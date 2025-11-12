El sueño infantil puede alertar sobre acoso escolar

Ciudad de México.— El cuerpo de los niños puede revelar señales de acoso antes que sus palabras. Los problemas de sueño suelen ser un reflejo del estrés que provoca el bullying.

De acuerdo con la psicóloga María José Aróstegui, integrante del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES), el sueño actúa como un sistema de alarma. “Si lo ignoras, es como no hacer caso a la alarma de casa: te entran a robar”, explicó.

La especialista señaló que muchos niños no logran expresar verbalmente el miedo que sienten, pero su fisiología reacciona al estrés. Insomnio, pesadillas o rechazo a dormir solos pueden ser manifestaciones del estado de hipervigilancia que el acoso genera.

Según el estudio Bullying and Sleep Disturbances in Youth: A Meta-Analytic Review, publicado en 2024 en Sleep Medicine Reviews, las víctimas de acoso tienen entre dos y tres veces más riesgo de sufrir trastornos del sueño.

México y el impacto del acoso en la salud infantil

En México, el acoso escolar afectó al 23.2% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, entre 2022 y 2024, los casos de violencia escolar aumentaron 14%.

Aunque el bullying ha sido ampliamente estudiado por su impacto emocional, su relación con el sueño infantil ha recibido menos atención. Aróstegui explicó que los trastornos del sueño pueden ser “uno de los primeros indicadores observables” de acoso.

La especialista destacó que el sueño fragmentado, las pesadillas o el insomnio pueden derivar tanto de causas fisiológicas como del estrés sostenido que genera el acoso. “Los padres deben considerar los problemas persistentes del sueño como una bandera roja”, advirtió.

El círculo vicioso entre el insomnio y el acoso

La relación entre acoso y falta de sueño es bidireccional. Aróstegui explicó que los niños que duermen poco se vuelven más vulnerables a la victimización. La privación de sueño afecta las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para defenderse.

“La falta de descanso reduce la asertividad, aumenta la reactividad al estrés y puede dar una apariencia de cansancio o debilidad”, afirmó. Esto los convierte en blancos más fáciles para los agresores.

Además, la falta de sueño agrava los síntomas de ansiedad y depresión, lo que amplifica el impacto emocional del acoso. Por eso, aunque la prioridad es detener la violencia, también es necesario abordar el descanso como parte de la recuperación.

Recuperar el descanso: consejos prácticos

La Sociedad Española de Sueño recomienda crear un “santuario del sueño”. El dormitorio debe ser oscuro, fresco y silencioso. Las pantallas deben evitarse al menos una hora antes de dormir.

Establecer una rutina relajante, como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda, ayuda a calmar la mente antes de acostarse. Mantener horarios regulares también favorece el equilibrio del ritmo circadiano.

Finalmente, los especialistas recomiendan acudir a un psicólogo especializado en trastornos del sueño infantil. La Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I) demostró ser eficaz incluso en presencia de estrés crónico, al enseñar al niño a modificar pensamientos y conductas que perpetúan el insomnio.

JAHA