Entrega López Obrador premios nacionales de Arquitectura e Ingeniería 2020

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2020 al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora y al ingeniero Francisco José Garaicochea y Petrirena.

Las preseas fueron impuestas durante el espacio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde por segundo día consecutivo no hubo preguntas ni respuestas a la prensa.

El arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora solicitó al Presidente no recortar presupuesto para la conservación de edificios y construcciones históricas. Y el ingeniero Francisco José Garaicochea Petrirena, recomendó ya no utilizar nitrógeno en la extracción de crudo, para no agotar las reservas y hacer un uso racional de los recursos, sin dañar el medio ambiente.

En el evento, el jefe del Ejecutivo se comprometió con la conservación de sitios arqueológicos, monumentos y edificios emblemáticos, luego de que Chávez de la Mora le hiciera una petición de conservación de los inmuebles afectados por el sismo de 2017 en varios estados.

A Chávez de la Mora, que es además de arquitecto es pintor, escultor y filósofo, López Obrador le dijo que ahora se construyen nuevos espacios arquitectónicos para la recreación y cultura en cien zonas populares.

Al hablar de las obras emblemáticas que efectúa el gobierno federal en la construcción de aeropuertos, presas y otras relacionadas con el rescate de espacios públicos, indicó que ahí trabajan cientos de arquitectos y se da empleo a mexicanos sin cerrar el paso a otras empresas internacionales.

“Se trabaja en todos los frentes de la ingeniería, se construyen puertos, aeropuertos, canales de riego, presas, vías férreas”, destacó.

Al ingeniero Garaicochea y Petrirena le dijo que las obras de ingeniería ahora las desarrollan empresas mexicanas y no se entregan a intereses extranjeros.

El primer mandatario habló de cómo se destruyó la industria petrolera en el periodo neoliberal y como se está rescatando la industria petrolera. Destacó la compra de la refinería Shell en Texas, la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco y la rehabilitación de seis refinerías en el país.

En cuanto a la extracción ya no se invierte en aguas profundas, sino aguas someras y en tierra, porque ahí es seguro invertir.

“Antes la mitad de la inversión era para explorar en el norte y nunca se obtuvo petróleo y gas. La intención era sacar beneficios mediante la corrupción”, denunció.

Garantizó que hoy no se extraerá más crudo del que se necesita. “No más de dos millones de barriles diarios”. El jefe del Ejecutivo resaltó la sobreexplotación en el pasado del yacimiento Cantarell, Campeche; de donde se llegó a sacar 3.4 millones de barriles diarios, con inyección de nitrógeno.

Esto afectó el yacimiento y ahora sólo se extrae 1.7 millones de barriles. El propósito es ser autosuficientes en gasolinas para 2023.

José Vilchis (colaborador)

ebv