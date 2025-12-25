El silencio después de la fiesta: lo que dejan los accidentes viales por alcohol

Ciudad de México.— El brindis terminó y alguien decide volver a casa sin medir el riesgo. En las semanas decembrinas, cuando las reuniones se encadenan y las calles se llenan, esa decisión suele marcar la diferencia entre regresar con la familia o convertirse en una cifra más de los siniestros viales que cobran vidas en México.
Estadística que se repite cada diciembre
La encargada de la titularidad del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), Estrella Albarrán Suárez, advirtió que los hechos viales relacionados con el consumo de alcohol registran incrementos durante la temporada decembrina, periodo en el que aumentan los encuentros familiares, laborales y sociales. La combinación de celebraciones y traslados nocturnos crea un escenario recurrente para los accidentes en carretera y zonas urbanas.
Los siniestros viales se mantienen como la cuarta causa de fallecimiento a nivel nacional. De acuerdo con Albarrán Suárez, la mezcla de velocidad y consumo de alcohol explica gran parte de estas muertes, una constante que se reproduce año con año en estas fechas.
Mil siniestros diarios y un riesgo conocido
El STCONAPRA cuenta con un registro que supera los mil siniestros viales en auto cada día. Frente a esta realidad, el secretariado técnico impulsa políticas públicas orientadas a prevenir y controlar lesiones accidentales, con énfasis en conductas de riesgo ampliamente identificadas.
La funcionaria explicó que el objetivo se centra en cuidar a las personas y procurar entornos seguros que permitan transitar sin exponerse ni poner en riesgo a otros. En ese enfoque se inscriben los operativos y campañas que buscan reducir la conducción bajo el influjo del alcohol.
Alcoholimetría y decisiones al volante
Durante los operativos de control vehicular en fin de año, uno de cada tres conductoras y conductores encuestados en puntos de alcoholimetría admitió haber consumido bebidas alcohólicas antes de conducir.
Albarrán Suárez explicó que el alcohol altera funciones cognitivas y reduce el estado de alerta. En esa condición, también se omite con mayor frecuencia el uso de sistemas de seguridad del vehículo, como el cinturón, lo que incrementa la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.
Distracciones que agravan el peligro
A la ingesta de alcohol se suman otros factores de riesgo. El uso de dispositivos electrónicos durante la conducción, como el teléfono celular para llamadas o mensajes, añade segundos de distracción que resultan decisivos. En un contexto de menor atención y reflejos alterados, estas prácticas elevan la probabilidad de colisiones.
Prevención para preservar la vida
La Secretaría de Salud, por medio del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, exhortó a la población a evitar la conducción tras el consumo de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir siniestros automovilísticos que pongan en riesgo la vida. En cada recomendación subyace una misma idea: reducir muertes evitables y preservar la integridad de familias que esperan el regreso de sus integrantes.
México
Informe de salud infantil orienta a madres y padres sobre citas médicas oportunas
Ciudad de México.— Entre el 12 de marzo y el 5 de diciembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública valoró la salud de 7 millones 653 mil 564 alumnas y alumnos de Educación Básica en todo el país mediante la estrategia Vive saludable, vive feliz.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el objetivo es revisar a 11.2 millones de estudiantes al cierre del ciclo escolar 2025–2026.
El despliegue incluyó la visita a 60 mil 8 escuelas por parte de 8 mil 118 brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud, los sistemas DIF estatales y nacional, junto con autoridades educativas locales, con un mismo propósito: conocer el estado de salud de niñas y niños en su propio entorno escolar.
Informe que llega a las familias
El resultado de cada valoración se entrega directamente a las familias por correo electrónico y mensaje SMS, además de encontrarse disponible para descarga en la plataforma oficial resultados.vidasaludable.sep.gob.mx. El documento concentra información clave para la atención infantil y funciona como un puente entre la escuela, el sistema de salud y el hogar.
Mario Delgado Carrillo explicó que la hoja de resultados contiene una primera sección dedicada a la identificación del estudiante, con datos como nombre, CURP, escuela, edad, grado escolar y fecha del levantamiento, información que debe revisarse con atención para confirmar su exactitud antes de avanzar en las recomendaciones.
Cita médica como siguiente paso
El informe no se limita a informar, también orienta. Las recomendaciones incluidas permiten a madres y padres programar citas en las clínicas correspondientes y atender oportunamente a sus hijas e hijos.
El titular de la SEP subrayó la importancia de dar seguimiento a cada indicación y de acudir a las consultas señaladas, ya que el proceso de valoración encuentra sentido cuando continúa en la atención médica.
La autoridad educativa insistió en que la participación de las familias resulta indispensable para cerrar el círculo de la estrategia, al transformar los datos en acciones concretas que inciden en la salud infantil.
La estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte de una política pública que vincula educación y salud con una visión de largo plazo.
México
Vapear en la adolescencia puede dejar secuelas permanentes en el cerebro
Ciudad de México.— En las esquinas, afuera de las escuelas y en puestos improvisados, los vapeadores siguen pasando de mano en mano, incluso después de que la ley los colocó fuera de la legalidad. La escena se repite a semanas de ser aprobada la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe su venta y establece sanciones penales y económicas.
