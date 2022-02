Enero 2022, el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 5 años, revela el gobierno

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su hijo José Ramón López Beltrán y la esposa de este, deberán responder si hay denuncias en su contra por la casa en la que vivieron en Houston.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “el que nada debe nada teme”.

Por ello, consideró viable que se investigue judicialmente el asunto de la casa de Houston, en caso de que haya denuncias ante las autoridades.

Sin embargo, el mandatario recomendó a su hijo mayor no denunciar a quienes lo señalan de supuestos conflictos de interés.

“Si ellos lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría, que no lo hagan, que responda si hay denuncias (judiciales), imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar”, comentó.