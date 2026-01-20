Enfrentar la cuesta de enero en familia sin afectar la salud mental

Ciudad de México.— La escena no ocurrió en una sala de audiencias ni frente a un juez, sino en el espacio más íntimo de la vida cotidiana. Raquel recibió en su teléfono los videos de un crimen cometido por su propio hijo y tomó una decisión: denunciar al joven de 18 años.

En la Ciudad de México, una mujer acudió al Ministerio Público tras recibir en su teléfono los videos de un homicidio presuntamente cometido por su hijo. La denuncia permitió la localización del cuerpo de la víctima, la detención del joven y la apertura de un proceso judicial. El caso ocurrió en Milpa Alta y coincidió con planteamientos académicos que analizan el papel de la madre en contextos de delincuencia.

Los hechos registrados en la investigación

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00022/01-2026, el pasado viernes un joven identificado como Ulises Enriqu, de 18 años, agredió con un arma punzocortante a una persona al interior del Deportivo San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta.

Minutos después del ataque, el joven envió por error a su madre, Raquel, varios videos a través de WhatsApp en los que se observaba la agresión. Tras recibir el material, la mujer acudió a la agencia del Ministerio Público Milpa Alta-1 para informar a las autoridades ministeriales.

Intervención de las autoridades

Elementos de la Policía de Investigación realizaron un análisis del contenido audiovisual y lograron ubicar el lugar donde ocurrieron los hechos. En el deportivo señalado localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con lesiones en el cuello provocadas por un arma punzocortante.

Las autoridades implementaron un operativo coordinado entre agentes de Asuntos Internos y de la Fiscalía de Homicidios. A partir de la vestimenta observada en los videos, una sudadera de color rojo, los investigadores identificaron al presunto responsable en calles cercanas.

Ulises Enrique fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Homicidios y un juez determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Denuncia desde el ámbito familiar

La carpeta de investigación establece que la denuncia fue presentada por la madre del joven, quien relató que recibió los videos instantes después de ocurrido el homicidio. La actuación de la mujer permitió la activación inmediata de los protocolos de búsqueda, localización y detención.

El caso colocó en el espacio público una situación poco frecuente en los registros judiciales, cuando una madre se presenta ante la autoridad para denunciar un delito atribuido a su propio hijo.

Madres de delincuentes

En el ámbito académico, la historiadora y catedrática de la UNAM, Sara Sefchovich, ha abordado el tema del papel de las madres frente a la violencia en México. En su libro ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México, publicado por la editorial Aguilar, sostiene que la contención de la violencia también puede surgir desde el entorno familiar.

Sefchovich plantea que las madres de personas que delinquen enfrentan dilemas relacionados con la falta de confianza en las autoridades y con los beneficios que obtienen sus hijos mediante actividades ilícitas. En sus reflexiones, advierte que el riesgo para los propios hijos constituye un punto de contacto con las madres de las víctimas.

Aceptación, diálogo y entorno social

Sara Sefchovich señala que el primer paso consiste en que la madre reconozca que su hijo participa en actividades delictivas. A partir de ello, propone el diálogo directo, el señalamiento del daño causado a otras personas y la advertencia de hacer del conocimiento de la familia y la comunidad la conducta delictiva.

En su análisis, Sefchovich sostiene que estas acciones no requieren recursos gubernamentales ni estructuras formales y pueden iniciar en el ámbito doméstico. También vincula la violencia con las condiciones del entorno social, como servicios públicos, vigilancia y condiciones de vida.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv