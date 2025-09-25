En México, la mayoría de sentenciados por delito de aborto son hombres: reporta UNNA

Ciudad de México.— De acuerdo a la plataforma UNNA (Una Vida, Una Infancia, Una Protección) la reciente sentencia dictada en Irapuato, Guanajuato, contra un hombre identificado como Jesús “N”, a 10 años 8 meses de prisión por violación espuria y aborto, evidencia la realidad oculta de abuso, maltrato, violación y sometimiento que hay detrás del aborto forzado.
De acuerdo con el Primer reporte de cifras sobre la realidad del aborto en México “Aborto, la realidad no contada”, en lo que va del 2025 suman 71 hombres presos por haber cometido el delito de aborto y solo 7 mujeres sentenciadas por el delito de aborto forzado. Los principales perpetradores del delito de aborto procesados penalmente son hombres.
En 2024 se abrieron un total de 841 carpetas de investigación por delitos relacionados con el aborto, siendo las entidades con mayor número de casos la Ciudad de México (186), Nuevo León (175) y el Estado de México (108).
Hasta mayo de 2025 se registraron 370 casos, con Nuevo León, Ciudad de México y el Estado de México también en los primeros lugares, aunque en estados como Durango y Tlaxcala, donde el aborto sigue tipificado en su legislación, no se abrieron investigaciones en estos años.
Entre 2024 y 2025 se iniciaron 27 juicios por el delito de aborto forzado. Chihuahua tiene el mayor número de juicios en curso (6), seguido por San Luis Potosí y Sonora con tres juicios cada uno.
De acuerdo a la plataforma UNNA, el caso de Jesús “N” es una muestra irrefutable de que el delito de aborto no criminaliza a las mujeres porque muestra una realidad social grave pero contundente: hay más hombres que mujeres sentenciados por haber perpetrado el delito de aborto, así como la existencia de violencia, abuso y coacción para terminar con la vida humana desde el vientre materno.
Caso Irapuato
Sobre la sentencia en el caso Irapuato, entre junio y julio de 2023, el ahora sentenciado Jesús “N” ingresó al domicilio de la víctima, donde la agredió sexualmente. Meses después, a la víctima se le informó que se encontraba embarazada. Fue entonces, que su agresor la obligó a ingerir pastillas para acabar con la vida del hijo que llevaba en el vientre, lo cual ocurrió posteriormente. Ante la denuncia penal de la madre de la víctima, se procedió a las diligencias, lo que permitió la captura y el procesamiento del inculpado por el delito de aborto.
En ese sentido, para la plataforma UNNA, es inviable la derogación del delito de aborto en los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal, porque protege a las mujeres de la violencia, el abuso, el sometimiento e incluso hasta el feminicidio.
Al respecto, el reporte de UNNA indica que, en 2024, 38 hombres estaban encarcelados por aborto forzado. Esta cifra aumentó a 71 en 2025. Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y Sonora muestran las cifras más altas en lo que va del año.
Conforme al reporte “Aborto: La realidad no contada”, que pretende transparentar y cuantificar el delito de aborto en todo el país, UNNA puntualiza que este caso judicial “es ejemplo sólido, suficiente e indiscutible del por qué no es procedente la despenalización del delito de aborto ya que eliminarlo solo dejaría en la impunidad a ese tipo de agresores como Jesús N”.
Carpetas de investigación por entidad
Según el Primer reporte de cifras sobre la realidad del aborto en México “Aborto, la realidad no contada”, el bien jurídico que tutela el delito de aborto es la integridad y la vida humana, es poner estas garantías y derechos a salvo de la comisión del delito de aborto en los Códigos Penales locales.
“La integridad de la madre y la vida humana del niño o niña por nacer es la naturaleza jurídica y desaparecerlos deja en estado de indefensión a la madre y pone en riesgo la vida humana desde el vientre materno”, consideró la plataforma UNNA.
Más hombres sentenciados por aborto que mujeres
Para UNNA este caso registrado en Irapuato, Guanajuato, es un ejemplo de lo que ocurre en los diversos estados de la República en casos de aborto forzado. Hay más personas del sexo masculino sentenciadas por el delito de aborto que del sexo femenino. Son los hombres quienes violentan a la mujer, presionan a la mujer embarazada y provocan abortos forzados por agresiones físicas, amenazas y coacción para la ingesta de abortivos químicos.
