El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza

Ciudad de México.— Jesica García recuerda que desde niña escuchó comentarios sobre su cuerpo que la hicieron creer que debía cambiarlo. “Compañeros de escuela me enviaban el mensaje de que mi cuerpo estaba mal”, relató.

Con el tiempo probó dietas que sólo aumentaron su frustración, hasta que encontró información y aprendió a relacionarse de manera más sana con su imagen. Su historia es la de miles de niñas y adolescentes que enfrentan la presión de alcanzar un ideal de belleza inalcanzable, impulsado por redes sociales, concursos y prácticas que pueden afectar su salud física y mental.

Estereotipos que moldean la autoestima

La psicóloga social Hisvet Fernández explica que los estereotipos siempre son interpretaciones limitadas e incompletas y en el caso de la belleza femenina generan presiones intensas para encajar en un modelo único. “El ideal de belleza obliga a muchas mujeres a vivir con un disfraz para ser aceptadas, sacrificando autenticidad, estabilidad emocional e individualidad”, advirtió.

Fernández subrayó que las comparaciones derivadas de los estándares irreales afectan la autoestima y la salud mental, sobre todo en adolescentes expuestas de manera constante a imágenes editadas en medios y plataformas digitales.

El fenómeno de las “Sephora Kids”

En los últimos meses, redes como TikTok e Instagram han popularizado la tendencia de las llamadas “Niñas Sephora”, menores de entre ocho y trece años que realizan rutinas de skincare y maquillaje con productos cosméticos dirigidos a adultos. Esta práctica, que imita a influencers de belleza, ha derivado en la aparición de la cosmeticorexia, un trastorno caracterizado por la obsesión con el cuidado de la piel y el uso excesivo de cosméticos.

Laura Georgina Ortega Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explicó que este fenómeno responde a la falta de filtros adecuados en las plataformas y a la exposición temprana de niñas y niños a contenidos que refuerzan estereotipos.

“La sociedad está cayendo en la cosificación y sexualización de los cuerpos infantiles, prácticas que ya conocíamos en certámenes de belleza como Toddlers and Tiaras o Mini Belleza Latina”, señaló.

Ortega Luna puntualiza que tanto las niñas como las adultas mayores al ver este tipo de discursos buscan parecerse a la representación de esa adulta joven, en gran medida debido a la presión social, ya que se ha establecido que no puedes parecer tan niña pero tampoco tan vieja.

“Por eso tenemos tantos casos de actrices, cantantes y demás que recurren al exceso de las cirugías estéticas, la inyección de colágeno o botox, liposucciones u otras prácticas todo con tal de intentar acomodar el cuerpo para no envejecer, porque de lo contrario es algo condenado por la sociedad”, mencionó.

Riesgos físicos y emocionales

El psiquiatra Carlos Vera, del Seguro Social de Salud (EsSalud), alertó que en consultorios aumentan casos de niñas con cosmeticorexia. “La piel de las menores no necesita productos como retinol, ácido hialurónico o colágeno. Solo requiere limpieza, hidratación y protección solar”, explicó.

El especialista agregó que el uso prematuro de cosméticos puede provocar ansiedad, depresión, irritaciones y brotes de acné.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advierte que la hipersexualización infantil puede abrir la puerta a formas graves de violencia, incluyendo explotación sexual y trata de personas.

Cómo orientar a las infancias

Los expertos coinciden en que madres y padres deben jugar un papel clave en la prevención. Entre las recomendaciones se encuentran reforzar la autoestima de niñas y niños, limitar el tiempo frente a pantallas, explicar los riesgos de los productos cosméticos y promover reflexiones críticas sobre el contenido que consumen en internet.

“Hay que acercar a las infancias a reflexionar sobre qué ven en redes y por qué les atrae, para que desarrollen una conciencia crítica y comprendan las consecuencias de esos contenidos”, subrayó Ortega Luna.

Tarea compartida

La presión por encajar en un canon de belleza comienza en la niñez y se intensifica con los filtros digitales y las tendencias virales.