Consumo que crece pese a la prohibición
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 muestra un cambio en los hábitos de consumo en México. El uso de cigarros electrónicos pasó de 1.1 por ciento en 2016 a 2.6 por ciento en 2025. En contraste, el consumo de tabaco fumado disminuyó de 17.6 a 15.1 por ciento en el mismo periodo.
El registro confirma que, aunque las campañas de prevención y las restricciones legales se mantienen, los dispositivos electrónicos continúan circulando y ganando presencia, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
Qué son los vapeadores y por qué representan un riesgo
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones advierten que los productos conocidos como vapeadores son altamente adictivos y ocasionan daños graves a la salud. En el mercado se identifican como cigarros electrónicos, productos de tabaco calentado o sistemas electrónicos de administración de nicotina, así como dispositivos similares sin nicotina.
Todos contienen compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emiten aerosoles que ingresan directamente al organismo.
Metales, nicotina y exposición prolongada
Se ha documentado la presencia de metales como cadmio, níquel y plomo en estos dispositivos. Estas sustancias pueden acumularse en la sangre y en distintos órganos.
Las autoridades sanitarias advierten que un solo cartucho con cinco por ciento de sal de nicotina equivale a consumir entre uno y tres paquetes de cigarrillos. Esta concentración tiene efectos adversos a largo plazo en el desarrollo cerebral de niñas, niños, adolescentes y fetos en formación.
Daños respiratorios, cardiovasculares y genéticos
Las alertas sanitarias identifican tres grandes grupos de afectaciones:
Sistema respiratorio, la inflamación del tejido pulmonar se asocia con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer.
Sistema cardiovascular, los cambios en la circulación sanguínea incrementan el riesgo de arterioesclerosis e infartos.
Ámbito genético se documentan daños mutagénicos que elevan el riesgo de cáncer y alteraciones como disfunción eréctil.
Cerebro en desarrollo y salud mental
De acuerdo con información de Texas Health and Human Services, vapear implica la inhalación de nicotina adictiva y más de 31 sustancias químicas peligrosas, entre ellas formaldehído y benceno.
El cerebro continúa su desarrollo hasta alrededor de los 25 años. La exposición a nicotina durante la adolescencia puede afectar de forma permanente las áreas relacionadas con la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de impulsos.
Estudios citados por autoridades de salud indican que el vapeo puede agravar la ansiedad y la depresión, además de dificultar la concentración y afectar el rendimiento escolar y deportivo.
Pulmones, órganos y efectos visibles
Los químicos aromatizantes, como el diacetilo, pueden provocar daño pulmonar permanente. La inhalación de partículas ultrafinas se relaciona con ataques de asma, tos persistente y dificultad para respirar.
Los metales pesados presentes en el vapor se acumulan en órganos como cerebro, corazón, riñones, pulmones e hígado.
Los compuestos orgánicos volátiles irritan ojos, nariz y garganta, causan dolores de cabeza y náuseas, mientras que el formaldehído se asocia con cáncer de pulmón y garganta tras exposiciones prolongadas.
Riesgos adicionales y adicción persistente
Las autoridades también documentan lesiones provocadas por explosiones de baterías, con incendios y casos de lesiones graves e incluso muertes.
Ningún vapeador ni calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria de Cofepris ni reconocimiento oficial como producto de reconocimiento de riesgo reducido.
Conadic advierte que estos dispositivos afectan el control de la epidemia de tabaquismo, ya que perpetúan la adicción a la nicotina, desalientan el abandono del tabaco y favorecen el consumo simultáneo de cigarros tradicionales y electrónicos.
México
Bicicletas asiáticas desde 180 pesos presionan ventas de Día de Reyes
Ciudad de México.— La importación ilegal y a bajo costo de bicicletas de origen asiático hacia México ponen en riesgo la estabilidad de los fabricantes nacionales, frenan las inversiones y en consecuencia se podrían perder miles de empleos, aseguró Karol Viazcan Villanueva, directora operativa de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C. (Anafabi).
Destacó que, desde la Anafabi, que agrupa a las más importantes empresas fabricantes del país, y representa en conjunto el 75% de la producción nacional, se ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, las cuales se comercializan tanto en el comercio informal como a través de distintos canales de venta, sin que en todos los casos se acredite el cumplimiento de las normas de calidad aplicables, lo que podría representar un riesgo para los usuarios.
Bicicletas para niños
Las medidas adoptadas por el gobierno federal de imponer cuotas compensatorias a las importaciones de diversos productos, entre ellos las bicicletas para niños, las cuales a partir del 9 de octubre del 2025, mediante resolución preliminar emitida en el Diario Oficial de la Federación tuvo incremento de 13.12 dólares a 57.19 dólares por pieza, representan un respiro para esta industria, ya que las importaciones tan solo entre 2023 y 2024 se incrementaron en 48%, al pasar de 416 mil 316 a 617 mil 290 unidades, y se espera que al cierre de 2025 esta cifra se incremente, pero confía en que una vez que entró en vigor esta medida ese nivel vaya disminuyendo paulatinamente.
