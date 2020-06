Este domingo fue el día más violento en México

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue irrespetuoso de la investidura presidencial al acusarlo públicamente de estar detrás de las protestas por la muerte de Giovanni López.

López Obrador dijo que “no tenemos pleito con nadie, ni queremos tener pleito”, pero dijo que le llamó la atención como lo involucró en los hechos.

“Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrarme, al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial”, dijo el mandatario.

Señaló que no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera y culpar a otros de los problemas cotidianos que se tiene que enfrentar como gobernante.

Sobre el préstamos de México que se obtuvo con el Banco Mundial, dijo que es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas.

“Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, el año pasado no la aumentamos” y dijo que este año crecerá la misma respecto al PIB, no más.

Destacó que se van a ahorrar unos 500 mil millones de pesos con los recortes a fideicomisos.

Consultado sobre el contagio de coronavirus del titular del IMSS, Zoé Robledo, López Obrador mandó sus mejores deseos y dio a conocer que parte de su familia de Robledo también dieron positivo a Covid-19.

