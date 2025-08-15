El último dogma de la Iglesia: la Asunción de la Virgen María

Ciudad de México.— La Asunción de la Virgen María es el dogma más joven de la Iglesia católica, proclamado apenas hace 75 años por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Este último dogma está publicado en la constitución apostólica Munificentissimus Deus pero, al mismo tiempo, es una de las creencias y tradiciones más antiguas y veneradas del cristianismo.
¿La Biblia habla sobre la Asunción de María?
Según el relato cristiano, María, la madre de Jesucristo, al final de su vida terrenal fue elevada en cuerpo y alma al Cielo por Dios, sin experimentar la corrupción física. Aunque este relato no se encuentra consignado en el Nuevo Testamento ni se detalla este episodio entre los sucesos que viven los apóstoles, sus raíces se remontan a tradiciones de los siglos II y III, recogidas en textos apócrifos como el Liber Requiei Mariae (“Libro del reposo de María”) y el De Transitu Virginis (“El tránsito de la Virgen”).
Pero además, la Asunción se explica con interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos como en la Anunciación (en Lucas 1,28), donde María es reconocida y alabada como “llena de gracia”; o en la confirmación de que Dios eleva por su voluntad a las personas al cielo como hizo con Enoc y Elías (en los libros del Antiguo Testamento: Génesis y Reyes).
Al parecer, la festividad se celebró por primera vez entre los cristianos orientales bajo el nombre de “Dormición” (Koimesis), que conmemoraba el “sueño” de María antes de ser llevada al Cielo. Fue en el año 600 d.C. cuando el emperador bizantino Mauricio estableció oficialmente esta celebración el 15 de agosto. Mientras, en Occidente, el papa Sergio I (687-701) introdujo una procesión para la fiesta, que en el siglo IX adoptó el nombre de “Asunción”.
La diferencia entre Ascensión y Asunción
A nivel popular, en ocasiones se confunden los términos “Asunción” y “Ascensión” pues ambos aluden a una subida al Cielo, pero su significado teológico es distinto:
La Ascensión se refiere exclusivamente a Jesucristo, quien por su propio poder divino ascendió a los cielos cuarenta días después de su Resurrección (en Hechos 1,9). Como afirma el Evangelio de Juan: “Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo” (en el Evangelio según Juan 3,13).
La Asunción, por su parte, es un acto de Dios hacia María, quien fue elevada por gracia divina. No implica poder propio, sino un privilegio concedido a la Madre de Dios.
¿Por qué es dogma para unos católicos y para otros no?
El relato del tránsito de María (ya sea como Dormición o como Asunción) es reconocido, valorado y celebrado tanto por católicos romanos de Occidente como católicos ortodoxos herederos de las Iglesias de Oriente el 15 de agosto, pero con matices doctrinales.
Por ejemplo, para los ortodoxos orientales, la “Dormición” enfatiza el sueño de María antes de su glorificación. Aceptan que fue “asunta” al cielo pero no definen esto como parte de su cuerpo dogmático cristiano.
Los relatos de los santos y patriarcas de la Iglesia oriental se enfocan en que los apóstoles hallaron vacío el sepulcro de María, concluyendo que su cuerpo fue llevado al Cielo. Esto se encuentra, por ejemplo, en los textos de san Juan Damaceno en el siglo VIII.
LEE “Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
Por su parte, la Iglesia Católica Romana desarrolló una definición distinta del episodio hasta ser declarado como dogma pleno a mediados del siglo XX. El papa Pío XII dijo que la Asunción es “una verdad divinamente revelada”, basada en la Tradición y el consenso de obispos y fieles.
El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 966) subraya que la Asunción es “una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los cristianos”. Es decir, para los fieles católicos romanos, María es signo de esperanza pues su destino (ser asunta en cuerpo y alma al Cielo) refleja la promesa de que la plenitud de la vida con Dios incluye la dimensión corporal.
Existen además otras distancias teológicas entre católicos romanos y católicos orientales respecto a interpretaciones de la Revelación Divina que impiden que coincidan ambas tradiciones respecto al carácter dogmático de la Asunción, como la inmaculada concepción y la redención de María (incluso la participación co-redentora de María) o la procedencia del Espíritu Santo.
La Asunción en el arte: una mirada siempre teológica
Eso no ha impedido, sin embargo, que tanto el arte y la devoción a lo largo de los siglos representen a la Asunción o la Dormición de María como un episodio central de la promesa de vida eterna de Jesucristo a la humanidad.
