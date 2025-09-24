Fentanilo y alcohol, las adicciones que más amenazan la vida familiar en México

Ciudad de México. — A casi dos semanas de la explosión en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigió a la empresa responsable cubrir la reparación integral.

Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada, deberá asumir los daños ocasionados a las víctimas y sus familias, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Clara Brugada responsabiliza a la empresa

La jefa de Gobierno afirmó que existen responsables claros del siniestro. Aseguró que su administración acompañaría a las familias hasta garantizar el cumplimiento total de la reparación.

“Como gobierno de la ciudad vamos a empujar, a garantizar, y esa es nuestra tarea, que la empresa asegure la reparación integral del daño”, declaró.

Brugada también anunció la suspensión del Comité de Solidaridad propuesto días atrás para administrar donaciones ciudadanas. Argumentó que no se trataba de sustituir la responsabilidad empresarial.

Apoyos inmediatos para las familias afectadas

El gobierno capitalino entregó apoyos económicos tras la tragedia. Las familias de las víctimas mortales recibieron 50 mil pesos, mientras que los lesionados dados de alta obtuvieron 20 mil pesos.

Además, se habilitaron servicios de hospedaje, alimentación y acompañamiento psicológico para los afectados. Brugada destacó que la atención priorizó tanto las necesidades médicas como el bienestar emocional de los sobrevivientes.

Hasta el momento se reportaron 29 fallecimientos, 16 personas continuaban hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta bajo vigilancia médica. La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó la información en su reporte oficial del 23 de septiembre.

¿Cómo ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia?

La explosión del 10 de septiembre se originó tras el volcamiento de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP. El impacto contra un bloque de contención fracturó el tanque y desató un incendio de gran magnitud.

Más para leer: Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, las investigaciones preliminares revelaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad en una curva con pendiente. La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se documentaban los daños para calcular los montos de reparación.

Nuevas medidas para regular transporte de sustancias peligrosas

Brugada anunció que su administración prepara reformas para regular el tránsito de pipas y el transporte de materiales peligrosos en la ciudad.

Las medidas incluyen límites de velocidad, horarios restringidos de circulación, rutas específicas, mayor control en la capacidad de tanques y requisitos adicionales para la licencia tipo E. También se revisarán lineamientos de Protección Civil en expendios y transporte de gas.

Según el Instituto Mexicano del Transporte (2023), los accidentes con vehículos que transportan sustancias peligrosas representaron el 3% de los percances viales nacionales, pero concentraron los mayores riesgos de mortalidad. Estos datos contextualizan la urgencia de las reformas anunciadas.

Solidaridad ciudadana y justicia para víctimas

En los últimos días, la ciudadanía organizó colectas de víveres y apoyos en favor de las familias. Brugada agradeció los gestos, aunque reiteró que la empresa debía responder con responsabilidad.

“La ciudad no va a dejar solas a las víctimas. Nuestra responsabilidad es que haya justicia y que se cumpla la reparación integral”, expresó la mandataria.

JAHA