Con estos elementos de prueba, a partir del caso de Jesús “N” y su víctima, UNNA reitera que es falso que exista una criminalización de la mujer por el delito de aborto y que haya un encarcelamiento masivo de personas del sexo femenino.
ebv
CDMX
Agresión en CCH Sur carencias estructurales sobre salud mental
Los adolescentes carecen de acceso a psicólogos
Ciudad de México. — El apuñalamiento y fallecimiento de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur de la UNAM, a manos de otro alumno, evidenció deficiencias en políticas de salud mental.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó en un comunicado que este hecho no fue aislado y reflejó carencias estructurales de atención emocional.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, destacó:
“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima”.
La organización señaló que adolescentes mexicanos carecen de acceso suficiente a psicólogos y especialistas que atiendan problemas como ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.
Impacto social y contexto global
Redim recordó que los efectos del aislamiento durante la pandemia y la exposición a discursos de odio en redes sociales incrementaron la vulnerabilidad emocional de las juventudes.
“Estamos frente a los efectos del aislamiento, la normalización de discursos de odio y un contexto global de violencias”, declaró la red de más de 80 organizaciones civiles.
El caso de Lex Ashton, presunto agresor de 19 años, generó preocupación adicional. En redes sociales él mismo se describía como “escoria”, indicio de crisis emocional.
Para Redim, las respuestas institucionales deben superar medidas como revisiones de mochilas o criminalización de estudiantes. Lo anterior, proponiendo acompañamiento integral y prevención con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Llamado al Estado y a la sociedad tras tragedia en CCH Sur
La ONG exigió al Estado mexicano, autoridades educativas y sociedad civil reconocer que miles de adolescentes carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.
“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta abandono y soledad”, enfatizó Ramírez en el comunicado difundido el 23 de septiembre.
La organización insistió en que escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes resulta indispensable para transformar conflictos y construir entornos más seguros en las comunidades educativas.
Respuesta institucional de la UNAM
El 22 de septiembre Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur.
Tras el ataque, un trabajador que intentó intervenir resultó herido. Ashton intentó huir, se lanzó de un edificio y sufrió fracturas, quedando bajo custodia hospitalaria.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad sesionó por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas.
En el encuentro participaron directores de bachillerato, la abogada general de la UNAM y autoridades de seguridad universitaria. Las autoridades revisaron peticiones de estudiantes y padres de familia.
Medidas acordadas para reforzar la seguridad
Entre los acuerdos destacan la revisión integral de protocolos de seguridad, nuevas medidas de control de accesos, mejoras en infraestructura y refuerzo inmediato del apoyo psicosocial.
La comisión universitaria expresó solidaridad con la comunidad del CCH Sur y con las familias afectadas. Además reiteró su compromiso de construir un entorno académico más seguro.
JAHA
México
Avances digitales con valores humanos, la base de la educación del futuro
Ciudad de México.— El desarrollo de la inteligencia artificial en México avanza en paralelo a la necesidad de un marco normativo y de políticas educativas que integren competencias digitales. El énfasis en los valores humanos y en colocar al ser humano en el centro de las decisiones públicas aparece como condición necesaria para que las nuevas generaciones enfrenten los retos del futuro con herramientas sólidas y un horizonte de responsabilidad social.
Autoridades, especialistas y académicos coinciden en que el ser humano debe permanecer en el centro de las decisiones públicas para enfrentar los retos de la inteligencia artificial.
Formación en competencias digitales con visión ética
El senador y presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México, señaló que la educación debe incluir competencias digitales y fomentar la innovación en los procesos científicos, siempre con énfasis en los valores humanos.
Indicó que la inteligencia artificial es una herramienta con gran potencial para generar bienestar en educación, salud y actividades productivas, pero subrayó que cada avance debe ubicarse bajo la supervisión del ser humano y con un marco ético que respalde su uso.
Marco normativo y cultura digital
El legislador informó que la Comisión trabaja en la construcción de un marco normativo que regule el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Al mismo tiempo, se busca impulsar la difusión de la cultura digital y promover un uso responsable y eficiente de esta tecnología en beneficio de la ciudadanía.
Inteligencia artificial en la vida cotidiana
Eileen Matus Calleros, especialista en regulación, competencia y tecnología, expuso que la inteligencia artificial ya no es un tema limitado a expertos. Actualmente tiene presencia en la vida cotidiana, en la política, la economía, la medicina, la educación y en las formas de interacción social.
Señaló que esta realidad requiere reflexión crítica, apertura interdisciplinaria y responsabilidad ética en su aplicación y desarrollo.
