En octubre concluirá vacunación anticovid de mayores de 18 años

Ciudad de México.- En conferencia de prensa por Covid, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell informó que hasta el momento no se podrán vacunar las mujeres menores de 18 años que se encuentren embarazadas.

“Hemos decidido no abrir la vacunación contra Covid a mujeres menores de 18 años por la razón importante, que hemos explicado desde el inicio, que no existe información científica en el mundo sobre la seguridad y eficacia de vacunación en personas adolescentes, independientemente de que estén o no embarazadas”, señaló López Gatell.

Comentó que existe evidencia científica para vacunar a personas embarazadas, pero no a menores de edad.

Lo que el funcionario federal resaltó como un elemento que podrá confirmarse de acuerdo a estudios graduales y que aún se mantienen en espera de la información para aprobar la vacunación a este sector de la población.

“Todos quisiéramos tener ya información suficiente, no es un problema solamente en México es de todo el mundo, no existe todavía, no se ha generado la información científica que permita tener la tranquilidad, la garantía de que las vacunas son igualmente seguras y eficaces en personas adolescentes o en niñas y niños”, dijo.

Sin embargo, López Gatell indicó que esta información ira apareciendo, tal como en el caso de la vacuna Pfizer-BioNtech, específicamente en Estados Unidos, en donde la farmacéutica aprobó el uso del inmunológico en niños de entre 12 y 15 años de edad.

“Concretamente en Estados Unidos, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ya ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer, en este segmento de la población, 12 a 15 años de edad”, informó.

Por ello, el subsecretario apuntó que en México las autoridades, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) están en espera de que la farmacéutica estadounidense envíe la documentación correspondiente para su análisis, y en todo caso, la aprobación de la aplicación en los adolescentes, aunque “habrá que esperar”.

Por otra parte, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía informó que, hasta el momento en México, existen 16 mil 506 casos activos por Covid y 2 millones 568 mil 783 casos estimados acumulados, así como 220 mil 489 defunciones y un millón 903 mil 494 personas recuperadas.

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell anunció que, durante el 16 de mayo, se aplicaron 133 mil 422 dosis de la vacuna contra Covid, lo que suma un acumulado de 23 millones 301 mil 884 biológicos aplicados.

De ese total, se registró una aplicación a 15 millones 544 mil 106 personas, de las cuales 10 millones 652 mil 500 ya recibieron los esquemas completos de inmunización, lo que representa el ocho por ciento de la población total del país.

