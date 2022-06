Esto pagarán para regularizar autos chocolate en Puebla

Ciudad de México.— Luego que la dirigencia de Morena dio foro publico en Toluca, Estados de México, a tres posibles candidatos presidenciables, el senador Ricardo Monreal aseguró que peleará por la candidatura en 2024.

El Coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que mantendrá sus aspiraciones presidenciales y no se confrontará con sus compañeros de partido.

En entrevista aclaró que la semana pasada recibió una llamada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para pedirle que convocara a los legisladores de su bancada a un desayuno y posterior a un evento en la explanada del Teatro Morelos de Toluca, Estado de México.

Sin embargo, el senador reconoció que se registraron actos anticipados de campaña en el evento donde participaron los dirigentes de Morena, gobernadores y funcionarios públicos como: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación: Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard.

Foto @mario_delgado

Pese a ello, advirtió que no denunciará a ninguno de sus compañeros por estas infracciones, ya que las autoridades electorales deberán investigar lo que procede.

“Lo he dicho con todas sus letras, aspiro a ser el presidente de la reconciliación nacional”.

Ante ello, Monreal Ávila consideró que aun es muy temprano para dividir a los militantes en el sentido de que elijan a un posible candidato.

“Si hay exclusión en el partido, habrá división al final, aunque se simule y aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes”.

En tanto, reiteró que no cree en las encuestas que realizará Morena porque no garantizan transparencia, ni equidad, ni imparcialidad.

“Yo respeto al Presidente, yo le tengo respeto al Presidente, no me voy a confrontar con él, pero yo no estoy de acuerdo con las encuestas, es muy sencillo. No estoy de acuerdo con las encuestas que el partido realiza internamente, para la selección de candidatos”.

Dijo que se debe garantizar que la gente pueda participar y elegir.

“Sostengo con toda ecuanimidad y ponderación, que desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas, pero serán endebles y caprichosas. No aspiramos a que se nos promueva o se nos apadrine; a lo que aspiramos es que fijen reglas claras de participación, sin favoritismos, y que la población sea la que decida”.

Monreal Ávila consideró que lejos de iniciar proselitismo político personalizado, Morena debería prepararse para actualizar el padrón, renovar dirigencias y actualizar sus documentos básicos.

ebv