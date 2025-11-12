Nacional
El sueño infantil puede alertar sobre acoso escolar
Po atención a cómo duermen tus pequeños
Ciudad de México.— El cuerpo de los niños puede revelar señales de acoso antes que sus palabras. Los problemas de sueño suelen ser un reflejo del estrés que provoca el bullying.
De acuerdo con la psicóloga María José Aróstegui, integrante del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES), el sueño actúa como un sistema de alarma. “Si lo ignoras, es como no hacer caso a la alarma de casa: te entran a robar”, explicó.
La especialista señaló que muchos niños no logran expresar verbalmente el miedo que sienten, pero su fisiología reacciona al estrés. Insomnio, pesadillas o rechazo a dormir solos pueden ser manifestaciones del estado de hipervigilancia que el acoso genera.
Según el estudio Bullying and Sleep Disturbances in Youth: A Meta-Analytic Review, publicado en 2024 en Sleep Medicine Reviews, las víctimas de acoso tienen entre dos y tres veces más riesgo de sufrir trastornos del sueño.
México y el impacto del acoso en la salud infantil
En México, el acoso escolar afectó al 23.2% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, entre 2022 y 2024, los casos de violencia escolar aumentaron 14%.
Aunque el bullying ha sido ampliamente estudiado por su impacto emocional, su relación con el sueño infantil ha recibido menos atención. Aróstegui explicó que los trastornos del sueño pueden ser “uno de los primeros indicadores observables” de acoso.
La especialista destacó que el sueño fragmentado, las pesadillas o el insomnio pueden derivar tanto de causas fisiológicas como del estrés sostenido que genera el acoso. “Los padres deben considerar los problemas persistentes del sueño como una bandera roja”, advirtió.
El círculo vicioso entre el insomnio y el acoso
La relación entre acoso y falta de sueño es bidireccional. Aróstegui explicó que los niños que duermen poco se vuelven más vulnerables a la victimización. La privación de sueño afecta las habilidades sociales, emocionales y cognitivas necesarias para defenderse.
“La falta de descanso reduce la asertividad, aumenta la reactividad al estrés y puede dar una apariencia de cansancio o debilidad”, afirmó. Esto los convierte en blancos más fáciles para los agresores.
Además, la falta de sueño agrava los síntomas de ansiedad y depresión, lo que amplifica el impacto emocional del acoso. Por eso, aunque la prioridad es detener la violencia, también es necesario abordar el descanso como parte de la recuperación.
Recuperar el descanso: consejos prácticos
La Sociedad Española de Sueño recomienda crear un “santuario del sueño”. El dormitorio debe ser oscuro, fresco y silencioso. Las pantallas deben evitarse al menos una hora antes de dormir.
Establecer una rutina relajante, como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda, ayuda a calmar la mente antes de acostarse. Mantener horarios regulares también favorece el equilibrio del ritmo circadiano.
Finalmente, los especialistas recomiendan acudir a un psicólogo especializado en trastornos del sueño infantil. La Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I) demostró ser eficaz incluso en presencia de estrés crónico, al enseñar al niño a modificar pensamientos y conductas que perpetúan el insomnio.
JAHA
México
Medicinas en línea: el riesgo oculto detrás de las “ofertas” digitales
Ciudad de México.- El auge del comercio electrónico ha alcanzado todos los sectores, incluso el de la salud. Sin embargo, la compra de medicamentos por internet se ha convertido en un terreno minado donde proliferan productos falsificados, caducos o sin registro sanitario, poniendo en riesgo la salud de miles de consumidores. Señala ‘El paciente digital mexicano 2025’, elaborado por la Fundación para la Salud (Funsalud)
¿Por qué crece el mercado de medicinas falsas en línea?
El incremento de los precios en farmacias, la escasez temporal de algunos medicamentos y la comodidad de los servicios digitales han impulsado a muchos mexicanos a buscar alternativas en plataformas no autorizadas.
De acuerdo con la COFEPRIS, más del 30% de los sitios que ofrecen fármacos en línea operan fuera de la regulación sanitaria.
Estas páginas suelen utilizar estrategias de marketing muy convincentes: empaques que imitan marcas reconocidas, supuestas recomendaciones médicas y descuentos irresistibles.
Pero detrás de esa apariencia confiable, se esconde una red internacional de comercio ilegal que abastece productos sin control de calidad, adulterados o incluso prohibidos.
