En México, la ONU busca redefinir la maternidad y los valores de la familia, alerta Rocío D’Angelo
Ciudad de México.— Rocío D’Angelo, directora de campañas de CitizenGO en América Latina, advirtió que la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en México, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, se presenta como un foro para defender los derechos femeninos, sin embargo, incluye propuestas que ignoran las verdaderas necesidades de las mujeres.
Dijo que en México, la Conferencia Regional sobre la Mujer podría abrir la puerta a políticas que, lejos de protegerlas, pondrían en riesgo su seguridad, su identidad y sus espacios.
¿Por qué es peligroso?
Porque la ONU, señaló “Ni siquiera puede definir qué es una mujer, ignora la soberanía y las leyes locales de los países y silencia a la mayoría de mujeres que quieren apoyo para la familia, la seguridad y la vida”.
En ese sentido, D’Angelo explicó, que la Conferencia en lugar de priorizar la seguridad, la maternidad y el acceso a oportunidades reales, el encuentro promueve el aborto como derecho, la ideología de género y políticas de “derechos sexuales y reproductivos” que no representan a la mayoría.
El antecedente: la Estrategia de Montevideo
Rocío D’Angelo recordó que este no es un fenómeno nuevo. En 2016, la XIII Conferencia Regional aprobó la Estrategia de Montevideo, que impulsó la despenalización del aborto en ciertos casos, promovió políticas de anticoncepción y educación sexual integral, y presionó a los países de la región para alinearse con estas medidas.
Ahora, advierte, se pretende reinstalar ese mismo modelo, presionando nuevamente a los gobiernos para que adopten políticas contrarias a sus leyes y valores nacionales.
LEE Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
Riesgos para la identidad y seguridad de las mujeres
Uno de los puntos más graves, recalcó que la ONU ni siquiera puede definir qué es una mujer y aun así busca tomar decisiones sobre sus derechos. Esta falta de claridad, sumada a la imposición de políticas globales, puede abrir la puerta a la pérdida de espacios exclusivos y seguros para las mujeres, así como al silenciamiento de sus voces en debates internacionales.
“Las mujeres no queremos aborto, queremos soluciones reales a nuestros problemas, queremos de vuelta nuestros espacios seguros y exclusivos”, enfatizó.
Defender la voz de las mujeres
D’Angelo urgió a detener el uso de un falso consenso para imponer políticas que no responden a las necesidades reales de las mujeres en América Latina y el Caribe.
“La defensa de la vida, el fortalecimiento de la familia, la seguridad y el acceso a oportunidades equitativas”, afirmó, son la verdadera agenda que las mujeres reclaman y que debería prevalecer en los foros internacionales.
México entrega a 26 reos peligrosos a Estados Unidos en histórica operación
Ciudad de México.— Autoridades federales de México confirmaron el traslado de 26 personas privadas de su libertad a territorio estadounidense, todas con órdenes de extradición y vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos de alto riesgo.
Coordinación binacional contra el crimen organizado
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detallaron que la operación implicó custodia, traslado y entrega formal de los reos bajo estrictas medidas de seguridad y respeto a sus derechos fundamentales. El procedimiento se realizó conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que garantizó no aplicar la pena de muerte a ninguno de los extraditados.
LEE "La Casa de los Famosos México" recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
La acción es parte de un esquema de cooperación y reciprocidad bilateral que busca enfrentar de forma conjunta a las redes criminales transnacionales.
Figuras criminales de alto perfil
Entre los 26 entregados se encuentran nombres clave en el mapa criminal de México, como Jehonany Alexander Valdéz Serrano, alias “El Quinientos” o “El Ingeniero”, Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, y Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”.
Uno de los más relevantes es Abigael González Valencia, “El Cuini”, identificado como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y señalado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un tratado bajo prueba
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, agregaron que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch reiteró que hay un compromiso para no solicitar la pena de muerte para los enviados.
Canifarma: crisis de medicamentos, un problema de planeación y no de fabricación
Ciudad de México.- Una crisis de salud toca la fibra de los pacientes porque no es que falten medicamentos, sino que el sistema público falló en planeación, coordinación y pagos, denunció Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma.
“La industria hace lo que puede, pero no puedo vender y suministrar lo que no me piden”, advirtió el titular de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
Lee: Desabasto de medicinas en México: una herida que nos une
El reclamo cobró fuerza el domingo 10 de agosto de 2025, durante la marcha nacional “Queremos Medicina”.
Miles de personas vestidas de blanco marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, exigiendo fármacos oncológicos, antibióticos y urgentes tratamientos que hoy siguen sin llegar a hospitales públicos.
Distribución rota y adeudos que afectan al abasto
En entrevista con SIETE24 Noticias, Gual Cosío recordó que la crisis no surgió por generación espontánea.
“Fue una falta de planificación que no se hizo a tiempo. No es un problema de fabricación”, señaló, haciendo énfasis en que el origen está en decisiones tomadas desde 2019.
En ese año se eliminó la red de distribuidores especializados que permitían entregas frecuentes y fungían como amortiguadores financieros.
“Si entregas mil piezas en 365 lugares el primer día, los pedidos se cancelan o simplemente no te reciben”, explicó.
Deuda millonaria con la industria
La crisis tocó también la economía de las empresas farmacéuticas. La deuda del gobierno federal asciende actualmente a 20 mil millones de pesos, cantidad que pone en riesgo la estabilidad y la capacidad de respuesta del sector.
“Se está en un proceso de conciliación, se espera que pronto se cubra la deuda restante”, señaló Gual Cosío.
Importaciones de medicamentos, un boomerang
El director general de la Canifarma hizo énfasis en el efecto boomerang generado por la dependencia de insumos importados.
“Es un boomerang, al final no te va a resolver, y ya se vio que no se resolvió de esa manera”, subrayó Gual Cosío al hablar del modelo centrado en importar materias primas desde India.
Una sociedad que dice basta
La movilización nacional demostró presión social creciente. Protestas en la CDMX, Cancún, Aguascalientes, León y Toluca, principalmente, reflejaron la demanda ciudadana por salud con dignidad.
“El cáncer no puede esperar, nuestros niños están muriendo”, gritaron miles de manifestantes en las calles.
Organizaciones como Nariz Roja insistieron que no basta con comprar medicamentos.
“Lo que el paciente necesita es que el medicamento esté en las gavetas de los hospitales, no en la macrofarmacia”, reclamó su líder Alejandro Barbosa.
Gobierno anuncia avances, pero falta concretar
La administración federal reporta avances: adquisición del 96% de insumos para 2025-2026, más de 416 millones de piezas médicas ingresadas y plataformas digitales para supervisar el abasto.
Además, se lanzó una megacompra de más de 4 mil 400 medicamentos por 130 mil millones de pesos y una nueva subasta de 837 medicamentos valuada en decenas de miles de millones, con estimados ahorros de 40 mil millones respecto a procesos anteriores.
A la par, se busca atraer inversión farmacéutica extranjera a México con incentivos y fortalecer a Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V), todo para consolidar y fortalecer la producción nacional.
ONU Mujeres y CEPAL promueven la cosificación, explotación, violencia y borrado de las mujeres, advierten colectivos
Ciudad de México.— En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en la Ciudad de México, el colectivo Mujeres Libres y Soberanas reclamó la gran falta de inclusión de todas las mujeres y la nula importancia dada a los temas más urgentes para el sector femenino en nuestra región.
El colectivo subrayó que una conferencia regional de esta magnitud debe contener una verdadera agenda de y para la mujer, que responda a sus auténticas necesidades y no a intereses ideológicos ajenos a nuestra realidad.
Agendas que no son de supervivencia
Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo Mujeres Libres y Soberanas, señaló que no se consideran los temas más urgentes e importantes que afectan a millones de mujeres latinoamericanas: seguridad, trabajo, educación y salud.
“Pareciera que vivimos en una región donde estos temas ya se han superado, dando prioridad a agendas que no son de supervivencia”, explicó y así lo indican las tres mesas de discusión en donde participará la sociedad civil, agentes de gobierno y agentes internacionales
En este sentido, alertó que “se pretenden aprobar compromisos que guíen las políticas públicas enfocadas en garantizar nuestros derechos como mujeres, ignorando, además de nuestra voz, las verdaderas demandas”.
Mujeres excluidas
Por su parte, Paulina Mendoza Castillo, también integrante del colectivo, recordó que “hace 50 años fuimos sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y es inconcebible que, en lugar de observar un avance en nuestros derechos, la realidad sea deplorable para millones de mujeres a las que no se les han garantizado ni siquiera los derechos humanos básicos y en nombre de la inclusión, seamos excluidas”.
LEE Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
Ideología radical
Mientras, Marcela Errecalde, representante de Libres y Soberanas en Argentina, afirmó que es alarmante la exclusión de participación de grupos de mujeres de sociedad civil “por no ajustarse a la ideología radical actual de ONU Mujeres”.
Sostuvo que la sociedad civil femenina actual es variada en su trabajo, agendas y luchas. “Los organismos internacionales como ONU Mujeres se han radicalizado de tal manera que no incluyen toda la diversidad de puntos de vista de las mujeres de nuestra región”.
“Celebramos nuestro ser mujeres, con la posibilidad de dar vida y ser agentes de paz. Llamamos a todas las mujeres a unirse a nuestra causa: una verdadera agenda de y para la mujer que responda a nuestras verdaderas necesidades y no a intereses ideológicos ajenos a nuestra realidad”, añadió la activista Angélica Pérez del Valle.
Retos de la mujer
El colectivo refirió que actualmente en América Latina se estima que hay 118 millones de mujeres en situación de pobreza, lo que representa un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza femenina. En cuanto a salud materna se estima que alrededor de 7,200 a 8,400 mujeres mueren cada año debido a complicaciones, esto equivale a una mujer cada hora, muertes que, en su mayoría, son prevenibles. El índice de analfabetismo rural es del 8% de mujeres entre 25 y 34 años. Y la brecha salarial para las mujeres latinoamericanas en promedio es de 70 centavos por cada dólar que ganan los hombres.
