Esperan lluvias torrenciales en nueve entidades

México.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó contra el Covid-19 en la Ciudad de México este miércoles.

A través de Facebook, Gutiérrez Müller posteó su fotografía en la fila de la vacuna, lo que indica que espero su turno de acuerdo al calendario nacional y a ella le tocó esta semana.

La esposa del mandatario acudió a la primaria Benito Juárez en la colonia Roma, punto de vacunación que le corresponde por vivir en Palacio Nacional.

“¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida.”, escribió junto a su fotografía en Facebook.