¿Qué riesgos enfrenta el consumidor?
El peligro no solo radica en recibir un medicamento ineficaz, sino en sufrir reacciones adversas graves por sustancias alteradas o dosis incorrectas.
Algunos “medicamentos” pirata contienen ingredientes tóxicos o contaminantes que pueden dañar órganos vitales.
Además, los medicamentos caducos que se ofrecen a bajo costo pierden efectividad y pueden complicar enfermedades crónicas.
“El riesgo no es solo económico; es directamente sanitario”, advierte la Asociación Farmacéutica Mexicana, que ha pedido reforzar la educación del consumidor digital.
¿Qué hacen las autoridades para frenar esta práctica?
La COFEPRIS, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Cibernética, ha intensificado los operativos para identificar y clausurar portales fraudulentos.
Tan solo en lo que va de este 2025, se han bloqueado más de 400 sitios sospechosos de vender productos irregulares.
No obstante, los expertos advierten que la velocidad de creación de nuevas páginas supera a la capacidad de detección oficial.
De ahí la importancia de fortalecer la cooperación entre autoridades, farmacéuticas y plataformas de pago en línea para prevenir este tipo de delitos.
¿Cómo protegerse al comprar medicamentos en línea?
Las instituciones de salud recomiendan adquirir fármacos únicamente en farmacias digitales autorizadas, aquellas que exhiben claramente su registro sanitario y datos de contacto verificables.
También es fundamental desconfiar de promociones exageradas o de productos que prometen “curas milagrosas”.
El sitio oficial de la COFEPRIS ofrece un buscador para verificar si una farmacia en línea cuenta con permiso vigente.
Consultarlo antes de comprar puede marcar la diferencia entre un tratamiento seguro y un riesgo para la salud.
ARH
México
SEP sin plan para erradicar analfabetismo ni frenar violencia en escuelas, alerta Educación con Rumbo
Ciudad de México.— La Organización Educación con Rumbo señala omisiones por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante su comparecencia ante el Senado de la República.
Educación con Rumbo cuestionó la falta de estrategias para la primera infancia y advirtió sobre vacíos en políticas educativas y protocolos escolares
Dijo que el informe presentado por el funcionario contiene omisiones y afirmaciones sin sustento técnico. El organismo civil indicó que el titular de la SEP no mencionó acciones concretas para atender los principales rezagos educativos del país.
Sin estrategias para la primera infancia
Educación con Rumbo afirmó que no existe una política específica dirigida a la primera infancia y a la educación básica que revierta la grave crisis de conocimiento reportados en las evaluaciones internacionales. Señaló que concentrar los esfuerzos en educación media y media superior representa una decisión que limita la atención a los primeros años de formación.
La organización sostuvo que la falta de estrategias integrales impide mejorar los resultados de aprendizaje en los distintos niveles escolares y señaló la necesidad de incluir programas específicos para niños, niñas y adolescentes.
Eliminación de exámenes de admisión
El organismo también observó la desaparición de los exámenes de admisión a la educación media superior. Con base en los resultados de la evaluación PISA 2022, recordó que México presenta el nivel más bajo en matemáticas de las últimas dos décadas y que solo la mitad del alumnado logra identificar información general en textos.
De acuerdo con Educación con Rumbo, la cancelación de estas pruebas no garantiza mayor acceso a la educación, ya que una parte significativa de los estudiantes no cuenta con los conocimientos básicos requeridos para aprobar un proceso de selección. Indicó que la falta de dominio en lectura y matemáticas repercute en la preparación con la que los jóvenes llegan a niveles superiores.
Imposibilidad de erradicar el analfabetismo
En cuanto a la meta de eliminar el analfabetismo, la organización consideró que no existen elementos que respalden ese objetivo. Explicó que el periodo en el cual se desarrollan las capacidades de lectoescritura corresponde a la educación inicial y básica, niveles que no fueron mencionados durante la comparecencia.
Cifras de la OCDE (PISA 2022) señalan que solo 53% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura y que México ocupa el lugar 51 entre 81 países. La organización precisó que estos resultados no son compatibles con la eliminación del analfabetismo, ya que persiste un alto número de jóvenes que no pueden identificar la idea principal de un texto.
Falta de información sobre protocolos de violencia sexual infantil
Educación con Rumbo también señaló que no hubo información pública sobre el estado de los protocolos de prevención y atención de la violencia sexual infantil. El 30 de mayo, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el requerimiento a los estados y municipios para elaborar dichos mecanismos, con fecha límite de entrega en octubre.
