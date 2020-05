Enfrentar emergencia sanitaria, requiere de información precisa: INAI

#IMPORTANTE, En los últimos días se ha publicado una nota donde se señala a elementos de nuestra corporación de haber actuado de forma errónea en contra de un médico. Sin embargo, deseamos aclarar qué: 1.- Los hechos que narra no corresponden a lo ocurrido, pues la persona que señala haber sido golpeado, fue remitido ante el Juez Cívico por agredir a un elemento de nuestra corporación tras no aceptar “dinero” para evitar que se informara el deceso de un ciudadano en un presunto consultorio en el interior de una casa particular. Es importante señalar que el occiso presentaba todos los síntomas de Covid-19. 2.- Al conocer los hechos, los elementos actuaron de forma responsable siguiendo el protocolo establecido, informando a las autoridades correspondientes y en espera de sus indicaciones.3.- Nuestra Dirección reitera el compromiso de velar por el respeto de todo el personal médico que en este momento son los responsables de proteger la vida de cualquier ciudadano, pero no puede permitir que se busque ocultar o cambiar información que pueda generar confusión en la población.4.- Publicaremos el momento en que el doctor pide pasar por alto el procedimiento de información a nuestros elementos, con el fin de mostrar los hechos reales.MILENIO Milenio Diario El Heraldo de México H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl