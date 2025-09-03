“Empezó con un cigarro”; la historia de Alberto atrapado por el narco

Ciudad de México.— Alberto tenía diez años cuando probó su primer cigarro. La escuela ya no era un espacio de aprendizaje sino un lugar donde circulaban drogas y se construían amistades que lo llevarían a perder la infancia demasiado pronto. La muerte de su madre y la ausencia de su padre lo dejaron sin rumbo y lo acercaron a un mundo donde la violencia y el consumo marcaron el inicio de un camino devastador.

La entrada al crimen desde la niñez

La historia de Alberto, nombre ficticio para proteger su identidad, es verídica y publicada en un reportaje de la Red por los Derechos de la Infancia en México sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, refleja la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes en México.

Según informes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Reinserta, los grupos delictivos reclutan desde los 7 u 8 años, cuando muchos ya consumen sustancias.

Los menores suelen iniciar en funciones básicas como “punteros” o “halcones”, pero pronto son ascendidos a tareas más violentas. A los 13 años algunos ya son entrenados como sicarios, mientras que otros llegan a ocupar puestos de mando como jefes de plaza. El proceso es sistemático y aprovecha la vulnerabilidad que genera la pobreza, el abandono familiar y la falta de oportunidades.

“Oportunidades” que en realidad son cadenas

Alberto comenzó como vigilante en un cerro, armado y con un radio para reportar movimientos policiales. Con apenas comida suficiente para sobrevivir, pasaba días enteros aislado. El ascenso llegó rápido: de halcón pasó a participar en el robo de combustible y después en operaciones de mayor riesgo. Ganaba hasta 1,800 pesos al día, dinero que desaparecía en drogas y fiestas.

Lo que parecía poder y respeto lo convirtió en víctima de la violencia. La muerte de amigos cercanos y el ingreso de su hermana al mismo grupo criminal marcaron el punto más doloroso de su historia. “Ahí fue cuando empecé a mancharme las manos de sangre”, recuerda.

Reclutamiento forzado disfrazado de elección

Aunque muchos jóvenes aseguran haber ingresado “voluntariamente”, especialistas de REDIM y Reinserta subrayan que no existe verdadera libertad de decisión. La presión del consumo, las deudas con distribuidores y las amenazas convierten cualquier aparente elección en una forma de reclutamiento forzado.

Salir tampoco es una opción sencilla. Cuando un adolescente ya ocupa un rango dentro de la organización, su vida corre peligro si intenta abandonar el grupo. El silencio, la intimidación y la permanencia obligada son parte del mecanismo de control.

La cárcel, su vida

A los 17 años, Alberto fue detenido por homicidio y delincuencia organizada. En el centro de internamiento perdió la libertad, pero encontró un espacio para replantear su vida. Terminó la secundaria, aprendió a cocinar y descubrió en el fútbol un refugio.

Formar una familia

Tras cumplir su sentencia, decidió reconstruirse. Ahora trabaja de manera formal y sueña con escribir un libro, formar una familia y dar charlas para prevenir que otros niños caigan en las redes del crimen.

Urgencia de políticas públicas

La Red por los Derechos de la Infancia, Reinserta y organizaciones como los Salesianos de Don Bosco coinciden en que la recuperación es posible, siempre que existan políticas públicas enfocadas en atender los factores que alimentan el reclutamiento. La falta de oportunidades educativas, la violencia en el hogar y el acceso fácil a drogas son eslabones de una cadena que atrapa a miles de menores en todo el país.

Infancia que aún puede salvarse

“Quiero ser ejemplo de que si yo pude lograrlo, otros también pueden recuperarse”, dice Alberto.

