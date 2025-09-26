México
“Ese día perdimos a la víctima y también al agresor”; UNAM redoblará apoyo psicológico a estudiantes
Ciudad de México.— El ataque a un estudiante dentro de las instalaciones del CCH Sur nos duele profundamente, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y en sentido figurado, señaló: “ese día no solo perdimos a la víctima, también al agresor”.
Por ello, el rector reiteró que la UNAM redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad y también para reforzar la atención psicológica y responder a las necesidades de sus estudiantes, con lo que se quiere evitar que la frustración o la soledad los lleve a equivocar el rumbo.
Lomelí Vanegas señaló que las universidades y en general, las instituciones de educación superior deben dar alternativas a los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales; además de reforzar, en el sentido más amplio, la atención a la salud mental.
Rescatar a los jóvenes de la apatía y la polarización irracional
El rector Leonardo Lomelí también resaltó que en tiempos en que la desinformación y la polarización amenazan la cohesión social, se deben fomentar los valores y la legalidad. “Saber cómo se hace política y cómo se resuelven las diferencias en el marco institucional nos permite evitar que el desencanto derive en apatía o en tentaciones autoritarias”.
Por ello es interesante rescatar a los jóvenes de cualquier síntoma de apatía, indiferencia o polarización irracional.
Recordó que, de acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de este año había 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo que equivale al 23.3 por ciento de la población total. “En la UNAM, más de 372 mil estudiantes integran una comunidad talentosa que se forma no solo en las aulas, sino también en las acciones cotidianas de ciudadanía y en el entramado colectivo que, día con día, contribuyen a tejer”.
La juventud universitaria: fuerza decisiva de movimientos sociales
El rector de la UNAM destacó que la juventud universitaria ha sido una fuerza decisiva en los capítulos más trascendentes de nuestra historia.
Por ejemplo, continuó, del movimiento de 1968, emergieron demandas legítimas que, con el tiempo, maduraron en una transición democrática, junto con la defensa permanente de la autonomía y del principio de gratuidad en la educación pública.
“Estos episodios nos recuerdan que la conciencia social de las y los jóvenes es un componente vital de la vida pública. De ahí la importancia de seguir impulsando su formación integral, al mismo tiempo que se garantiza su seguridad y bienestar”, dijo.
ebv
México
Dispositivos sin control, otra violencia que roba infancia e incrementa riesgos invisibles
Ciudad de México.- La historia de Sofía, una niña de 10 años, refleja un fenómeno que avanza silencioso. Pasaba horas frente a la tableta y, sin que sus padres lo notaran, comenzó a mostrar ansiedad, dificultad para dormir y episodios de aislamiento.
No fue ciberbullying. Fue el acceso constante a contenidos inadecuados y a dinámicas digitales que sobrepasaban su edad.
Foto: foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”
En el foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”, especialistas advirtieron que siete de cada diez estudiantes en México sufrieron o presenciaron acoso escolar.
La violencia no se queda en las aulas; se expande a los entornos digitales.
La doctora Mercedes Llamas Palomar, experta en violencias y derechos humanos, señaló: “La inmersión temprana y sin límites en los canales digitales está modelando generaciones con baja empatía, impulsividad y riesgo de trastornos de personalidad”.
Su propuesta fue clara: retrasar el uso de celulares hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16.
Infancia en riesgo.
Los datos son contundentes. La doctora Mariana Azcárraga, del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana, informó que el 46.9% de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad son víctimas de bullying, frente al 23% de la población general.
Estos estudiantes tienen además tres veces más posibilidades de convertirse en agresores.
“La detección temprana y la capacitación de padres y docentes es clave para romper este ciclo de violencia”, subrayó Azcárraga.
El abogado y activista Sergio Olivar Moctezuma agregó: “El bullying no es un simple conflicto: puede escalar a conductas delictivas”.
En el entorno digital, las agresiones se multiplican por anonimato, viralidad y velocidad. Esto convierte al ciberbullying en un fenómeno difícil de contener sin protocolos claros y respuestas rápidas.
Foto: Universidad Panamericana.
El foro presentó los avances de la Norma BULL-LI:2025/A, que será lanzada mundialmente el 6 de noviembre. Incluye protocolos diferenciados por edad, sanciones con enfoque restaurativo, preservación de pruebas digitales y atención psicológica inmediata.
La urgencia es real: un 35% de las víctimas desarrolla ansiedad clínica o depresión severa. Además, el ciberbullying duplica el riesgo de intento suicida en niñas, niños y adolescentes.
La conclusión del encuentro fue categórica: la violencia escolar y digital no puede seguir normalizándose. La omisión ya no es opción.
Óscar David Hernández, presidente del Consejo Directivo de Protocol, lo expresó así: “El mayor riesgo de nuestro tiempo no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto detrás de una pantalla”.
ARH
México
Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores
Ciudad de México.- El pasado 20 de septiembre, en Durango, Paloma Nicole Arellano, de 14 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. El procedimiento incluyó implante de busto, lipotransferencia y liposucción.
La operación se realizó sin el consentimiento de su padre y dejó al descubierto una práctica peligrosa: las intervenciones estéticas en menores sin control ni respaldo médico.
