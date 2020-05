¿Es feriado el 5 de mayo?

Ciudad de México.- Con la finalidad de conectar a las personas que desean ayudar con quienes necesitan apoyo, se decidió crear la iniciativa “#UnidosSalimos!

En un comunicado se informó que esta iniciativa busca apoyar a aquellas personas que no puede quedarse en casa pese a la crisis sanitaria que se vive en México por la pandemia del Covid-19.

El movimiento fue iniciado por Paulina Amozurrutia, líder de las organizaciones Seamos Héroes y Unión Mujer; Ana Lucía Herrera, emprendedora; y Ricardo Robles, Consultor en Liderazgo.

“De igual modo se busca contar las maravillosas historias que a diario se gestan en nuestro país, las cuales son protagonizadas por todos aquellos que día a día luchan para salir lo mejor librados de esta crisis, y luchan por un México más próspero y mejor”, se informó en la misiva.

Al respecto, Ricardo Robles, aseguró que es indispensable que como sociedad tomemos cartas en el asunto, ya que no podemos esperar a que los gobiernos hagan algo.

“Han sido días difíciles, vemos cómo las empresas han tenido que hacer recortes al no tener ingresos, cómo miles de mexicanos desearían quedarse en casa, pero no pueden, ya que de lo contrario no tendrían ni para comer, de ahí la necesidad de apoyar a quien lo necesita.

Cada uno de nosotros, explicó, seguramente conocemos a alguien que se quedó sin empleo, personas de la tercera edad que no pueden salir a comprar o no tienen los recursos para hacerlo. Es en nuestra comunidad donde tenemos que iniciar con el cambio, apoyado a quien lo necesita, dijo.

Por su parte, Paulina Amozurrutia aseguró que si bien el problema en el que estamos no es menor, si todos nos unimos podemos hacer que sea mucho más ligero para todos los mexicanos.

“Unidos Salimos” está conformado por diversas organizaciones entre las que destacan: Fundación Seamos Héroes, Siete24Noticias, Fundación Incluyendo México AC, Strategos Comunicación y RP, Mier y Terán & Asociados, Thoth Boutique Digital y se siguen sumando más diariamente.

El comunicado agrega que “al ver la lenta reacción de las autoridades ante la crisis de salud y económica que comenzaba por el crecimiento de la pandemia por el Covid19 en México, un pequeño grupo de amigos decidimos hacer algo, no quedarnos esperando que el gobierno resolviera lo que claramente no quería, no sabía o no podía resolver”.

“’Estamos solos’”, era el análisis unánime… nuestros adultos mayores y los enfermos están en un grave riesgo por su vida, los pobres siempre son los más afectados y esta situación económica les llevará incluso a poner también en riesgo su vida… el reto era muy grande como para que un pequeño grupo de amigos pudiera resolverlo…”.

“’¡Tenemos que hacer algo!’” Esa fue la conclusión unánime… si los líderes actuales nos dejan solos… ¿qué podemos hacer? ¡Trabajar Unidos! Hagamos lo que nos toca. No hay más, es la única solución, si queremos salir… debemos permanecer unidos… solo #UnidosSalimos”.

Ana Lucía Herrera invitó a todas las personas a que se unan a este movimiento:

“¿Quiénes somos? Mexicanos todos, que amamos a nuestra patria y a nuestros hermanos. Mexicanos que no esperaremos que el gobierno resuelva nada, mexicanos comprometidos con los demás, mexicanos unidos en busca de ayuda para poder ayudar”.

El movimiento fue iniciado primero por Ana Lucía, Flor, Giovanni, Jesús, Jorge, Katia, Paulina, Ricardo y luego Alejandra, Marilú, Raquel, Jessica… y todos los días se suman más y más… y tú también estás invitado… es más: ¡te necesitamos!”.

“Mexicanos hartos de las historias negativas que nos presentan todo el día: muertos contados como si fueran números y no personas, hospitales saturados, violencia, incapacidad del gobierno, cada vez más personas sin poder trabajar, sin tener nada que comer el día de hoy…”.

“Somos personas construyendo nuevas historias, con nombre y apellido, de solidaridad inmediata. La manera en como algunos sí están ayudando al vecino que hoy no tenía qué comer, el anciano que no podía ir a comprar alimentos y medicina, la gente en la calle que hoy no tenía qué comer o cambiaba lo que vendía por comida…”.

“Hacemos muy poco para el tamaño del problema, sí; pero si tú nos ayudas… estamos convencidos que haremos la diferencia. México solo cambia si estamos unidos. Queremos invitarte a unirte hoy para ayudar a quienes más nos necesitan”, sentenció el comunicado.