ONU impone agenda ideológica
En ese sentido, hizo un llamado a ONU Mujeres y a sus organismos regionales para que dejen de utilizar plataformas tan importantes, para imposiciones de agendas ideológicas que cosifican, explotan, borran y violentan a las mujeres.
Mujeres Libres y Soberanas aseguró que seguirán alzando la voz para señalar que, ONU Mujeres, sus organismos regionales y colectivos feministas-queers no hablan por todas.
Colectivos feministas-queers no hablan por todas
“No hablan por las mujeres que no queremos que se cosifiquen nuestros cuerpos para ser de consumo, ni para alquilarse para gestar vidas, no hablan por las únicas que somos seres humanos del sexo femenino y defendemos está realidad inmutable, no hablan por las que no creemos que la única opción para las mujeres sea el aborto, ni a las que reconocemos la urgente protección de la maternidad, no hablan por las que queremos construir sociedades de paz y reconocemos la dignidad humana infinita en cada ser humano incluidos los más enfermos, los no nacidos y los ancianos”, finalizó.
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Ciudad de México.- En México, la juventud vive entre dos realidades: la exigencia de un mundo que demanda resultados rápidos y la necesidad de construir un futuro con sentido y estabilidad.
A diario, miles de jóvenes enfrentan un mercado laboral saturado, una competencia creciente y una inestabilidad social que parece no dar tregua.
Lee: Juventud sitiada entre la precariedad y los falsos atajos
Sin embargo, no dejan de soñar, luchar y apostar por los valores familiares y la dignidad humana como base de su vida y de su proyecto de futuro.
El Día Internacional de la Juventud, proclamado por la ONU en 1999, busca visibilizar los desafíos y reconocer las aportaciones de las nuevas generaciones.
En México, más de 30 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, y detrás de esa cifra hay historias reales de perseverancia, talento y compromiso con causas que van más allá del interés personal.
Sueños que inspiran
Pamela Calderón Camacho, de 22 años y estudiante de Relaciones Internacionales, sueña con trabajar en ayuda humanitaria y ya colabora con la organización “Vía Erismar”, que brinda apoyo a migrantes en México.
“Siempre me mantengo informada, trato de saber qué pasó y tener el contexto de las situaciones”, afirmó la joven estudiante, segura de que su vocación está en servir a los demás.
Paulina García Triana, también de 22 años y estudiante de Fisioterapia, quiere abrir una clínica de neurorehabilitación pediátrica.
“Me estoy nutriendo con cursos y certificaciones para ser la mejor profesionista que pueda ser”, explicó, consciente de que en México hay un gran vacío en este campo de atención a la niñez.
Tomás Franco, de 22 años, actor y profesor de inglés, busca vivir de su arte sin preocuparse por la falta de ingresos y para lograrlo, combina audiciones, formación actoral y trabajos alternos que le permitan sostener su carrera.
Retos que marcan a la juventud mexicana
Las experiencias de estos tres jóvenes revelan obstáculos comunes. Pamela señala la falta de confianza que algunos empleadores tienen en las nuevas generaciones.
“Nos ven como personas que no tienen conocimiento, cuando tenemos muchas ganas de aprender y mucha energía”, aseguró.
Paulina resalta la presión que impone un entorno saturado de competencia e información.
“Se espera que tengamos todo perfecto, cuando en realidad solo estamos aprendiendo a dar pequeños pasos”, aseguró García Triana.
Tomás advierte que el contexto social influye directamente en sus posibilidades.
“¿Cómo puede haber estabilidad en los jóvenes si no hay estabilidad en la sociedad para empezar?”, se cuestionó el joven actor y profesor de inglés.
Familia: apoyo y sentido de vida
Para Pamela, la familia no se limita solamente a lazos de sangre.
“Son personas que te ayudan a salir adelante, que están ahí cuando fracasas y celebran tus logros”, destacó Calderón Camacho.
Paulina sueña con un hogar estable que incluya hijos propios o hasta niños adoptados, en caso de ser necesario.
“Me gustaría darles la oportunidad de ser felices y tener una vida normal”, resaltó la joven estudiante de fisioterapia.
Tomás apuesta por la familia tradicional.
“Sí, poder casarme y luego mantener a una familia, siempre que antes logre una base económica sólida”, compartió.
En este Día Internacional de la Juventud, sus testimonios muestran que, a pesar de los desafíos, la juventud mexicana mantiene viva la esperanza y trabaja día a día por un futuro mejor, con raíces firmes en la dignidad humana y los valores familiares.
Un reto nacional
De acuerdo con datos del INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cerca del 40% de los jóvenes mexicanos trabajan en empleos informales y un 16% no estudia ni trabaja, lo que refleja los grandes desafíos que enfrenta este sector para alcanzar estabilidad económica y desarrollo profesional.
Pese a ello, historias como las de Pamela, Paulina y Tomás confirman que el compromiso personal y los valores siguen siendo herramientas poderosas para cambiar realidades.