De acuerdo con la organización, la información sobre el cumplimiento de ese mandato no ha sido entregada ni actualizada. Recordó que, según registros oficiales, uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violencia sexual antes de los 18 años, lo que hace necesario conocer el avance de las medidas implementadas.
Becas sin seguimiento documentado
Respecto a los programas de becas, la organización señaló que no existe seguimiento sobre la aplicación ni sobre su relación con el rendimiento académico o la permanencia escolar. Mencionó que la beca Rita Cetina no incluye mecanismos de evaluación y que en 2025 aproximadamente un millón de jóvenes abandonaron los estudios, cifra que refleja la ausencia de indicadores de impacto.
Solicitud de estrategias con base en evidencia
Finalmente, Educación con Rumbo planteó que la Secretaría de Educación requiere acciones sustentadas en información verificable. Entre las prioridades mencionó la capacitación docente, la evaluación de aprendizajes, la prevención de la violencia escolar y sexual, y la conformación del Consejo Nacional de Participación Escolar.
La organización reiteró que la atención a la primera infancia, la evaluación y la formación docente deben formar parte de una estrategia nacional que abarque todos los niveles del sistema educativo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Diabetes en México: urgen reforzar políticas ante influencia de la industria refresquera
Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advirtieron que la diabetes continúa entre las principales causas de muerte en México, con 112,641 defunciones registradas en 2024, de acuerdo con datos preliminares del INEGI.
En México, el 18.3% de la población adulta —equivalente a 14.6 millones de personas— vive con diabetes, de acuerdo con el INSP.
Bebidas azucaradas.
Esta enfermedad, que se agrava por factores prevenibles como el alto consumo de bebidas azucaradas, representa una de las principales amenazas para la salud pública.
Un estudio publicado en Nature Medicine estimó que el 30% de los casos nuevos de diabetes tipo 2 (169,425 casos) y el 14.9% de las muertes por esta enfermedad son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas.
En el caso de las enfermedades cardiovasculares, 13.5% de los nuevos casos y 9.2% de los decesos se relacionan con este mismo factor, ubicando a México entre los países más afectados a nivel mundial.
¿Qué medidas se han implementado hasta ahora?
Desde 2014, el impuesto a las bebidas azucaradas logró reducir su compra entre un 6% y 12% durante los primeros años, con mayor impacto en hogares de menores ingresos.
Además, el etiquetado frontal de advertencia ha incentivado la reformulación: la proporción de bebidas con sello por “Exceso de Azúcares” disminuyó en 10.7 puntos porcentuales tras su implementación.
El Dr. Juan Carlos Salgado, economista en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, destacó que “el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido efectivo para reducir las compras y generar beneficios económicos netos a nivel social.
El etiquetado frontal refuerza esta política al disminuir la intención de compra y promover la reformulación con menos azúcar”.
¿Cómo afecta esta crisis a la infancia mexicana?
El impacto de la diabetes también alcanza a las nuevas generaciones. Un artículo de Siete24 Noticias titulado “Crece 120% la obesidad infantil en 9 de cada 10 escuelas en México: ASA” (publicado el 12 de junio de 2024), destaca que se proyecta para el año 2030 siete millones de niños y jóvenes mexicanos vivirán con exceso de peso, y el 50% desarrollará diabetes.
Bebidas azucaradas.
Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer las políticas de alimentación escolar, limitar la publicidad de bebidas azucaradas dirigida a menores y fomentar entornos saludables desde la infancia para prevenir enfermedades metabólicas en la edad adulta.
¿Qué obstáculos enfrenta la salud pública?
Pese a los avances, los especialistas advirtieron sobre la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud.
Sin embargo, empresas del sector mantienen campañas de marketing social, patrocinios deportivos y alianzas institucionales que buscan proyectarlas como parte de la solución, mientras presionan para frenar medidas regulatorias.
Además, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés en El Poder del Consumidor, señaló que “la interferencia de la industria refresquera en las políticas de salud pública ha sido sistemática y sostenida, facilitada por la omisión del Estado.
Bebidas azucaradas.
Desde las caravanas navideñas de Coca-Cola hasta las asociaciones público-privadas disfrazadas de bienestar, estas estrategias debilitan políticas efectivas para reducir el consumo”.