El arte ha transmitido el sentido de este Misterio de muchas formas pero destacan tres: el mosaico de la ‘Dormición de la Virgen’ de Jacopo Torriti, la ‘Asunción de la Virgen’ de Tiziano y el ‘Tránsito de la Virgen’ de Andrea Mantegna.
El mosaico de Torriti fue realizado en el siglo XIII en el ábside de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. La imagen recoge la tradición de los íconos bizantinos de las Iglesias orientales, es decir: muestra a la Virgen María recostada, con los brazos cruzados y los ojos cerrados en su lecho de muerte (una especie de tálamo mortuorio), rodeada por los apóstoles reunidos y compungidos (san Pedro incensa el cuerpo y san Juan llora junto a la almohada); sobre la Virgen aparece Jesucristo con el alma de María (representada como una niña) entre su brazos y corona la escena la Mandorla (la Gloria divina) con ángeles y santos.
La pintura de Mantegna (1492) muestra a los apóstoles en el palacio de Mantua (Italia), reunidos alrededor de una cama donde yace María; los personajes lucen majestuosos, con túnicas coloridas, sólo uno (san Pedro) parece llevar ornamentos sobre su vestido, los apóstoles portan símbolos en las manos como cirios, palmas, el libro de difuntos y el incensario que reflejan el carácter litúrgico en el homenaje a la Virgen. En el fondo aparece el lago y el puente de San Giorgio. Más que enfocarse en el Misterio de la Dormición o la Asunción de la Virgen, incluso al retratar el evento en Mantua y no en donde se desarrolló la Iglesia en los primeros siglos, este cuadro refleja el sentido de la comunidad apostólica y su asistencia en la historia de la Iglesia.
Pero, es en la Asunción de la Virgen de Tiziano (1518), que se encuentra en la Basílica de Santa María dei Frari (Venecia), donde se muestra la imagen de la Asunción que más ha influido en Occidente a nivel interpretativo: María de pie, flotando, con la mirada puesta en lo alto y los brazos abiertos, posada en nubes y querubines, sostenida entre el Cielo donde Dios la espera y la Tierra donde los apóstoles la elogian y veneran. Esta pintura condensa dos características artísticas importantes para el tema de la Asunción en futuras representaciones: el movimiento ascendente helicoidal (como en una espiral, una especie de humo arremolinado) y la clara división del Cielo y de la Tierra.
Dogmas Marianos: Pilares de la fe católica
La Asunción es uno de los cuatro dogmas marianos definidos por Roma. Los dogmas católicos que involucran a la Virgen María son:
María es la Madre de Dios. Theotokos en griego, porque fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Fue uno de los primeros dogmas marianos para contrarrestar perspectivas heréticas sobre el origen de Jesús.
La Virginidad Perpetua de María. Este dogma sentencia que María concibió a Jesús por Gracia del Espíritu Santo y permaneció virgen antes, durante y después del parto.
La Inmaculada Concepción. Proclamado dogma en 1854 donde también se afirma que María fue preservada del pecado original desde su concepción.
Y la Asunción. Proclamado como dogma en 1950 y en él se afirma que su cuerpo y alma fueron glorificados; cada 15 de agosto, la Iglesia católica lo celebra de una forma muy especial.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
Ciudad de México.— La escena registrada en la estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, parece clara: una mujer policía detiene a un hombre, que se identifica como mujer, para impedirle el acceso a un vagón exclusivo para pasajeras y menores de 12 años. Minutos después, un superior lo deja pasar. Horas más tarde, la oficial recibe una sanción y la orden de asistir a un curso de equidad de género y derechos LGBT.
El video, que se volvió viral en redes sociales, ha trascendido las fronteras mexicanas. En España, el tema lo han retomado como ejemplo de los conflictos que surgen cuando políticas de inclusión se enfrentan a medidas de seguridad diferenciadas.
Basta con decir que te sientes mujer
El youtuber e influencer español Marcel García abordó el caso en sus plataformas, recordando que su contenido en redes busca “defender la verdad y combatir el adoctrinamiento de la ideología de género”.
Describió la secuencia: la policía impide que un hombre de apariencia femenina “lo que llaman mujer trans” acceda a un vagón reservado para mujeres y niños. El pasajero protesta, un jefe de zona lo autoriza y la agente es amonestada.