Se espera que con este nuevo ajuste en la cuota compensatoria se logre reducir la brecha que impide una competencia sana y justa, en donde las importaciones cumplan con las normas y el pago de impuestos real y que sean los compradores quienes decidan la calidad del producto que quieren adquirir, ya que actualmente entran bicicletas de 180 pesos al país, que terminan ofertándose en el mercado informal hasta en mil 500 pesos, lo que afectan las ventas nacionales sobre todo en esta temporada decembrina y de Día de Reyes.
Origen chino
Karol Viazcan aseguró que, de lograr la resolución definitiva para la aplicación de la cuota compensatoria para la importación de bicicletas de niños originarias de China, permitiría a la industria fomentar la competitividad de la producción local, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales y reducir la dependencia de las importaciones.
“Ha sido un año de avances importantes para la asociación y buscamos dar continuidad a estos logros. Para el próximo año se espera la resolución definitiva para la imposición de la cuota compensatoria a las bicicletas infantiles, así como el inicio del examen de vigencia para su permanencia por cinco años más”, dijo.
Asimismo, se impulsará la aplicación de una cuota compensatoria a las bicicletas para adultos, cuyas importaciones se han incrementado de manera significativa en los últimos años, particularmente las de origen chino, afectando a la industria nacional.
Empleos familias
Actualmente las empresas agremiadas a Anafabi producen alrededor de un millón de bicicletas anuales en todas sus variedades -montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga-, generando más de 12 mil empleos entre directos e indirectos, lo que habla de su importancia en la economía del país.
Finalmente, la Anafabi reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades federales en el diseño y aplicación de políticas que garanticen un piso parejo, impulsen la producción nacional y protejan el empleo, la inversión y la seguridad de los consumidores mexicanos, en un entorno de competencia sana, justa y transparente.
“Creemos en la competencia, siempre que sea sana, justa, leal y en igualdad de condiciones”, concluyó.
México
“Regalo de Navidad”; bebé llega al mundo en hospital oncológico
Ciudad de México.— A las primeras horas del 24 de diciembre, un hospital especializado al tratamiento del cáncer se transformó en sala de parto en la Ciudad de México. En el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, una emergencia médica concluyó con el nacimiento de un bebé y con una respuesta institucional fuera de lo habitual.
Sandra, de 31 años, llegó al área de Urgencias tras iniciar trabajo de parto alrededor de las 06:00 horas. No era derechohabiente. Tampoco se dirigía a ese hospital. Un error del servicio de taxi modificó el trayecto y la condujo, junto con su esposo, Armando, a una unidad médica especializada en oncología.
Regalo de Navidad
Al solicitar apoyo, el personal activó los protocolos de urgencia. El alumbramiento ocurrió a las 09:23 horas dentro del propio hospital. La intervención se resolvió sin complicaciones, pese a tratarse de una unidad monotemática.
El director del Hospital de Oncología, Rafael Medrano Guzmán, explicó el alcance de la atención brindada. “Esta unidad médica está capacitada para resolver cualquier eventualidad, en este caso una urgencia obstétrica que fue fortuita”, señaló
“Tuvimos nuestro regalo de Navidad, ya que nos llegó nuestro niño Dios en el 24”, dijo Medrano Guzmán.
Coordinación médica y atención neonatal
El recién nacido, un varón prematuro, recibió atención inmediata. Especialistas en neonatología del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI acudieron al área con incubadora y equipo especializado para garantizar su estabilidad.
Medrano Guzmán informó que el cuidado se extendió más allá del parto. “Es la mejor evidencia de que estamos atendiendo todas las necesidades de la mamá, del bebé y del entorno familiar”, afirmó.
Posteriormente, se realizaron los enlaces institucionales para trasladar a la madre y al recién nacido al Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala”, donde continuó el seguimiento médico.
Bendiciones al bebé
Sobre el trabajo del personal, el director del hospital expresó un mensaje institucional. “Muchas felicidades a la madre, al padre y sobre todo mil bendiciones al bebé y a este gran Hospital de Oncología”, dijo.
Agradecimiento de los padres
Tras el nacimiento, Sandra relató su experiencia dentro del hospital. “Me atendieron muy bien, rápido y humanitariamente”, expresó al referirse a la atención recibida durante el parto.
Equipo preparado para escenarios no habituales
Su esposo, Armando, de 41 años, recordó el momento en que solicitaron ayuda. “En el IMSS fue buena la atención que nos brindaron y muchas gracias”, señaló, al explicar que el ingreso al Hospital de Oncología ocurrió tras un error en el trayecto del taxi.
En la atención participaron médicos residentes de Ginecología Oncológica, urgenciólogos, anestesiólogos, personal de Enfermería y camilleros. La coordinación permitió resolver un parto dentro de un hospital dedicado a otra especialidad.
Desde el propio equipo médico se compartió una valoración conjunta sobre el procedimiento. “Se notó la capacidad de todo el personal para resolver esta situación sin complicaciones”, coincidieron integrantes del grupo que intervino en la atención.
Este fue el segundo parto fortuito atendido en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI en los últimos tres años.
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