¿Qué acciones se requieren para frenar este problema?
Además, los expertos coincidieron en que es necesario elevar el impuesto a las bebidas azucaradas al 20%, consolidar el etiquetado frontal como herramienta de elección informada.
Y con ello, cerrar vacíos en la regulación de publicidad, especialmente dirigida a niñas, niños y adolescentes.
ARH
México
Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A
Ciudad de México.-Durante años, el acoso escolar ha sido una problemática en el sistema educativo mexicano. Ante esto, el sector empresarial lanzó la Norma BULL-LI:2025/A, una iniciativa impulsada por organizaciones civiles y empresas que buscan erradicar la violencia en los entornos educativos y promover espacios seguros, respetuosos y empáticos en todo el país.
Durante la presentación de esta norma participaron Sofía Ize Ludlow, directora de la Fundación BBVA México; Oscar David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de Protocolo AB; y Francisco Cervantes Palacios, presidente de la Comisión de Innovación y Futuro Industrial de la Concamin y vicepresidente de la Comisión de Alta Tecnología del CCE.
Los tres ponentes, coincidieron en un mensaje clave: el acoso escolar no es solo un problema educativo, sino también social y económico.
Al hacer uso de la palabra, Hernández Carranza explicó que la prevención del bullying es una inversión en productividad, seguridad y cohesión social.
“Cada niño protegido y escuchado representa un futuro ciudadano estable y un trabajador con mejores condiciones emocionales”, señaló.
La participación del sector privado, añadió, responde a una visión de responsabilidad compartida: si la violencia afecta a las familias y a las escuelas, también impacta a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
¿Qué propone la Norma BULL-LI:2025/A y a quién beneficia?
La Norma BULL-LI:2025/A ofrece un marco técnico, ético y operativo para que las instituciones educativas —desde preescolar hasta nivel superior— prevengan, detecten, intervengan y den seguimiento a los casos de acoso escolar.
Disponible de forma gratuita y pública, su alcance incluye también centros extracurriculares y plataformas digitales, involucrando a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, familias y personal administrativo.
Además, Sofía Ize Ludlow explicó que este estándar tiene una aplicabilidad universal, pues se basa en los derechos humanos, el bienestar emocional y la convivencia pacífica.
Así mismo, impulsa un cambio de paradigma: pasar de un modelo punitivo a uno preventivo y formativo, donde el diálogo, la empatía y la mediación sean los primeros recursos de acción.
¿Qué impacto tiene esta norma en el futuro educativo y social de México?
El problema del acoso escolar es profundo. Según datos de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo —el 32%— ha sido víctima de bullying en el último mes.
En México, el 28% de los adolescentes, es decir, 3.3 millones de estudiantes, reportan haber sufrido acoso escolar en el último año.
Este fenómeno tiene costos económicos y humanos incalculables: más de siete mil millones de pesos anuales en atención médica, salud mental y pérdida de productividad, y está vinculado con el suicidio, que se mantiene como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años.
Frente a esta realidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), representado por Francisco Cervantes Palacios, subrayó que el compromiso empresarial debe ir más allá del discurso.
“El futuro de la sociedad se construye enlazando la comunidad, la familia y las aulas. El sector empresarial no puede permanecer ajeno a esta crisis silenciosa, porque la prosperidad de un país depende de la salud mental y la dignidad de su próxima generación de líderes y trabajadores”, afirmó.
¿Cómo se transformará la convivencia escolar a partir de esta iniciativa?
La Norma BULL-LI:2025/A busca pasar de la reacción a la prevención. Propone un sistema integral basado en cinco pilares:
atención inmediata, detección confidencial, intervención formativa, prevención sostenida y seguimiento constante.
Entre sus acciones más innovadoras está la creación de Guardianes Escolares, estudiantes capacitados para identificar y acompañar casos de acoso, además de promover la participación activa de familias y docentes.
Este modelo, de acuerdo con sus impulsores, no se limita a las aulas, sino que aspira a convertirse en un referente internacional de cultura de paz en los entornos educativos.
Un paso del sector empresarial hacia una educación con empatía
Más que un documento técnico, la Norma BULL-LI:2025/A es un compromiso ético del sector empresarial mexicano con la vida y la dignidad de los estudiantes.
Además, de acuerdo con los exponentes, este modelo representa una nueva forma de entender la responsabilidad social corporativa: no solo en términos económicos, sino también humanos.
ARH