LEE “Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Ante ello, García cuestionó la coherencia de las políticas actuales:
“Primero nos hablan de inclusión y nos dicen que hombres y mujeres somos iguales. Luego crean espacios exclusivos para mujeres en zonas públicas. Después aprueban leyes trans que permiten que cualquier persona que diga sentirse mujer sea legalmente reconocida como tal. Esto provoca que haya quienes se aprovechen para acceder a zonas restringidas o a cuotas reservadas”.
Agregó que, hasta hace poco, la diferencia entre una persona trans y alguien que quisiera beneficiarse de las leyes era un diagnóstico de disforia de género emitido por un profesional. “Ahora, dijo, basta con que digas sentirte mujer para que se te reconozca y se te trate como tal”.
Casos paralelos en España
García citó varios ejemplos recientes en su país. En menos de 24 horas de inaugurarse una zona de estacionamiento exclusiva para mujeres, hombres declarados legalmente como mujeres reclamaron su uso. Otro caso, en Cataluña, una norma reservó el 40% de las plazas de bombero a mujeres; posteriormente, algunos hombres cambiaron su sexo legal para competir por esos puestos.
En México, el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México contempla espacios exclusivos para mujeres y menores en el transporte público. En España, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (2023) introdujo la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos.
Cómo distingues a una mujer trans
Finalmente, Marcel García preguntó ¿Para qué reservamos vagones para mujeres si cualquiera que diga serlo puede acceder a ellos?, “¿Qué diferencia hay entre una mujer trans y una persona que sólo quiere aprovecharse de las leyes trans? ¿Cómo distingues a uno del otro?”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Los vientres de alquiler no dignifican a la mujer, exigen a la CEPAL frenar la “colonización ideológica”
Denuncian la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.- La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en el Centro Cultural Tlatelolco, fue escenario este jueves de una protesta encabezada por Citizen GO México, que denunció la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que disienten de la agenda oficial y el impulso de políticas que, aseguran, atentan contra la dignidad de la mujer.
Con espectaculares sobre ruedas que afirmaban “La prostitución y los vientres de alquiler no son derechos, son formas de violencia”, estacionados frente a la sede de la conferencia, expresaron el mensaje que esperaban dar en las mesas de debate.
La directora de campañas de Citizen GO México, Elisa Bonilla, explicó en entrevista con Siete24 que a asociaciones civiles y grupos feministas abolicionistas se les negó la inscripción a los foros paralelos por no ser consideradas “feminismos incluyentes”.
“Todo aquel que pensara que la prostitución está mal, que los vientres de alquiler están mal y que el tema trans está mal, no podía acceder a estos foros. Eso no es inclusión, es censura”.
Prostitución y vientres de alquiler: violencia, no derechos
Bonilla subrayó que legalizar la prostitución solo normaliza la trata y la explotación:
“No dignifica a la mujer. Al contrario, fomenta el tráfico de personas y normaliza algo que la cosifica. En un evento sobre la mujer no se puede hablar a favor de esto”, afirmó.
Respecto a la gestación subrogada, sostuvo que es una nueva forma de trata:
“Están pagando por un bebé, por un ser humano. La mujer se vuelve mercancía y el bebé también. Es violencia contra la mujer porque no se dignifica, solo se le usa por su capacidad de gestar”.
Campaña contra la agenda de la CEPAL
La organización lanzó la página cepalsinideologia.org, donde recogen firmas para pedir a los gobiernos de la región que rechacen lo que llaman la “agenda regional de género”.
En su manifiesto, exigen que el documento final de la conferencia no incluya aborto, prostitución, vientres subrogados ni ideología de género.
“Es increíble que en pleno 2025, en una conferencia sobre la mujer, estos temas se sigan abordando, esclavizan una vez más a la mujer que tanto hemos luchado por dignificar”, concluyó Bonilla.
npq
Edomex
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
Ciudad de México.— El agua no esperó y la ayuda nunca llegó. Las calles de Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México, se convirtieron en canales improvisados por la gran cantidad de agua que cayó debido a las lluvias de los últimos días. Entre 30 y 40 centímetros de agua cubrieron el asfalto, se metieron a las casas y bloquearon coladeras. Las autoridades municipales no aparecieron y fueron los propios vecinos quienes, con organización y recursos propios, comenzaron a sacar el agua de sus hogares.