Cuatro décadas de inteligencia artificial en México
Lourdes Martínez Villaseñor, presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, recordó que en México se desarrolla inteligencia artificial desde hace 40 años. Explicó que en la actualidad esta tecnología tiene un impacto mayor en los diferentes sectores de la vida nacional.
Afirmó que es necesario aprovechar este momento con un enfoque interdisciplinario e intersectorial, orientado siempre a que la persona permanezca en el centro del desarrollo tecnológico.
ebv
México
Proponen prohibir cirugías estéticas en menores de edad en México
Ciudad de México.— Paloma Nicole Arellano tenía 14 años cuando murió tras someterse a una cirugía estética en Durango. La adolescente fue intervenida para colocarse implantes mamarios en una clínica privada y, una semana después, complicaciones graves derivadas de la operación le costaron la vida.
Su padre, Carlos Arellano, denunció el caso ante la fiscalía estatal y señaló como responsables a la clínica, al médico cirujano y a la madre de Paloma, al asegurar que la cirugía se realizó únicamente con el consentimiento materno.
El hecho evidenció un vacío legal que permite que menores de edad puedan acceder a procedimientos estéticos, además de la presión social que enfrentan muchas adolescentes para ajustarse a ideales de belleza promovidos en redes sociales.
Una práctica fuera de control
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.
Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.
En ese sentido, alertó que en México las cirugías con fines estéticos han crecido de manera desmedida y, en muchos casos, se han alejado del objetivo principal de proteger la salud.
Señaló que lo que debería ser un procedimiento médico responsable se ha convertido en terreno de improvisación y lucro, donde se ofertan cirugías sin protocolos adecuados, sin sustento científico y practicadas incluso por personas sin certificación.
La realización de cirugías estéticas en menores de edad, como el caso de Durango, fue señalada como la situación más grave de este panorama.
Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud
Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.
La propuesta busca:
Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva
Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica
Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos
Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares
Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.
El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación y se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.
ebv
México
Llegan los frentes fríos: cómo proteger a tu familia y comunidad en este invierno
Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimaron que México recibirá 48 frentes fríos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
Aunque esos sistemas no implican un invierno extremo, implican descensos de temperatura y la necesidad de abrigo humano.
Conagua anunció que la temporada de frentes fríos iniciará en septiembre de 2025 y concluirá en mayo de 2026.
El SMN precisó el pronóstico mes a mes: 5 frentes en septiembre y octubre; 6 en noviembre; 7 en diciembre; 6 en enero; 5 en febrero; 6 en marzo; 5 en abril; y 3 en mayo. El invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre de 2025, con el solsticio de invierno, cuando los días sean más cortos en el hemisferio norte.
Un frente frío ocurre cuando dos masas de aire (una fría y otra cálida) convergen sin mezclarse de inmediato.
El aire frío desplaza al cálido, genera nubes altas y puede provocar tormentas.
Fabián Vázquez Romaña, del SMN, señaló que el total de sistemas previstos es ligeramente inferior al promedio histórico (50), pues este pronóstico resta dos sistemas.
Frentes fríos México
Además, advirtió que entre septiembre y noviembre no se espera un descenso brutal en temperatura, pues podría existir una anomalía de 1 a 3 °C por encima del promedio, especialmente en el norte y occidente del país.
Aunque los 48 frentes fríos no aseguran un invierno severo, su paso puede provocar condiciones incómodas: lluvias, viento, rachas frías y desajustes térmicos para muchas personas.
En zonas montañosas y en el norte del país, esos descensos pueden sentirse con más fuerza.
Las autoridades advierten que los grupos más vulnerables —niños, personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas— requieren especial cuidado cuando la temperatura baje.
Este pronóstico también guarda relación con fenómenos climatológicos más amplios: la presencia o ausencia de un evento El Niño o La Niña puede modular la intensidad del invierno.
Consejos para cuidarse.
Abrígate por capas: varias prendas delgadas en lugar de una muy gruesa.
Protege cabeza, rostro, manos y pies con gorro, bufanda, guantes y calcetines térmicos.
De preferencia consumir bebidas calientes y comidas templadas que aporten calor corporal.
Evitar cambios bruscos entre ambientes cálidos y fríos.
No usar braseros o estufas sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.
Cuidar de niños, ancianos, embarazadas y enfermos: su termorregulación es más débil.
Protege también a tus mascotas: ellas también sufren con el frío.Estas medidas elevan tu bienestar y la resiliencia familiar durante la temporada.
ARH