El caso abrió un debate: ¿hasta dónde puede llegar la moda o la presión social cuando está en juego la vida de niñas, niños y adolescentes?
El dolor que despertó una iniciativa legislativa.
La tragedia de Nicole motivó a diputados a impulsar reformas que buscan cerrar vacíos legales y frenar procedimientos estéticos sin certificación.
Ante esto, el diputado Gerardo Villarreal, del PVEM, presentó la “Ley Nicole”, que plantea prohibir estas cirugías en menores salvo cuando exista justificación médica y científica.
La propuesta exige que toda intervención cuente con consentimiento informado de padres o tutores, además de una evaluación psicológica que garantice que el menor comprende los riesgos.
El interés superior de la niñez debe prevalecer, insisten los legisladores.
En paralelo, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, presentó otra iniciativa con el mismo objetivo: proteger la vida y la integridad de quienes buscan cambiar su imagen.
Cruz Castellanos advirtió que el auge de las cirugías estéticas abrió la puerta a la improvisación y al lucro sin escrúpulos.
“Lo que debería ser un acto médico responsable se convirtió en terreno fértil para la charlatanería”, señaló.
Su propuesta plantea:
Definir con claridad la diferencia entre cirugía estética y reconstructiva.
Prohibir cirugías en menores sin sustento médico.
Regular insumos, productos y dispositivos utilizados en estos procedimientos.
Sancionar a quienes practiquen sin certificación profesional o usen materiales irregulares.
El legislador Cruz Castellanos recordó que la práctica quirúrgica debe concebirse como un acto médico de la más alta responsabilidad, en el que la salud del paciente sea la prioridad.
Además, organismos de salud alertaron que cada vez son más frecuentes los procedimientos estéticos ofrecidos sin protocolos de seguridad.
Además, muchos se realizan en lugares no autorizados, con productos sin regulación o por personas sin preparación profesional.
Las consecuencias han cobraron vidas y complicaciones graves, daños irreversibles e incluso muertes son parte del saldo de un mercado de salud estético.
Que en mucho de los casos es inseguro que aprovecha la presión social por la apariencia.
El caso de Nicole mostró que detrás de cada cirugía fallida hay familias destrozadas, sueños truncados y comunidades en duelo. El mayor costo es la pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con las nuevas propuestas legislativas. Su objetivo es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente enfrente riesgos irreparables por la moda o la presión social.
ARH
Ciencia
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.
Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.
“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.
Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.
“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.
En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.
“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.
Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.
Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.
“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.
ebv
México
Lo que los hijos aprenden en redes sociales: cómo orientar sin prohibir
Ciudad de México.- Las redes sociales han superado a los medios tradicionales como principal fuente de información en México.
Cada día, niñas, niños y adolescentes se conectan para informarse, entretenerse o simplemente convivir en entornos digitales que forman parte de su vida cotidiana.
En 2025, el fenómeno alcanza ya cifras récord. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 70.7% de la población mexicana, es decir, 93 millones de personas, son usuarios activos en plataformas digitales.
El dato refleja un incremento del 2.7% respecto a 2024 y confirma que el celular es el dispositivo más usado para navegar.
Jóvenes entre retos virales y discursos de odio
Las redes no solo son un escaparate de fotografías o videos divertidos. Cada día circulan retos virales, opiniones polarizadas y discursos de odio que pueden impactar de forma directa en la formación de valores.
Durante la conferencia Juventud y redes digitales, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México el 20 de agosto de 2025, la psicóloga social Patricia Ortega señaló que los jóvenes buscan reconocimiento inmediato a través de “me gusta” o comentarios, lo que los hace propensos a seguir tendencias sin analizar los riesgos.
Esto incluye la participación en retos peligrosos o la exposición constante a mensajes que normalizan la violencia o el rechazo hacia ciertos grupos.
“Los adolescentes son especialmente vulnerables a la validación social que ofrecen estas plataformas, lo que puede impactar su autoestima y sus valores”, advirtió la especialista.
Beneficios educativos y nuevas oportunidades
No todo es negativo en el entorno digital, las redes sociales también representan un espacio para acceder a recursos educativos, intercambiar experiencias y aprender habilidades útiles.
“Las plataformas digitales, cuando son utilizadas con acompañamiento adecuado, fortalecen la alfabetización digital y abren oportunidades de desarrollo para los adolescentes en contextos globales”, destacó por su parte la UNESCO, a través de un informe publicado en junio de 2025.
En este sentido, el desafío no es eliminar la presencia digital de los jóvenes, sino enseñarles a aprovechar las herramientas con responsabilidad, reforzando al mismo tiempo la convivencia y el respeto.
Familia y formación en tiempos digitales
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el papel de la familia resulta determinante.
“El acompañamiento de padres y madres es clave para que niñas, niños y adolescentes usen la tecnología de manera responsable”, señaló la SEP en un boletín publicado el 12 de septiembre de 2025.
En el mismo comunicado se recomendó fomentar el diálogo abierto en casa y enseñar pensamiento crítico como herramientas frente a la sobreexposición digital.
GDH