No son prioridad
Las llamadas al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) comenzaron temprano el martes. La respuesta que recibieron los habitantes fue: la prioridad era la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Avenida Central Carlos Hank González. La colonia, junto con otras del norponiente de Nezahualcóyotl, quedó fuera del plan inmediato de atención.
Mientras la anegación avanzaba, las coladeras se colapsaban y el drenaje dejaba de funcionar, el agua seguía atrapando calles completas. La comunidad se organizó y con voluntad y cooperación se pusieron manos a la obra.
Organización vecinal para enfrentar la emergencia
En pocas horas, los vecinos organizaron una colecta para adquirir tres bombas sumergibles. Con ellas lograron drenar parte del agua acumulada, aunque algunas viviendas todavía permanecen afectadas, con registros sanitarios llenos y la necesidad de contratar servicios particulares para continuar el desagüe.
LEE Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX
“No fuimos prioridad. Nos dijeron que primero era el Aeropuerto y la Avenida Central. Así, simple. Y nosotros tuvimos que comprar las bombas. Nos organizamos, cooperamos y entre todos lo hicimos”, narró una habitante del fraccionamiento.
La inundación dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos y vehículos. Pero también dejó una marca emocional en las familias, que vieron cómo la solución dependía únicamente de su esfuerzo colectivo.
Clase media relegada de programas sociales
De acuerdos con los vecinos afectados, no piden dádivas ni apoyos extraordinarios, sino prevención y mantenimiento. Coinciden en que la clase media organizada suele quedar relegada de la inversión pública y de la atención prioritaria ante emergencias.
“Nosotros no pedimos programas sociales, pedimos que se prevenga. Que no tengan que pasar estas cosas para que nos volteen a ver. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los recursos de protección civil?”, cuestionó otro de los vecinos.
Solidaridad frente a la indiferencia
En medio del enojo y la frustración, surgió un valor que los vecinos quieren conservar: la unidad. Entre aportaciones y trabajo colectivo, la colonia hizo frente a la inundación.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
“De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida”, advierte Neydy Casillas
Ciudad de México.— Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en México bajo la organización de la CEPAL y ONU Mujeres, plantea un modelo que podría debilitar gravemente a la familia.
Un modelo que sustituye a la familia
El encuentro, celebrado bajo el lema “Transformaciones para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, busca consolidar un esquema estatista y totalitario, señaló Casillas, en el que el gobierno se convierte en proveedor y regulador de todos los cuidados, desde la infancia hasta la vejez.
Señaló que el concepto de “cuidado” no se limita a apoyar a quienes lo necesitan, sino que pretende transformarlo en un derecho exigible al Estado, lo que implica que la autoridad asumiría responsabilidades íntimas de la vida familiar, desde la lactancia hasta el acompañamiento en la vejez.
Consecuencias para la maternidad y los lazos familiares
Casillas advirtió que, bajo esta visión, cuando una madre cuida a sus hijos se le considera discriminada y víctima del patriarcado, lo que lleva a proponer la redistribución y monetización de estas tareas. Esto desvaloriza el amor gratuito, debilita el papel de los padres, rompe los lazos naturales de la familia y convierte la maternidad en un servicio pagado.
El riesgo, añadió, es que el Estado termine como administrador y árbitro de la vida doméstica, regulando la vida familiar con criterios de género, ambientales y económicos, como si fuera una empresa.
LEE Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Impacto regional
En ese sentido, advirtió que lo que se acuerde en esta conferencia no quedará en el ámbito local. Las decisiones se presentarán ante la ONU para influir en las políticas de toda la región, lo que, de concretarse, moldearía el futuro de las naciones latinoamericanas.
Por ello, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, llamó a exigir que las autoridades rechacen cualquier hoja de ruta que debilite a la familia y entregue libertades a una burocracia internacional.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
El último dogma de la Iglesia: la Asunción de la Virgen María
Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
Maluma y la importancia de entretenimiento seguro para bebés
Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Los vientres de alquiler no dignifican a la mujer, exigen a la CEPAL frenar la “colonización ideológica”
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
CDMXhace 2 días
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
-
Columna Invitadahace 2 días
Todas las mujeres debemos participar
-
Dignidad Humanahace 2 días
Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda
-
Méxicohace 3 días
México entrega a 26 reos peligrosos a Estados Unidos en histórica operación