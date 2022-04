Esposa de El Bronco denunciará ante la ONU abusos contra el exgobernador de NL

Ciudad de México.— Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció que enviará una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar abusos cometidos contra “El Bronco”.

En entrevista para Radio Fórmula, Adalina Dávalos, detalló que ella y sus hijas y el propio Jaime Rodríguez han enviado cartas al Presidente Andrés Manuel López Obrador donde solicitan su ayuda para evitar que el caso del exgobernador de Nuevo León sea un distractor para los problemas de ese estado.

“Es una venganza clara y por eso en la carta al señor presidente requerimos que nos ayude, necesitamos sentirnos protegidas, ante esta situación de abuso que está viviendo mi familia. No permita que sea la distracción de todos los problemas que vivimos en nuestro estado”.

LEE Senador de Morena visita en prisión a “El Bronco”

En ese sentido, reiteró que su esposo está en prisión por supuestos delitos que no ameritan encarcelamiento y se trata de un caso de abuso de poder y persecución política.

Un día después, El Bronco fue vinculado a proceso y se le dicto prisión preventiva, por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca.

“Mis hijos me pidieron que resista, porque aún me necesitan, y escucharlo me dolió en el alma. Pero por ellos, estoy convencido de que saldré adelante de esta adversidad. Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da la fuerza para seguir adelante”, refirió.