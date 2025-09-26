“Ese día perdimos a la víctima y también al agresor”; UNAM redoblará apoyo psicológico a estudiantes

Ciudad de México.— El ataque a un estudiante dentro de las instalaciones del CCH Sur nos duele profundamente, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y en sentido figurado, señaló: “ese día no solo perdimos a la víctima, también al agresor”.

Por ello, el rector reiteró que la UNAM redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad y también para reforzar la atención psicológica y responder a las necesidades de sus estudiantes, con lo que se quiere evitar que la frustración o la soledad los lleve a equivocar el rumbo.

Lomelí Vanegas señaló que las universidades y en general, las instituciones de educación superior deben dar alternativas a los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales; además de reforzar, en el sentido más amplio, la atención a la salud mental.

Rescatar a los jóvenes de la apatía y la polarización irracional

El rector Leonardo Lomelí también resaltó que en tiempos en que la desinformación y la polarización amenazan la cohesión social, se deben fomentar los valores y la legalidad. “Saber cómo se hace política y cómo se resuelven las diferencias en el marco institucional nos permite evitar que el desencanto derive en apatía o en tentaciones autoritarias”.

Por ello es interesante rescatar a los jóvenes de cualquier síntoma de apatía, indiferencia o polarización irracional.

Recordó que, de acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de este año había 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo que equivale al 23.3 por ciento de la población total. “En la UNAM, más de 372 mil estudiantes integran una comunidad talentosa que se forma no solo en las aulas, sino también en las acciones cotidianas de ciudadanía y en el entramado colectivo que, día con día, contribuyen a tejer”.

La juventud universitaria: fuerza decisiva de movimientos sociales

El rector de la UNAM destacó que la juventud universitaria ha sido una fuerza decisiva en los capítulos más trascendentes de nuestra historia.

Por ejemplo, continuó, del movimiento de 1968, emergieron demandas legítimas que, con el tiempo, maduraron en una transición democrática, junto con la defensa permanente de la autonomía y del principio de gratuidad en la educación pública.

“Estos episodios nos recuerdan que la conciencia social de las y los jóvenes es un componente vital de la vida pública. De ahí la importancia de seguir impulsando su formación integral, al mismo tiempo que se garantiza su seguridad y bienestar”, dijo.

