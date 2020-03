Empresas deben garantizar empleo y salario de trabajadores durante emergencia

Tlaxiaco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a los empresarios a que durante la crisis por el COVID-19 no despidan a sus empleados.

A través de un mensaje en redes sociales desde el convento de Santo Domingo Yanhuitlán, López Obrador, explicó que de acuerdo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, diversas empresas transnacionales están prescindiendo de trabajadores por la emergencia sanitaria.

“No se debe exagerar, no se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas (…) Hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto, es indebido, no las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden, de acuerdo a la ley, no hay fundamento legal”, señaló.