proyectos de infraestructura, de acuerdo con la propuesta enviada al Congreso.
Con esta reforma, los gamers o jugadores de este tipo de viodeo juegos, se suman a la lista de contribuyentes “extra fiscales”.
Lo que ha generado debate entre la industria del entretenimiento digital y especialistas en políticas públicas.
ARH
CDMX
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
Ciudad de México.- La diputada local América Rangel (PAN) afirmó que el derecho a la vida debe reconocerse desde la concepción y defendió la importancia de frenar iniciativas que buscan ampliar el aborto en la Ciudad de México.
La legisladora participó en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, realizada en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, donde en entrevista para Siete24.mx destacó que el compromiso del PAN es proteger tanto a la mujer como al hijo por nacer.
Lee: Ricardo Rubio: "La batalla por la vida no está perdida en la CDMX"
“El derecho a la vida es el más importante”
Rangel fue cuestionada sobre si el principio de interés superior del menor debería aplicarse también al concebido.
“Por supuesto, es el derecho más importante, como lo he dicho, el derecho a la vida, y desde la concepción nosotros lo reconocemos”, respondió la legisladora.
Señaló que este principio está respaldado por el derecho internacional y agregó:
“Ha sido el más importante durante toda nuestra historia como humanidad”.
Iniciativas en defensa de la familia y la dignidad humana
Respecto a las alternativas legislativas que ofrece el Congreso capitalino, Rangel recordó que Acción Nacional ha impulsado distintas propuestas a favor de la familia y la protección de la vida.
“Hemos presentado diferentes iniciativas desde el grupo parlamentario, como los derechos de lo nacido y el Instituto de la Familia, que hemos estado promoviendo”, precisó.
La legisladora subrayó que, “pese a la mayoría oficialista”, lograron frenar la ampliación de plazos para abortar más allá de las 12 semanas.
“Logramos que se parara y que se quedara como está, porque ya era prácticamente con un bebé formado. Hemos podido ir frenando este tipo de atrocidades hacia la humanidad”, enfatizó.
Acción Nacional, firme en la defensa de la vida
América Rangel insistió en que la defensa de la vida desde la concepción es un principio irrenunciable para el PAN en la Ciudad de México.
“Si no, muchos de los que están pidiendo el aborto no estarían aquí”, señaló.
Con esta postura, la legisladora dejó claro que el debate sobre la vida y la dignidad humana sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda del Congreso capitalino, donde la protección de la mujer y del hijo por nacer “continúa siendo una bandera de la oposición”.

GDH
CDMX
Ricardo Rubio: “La batalla por la vida no está perdida en la CDMX”
Ciudad de México.- El diputado Ricardo Rubio Torres advirtió que el derecho a la vida debe defenderse desde la concepción y llamó a no dar por perdida la lucha frente a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista para siete24.mx, tras su participación en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, Rubio Torres destacó que el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el derecho internacional, también debe aplicarse al hijo concebido.
Lee: Bebés rescatados en CDMX revela falta de apoyo a mujeres embarazadas
Tratados internacionales obligan a México a respetar la vida desde la concepción
Al ser cuestionado sobre si ese principio debe extenderse al hijo por nacer, la respuesta del legislador panista fue afirmativa.
“Por supuesto que sí forma parte y es ley suprema para la Ciudad de México y para el país. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes y deben aplicarse”, dejó en claro el diputado local de Acción Nacional.
Rubio recordó que en la capital existe la Ley del Bebé Seguro, cuyo artículo quinto reconoce explícitamente el derecho a la vida y establece políticas públicas para proteger tanto a la mujer embarazada como a su hijo.
“Esta norma no se limita al Código Penal y al tema del aborto. También ofrece alternativas con mecanismos económicos y programas institucionales para garantizar la protección de ambos”, explicó.
Alternativas legislativas en defensa de la mujer y el hijo
El diputado subrayó que el Congreso de la Ciudad de México cuenta con herramientas legales que permiten impulsar políticas de acompañamiento a las mujeres que deciden continuar con su embarazo.
“No está perdida la batalla. Existen leyes que ya garantizan la vida desde la concepción hasta los 12 meses de edad, y ese es un punto de partida para seguir legislando en favor de la dignidad humana”, destacó.
Asimismo, sostuvo que la lucha por la vida debe mantenerse activa desde distintos frentes.
“Lo importante es seguir generando debate, escribiendo, publicando en medios, haciendo videos y activismo. Nuestro trabajo es crear conciencia social”, resaltó.
“La batalla no está perdida”
En un mensaje que resonó entre los asistentes a la presentación, Rubio insistió en que las resoluciones de la Suprema Corte pueden cambiar con el tiempo.
“Hoy tenemos una Corte muy complicada, sabemos que va a ser difícil, pero los ministros no son eternos. Vendrán otras épocas, y lo importante es que la sociedad mantenga viva la defensa de la vida”, puntualizó.
El libro presentado analiza las resoluciones más recientes de la SCJN sobre aborto y su impacto en el marco constitucional.
Con este evento, el legislador panista refrendó su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana desde el Congreso local.

GDH
