El silencio después de la fiesta: lo que dejan los accidentes viales por alcohol

Ciudad de México.— El brindis terminó y alguien decide volver a casa sin medir el riesgo. En las semanas decembrinas, cuando las reuniones se encadenan y las calles se llenan, esa decisión suele marcar la diferencia entre regresar con la familia o convertirse en una cifra más de los siniestros viales que cobran vidas en México.

Estadística que se repite cada diciembre

La encargada de la titularidad del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), Estrella Albarrán Suárez, advirtió que los hechos viales relacionados con el consumo de alcohol registran incrementos durante la temporada decembrina, periodo en el que aumentan los encuentros familiares, laborales y sociales. La combinación de celebraciones y traslados nocturnos crea un escenario recurrente para los accidentes en carretera y zonas urbanas.

Los siniestros viales se mantienen como la cuarta causa de fallecimiento a nivel nacional. De acuerdo con Albarrán Suárez, la mezcla de velocidad y consumo de alcohol explica gran parte de estas muertes, una constante que se reproduce año con año en estas fechas.

Mil siniestros diarios y un riesgo conocido

El STCONAPRA cuenta con un registro que supera los mil siniestros viales en auto cada día. Frente a esta realidad, el secretariado técnico impulsa políticas públicas orientadas a prevenir y controlar lesiones accidentales, con énfasis en conductas de riesgo ampliamente identificadas.

La funcionaria explicó que el objetivo se centra en cuidar a las personas y procurar entornos seguros que permitan transitar sin exponerse ni poner en riesgo a otros. En ese enfoque se inscriben los operativos y campañas que buscan reducir la conducción bajo el influjo del alcohol.

Alcoholimetría y decisiones al volante

Durante los operativos de control vehicular en fin de año, uno de cada tres conductoras y conductores encuestados en puntos de alcoholimetría admitió haber consumido bebidas alcohólicas antes de conducir.

Albarrán Suárez explicó que el alcohol altera funciones cognitivas y reduce el estado de alerta. En esa condición, también se omite con mayor frecuencia el uso de sistemas de seguridad del vehículo, como el cinturón, lo que incrementa la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.

Distracciones que agravan el peligro

A la ingesta de alcohol se suman otros factores de riesgo. El uso de dispositivos electrónicos durante la conducción, como el teléfono celular para llamadas o mensajes, añade segundos de distracción que resultan decisivos. En un contexto de menor atención y reflejos alterados, estas prácticas elevan la probabilidad de colisiones.

Prevención para preservar la vida

La Secretaría de Salud, por medio del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, exhortó a la población a evitar la conducción tras el consumo de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir siniestros automovilísticos que pongan en riesgo la vida. En cada recomendación subyace una misma idea: reducir muertes evitables y preservar la integridad de familias que esperan el regreso de sus integrantes.

ebv