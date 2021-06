FGR incinera más de 14 toneladas de droga y precursores químicos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- En conferencia de prensa por Covid, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, anunció que el Semáforo Epidemiológico cambia a partir del lunes 7 de junio, el cual registra 19 estados de la República en color verde, 9 en amarillo y 4 en naranja.

Los estados que se encuentran en color naranja son Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, porque han presentado aumentos considerables de contagios por Covid, de acuerdo a lo informado por Cortés Alcalá, quien afirmó que trabajan en coordinación con las autoridades estatales para disminuir el impacto epidemiológico en estos estados.

Te puede interesar: México rebasa el millón de vacunas aplicadas en un día

En cuanto a los estados en color amarillo, algunos ya habían alcanzado el color verde, sin embargo, los puntos que dan valor para mantenerse en esa situación aumentaron, tal es el caso de Veracruz, Tamaulipas, Campeche o Colima, que, hasta en algunos casos, ya habían reanudado las clases presenciales.

Por otra parte, de las 19 entidades que alcanzaron el semáforo epidemiológico color verde, los que se ubican en la zona central, como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Guanajuato e Hidalgo es la primera vez, en más de un año de pandemia, que llegan a este color.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez aseguró que es debido a la Estrategia Nacional de Vacunación que los casos de contagios por Covid se han reducido, sin embargo, señaló que la población no debe bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias individuales y colectivas.

Al corte de las 21 horas del jueves 3 de junio, se aplicaron 901 mil 231 #Vacunas contra #COVID19 y tenemos un acumulado de 33 millones 779 mil 982 dosis suministradas desde el 24 de diciembre del 2020. #VacunaSeguraYEficaz pic.twitter.com/EQGZ9bJnlo — SALUD México (@SSalud_mx) June 5, 2021

“Tener una situación, como la que hoy tenemos en México; con prácticamente 20 semanas consecutivas, que se abren mañana, de reducción de la epidemia es muy alentador. Tener la mitad del país en semáforos verdes; unos pocos estados en color amarillo; y aun con los cuatro que abren la siguiente semana en naranja, en general la tendencia es a la reducción. Eso puede propiciar varias reacciones de la población”, comentó López-Gatell.

Luego de mencionar las últimas cifras alcanzadas en la vacunación en los últimos dos días, Hugo López-Gatell agregó: “siempre cuando decimos, sobre este lado esperanzador de una pandemia en reducción, hemos dejado en claro, no debe llevarnos a pensar que el riesgo se acabó. Aún con semáforo verde el riesgo no es cero; el riesgo existe. Uso la misma frase que uso siempre, mientras la pandemia este activa en cualquier parte del mundo, puede haber una reemergencia una reactivación de la pandemia en México, y por eso no hay que confiarnos”.

Cabe señalar que, para este 4 de junio, la Secretaría de Salud registró 20 mil 525 (829 más que ayer) casos activos por Covid; dos millones 614 mil 579 (2 mil 900 más que ayer) casos acumulados; 228 mil 568 (206 más que ayer) defunciones; y un millón 936 mil 266 personas se han recuperado.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, Ricardo Cortés informó que se aplicaron 901 mil 231 dosis, durante el 3 de junio, lo que suma un total de 33 millones 779 mil 982 dosis aplicadas a 23 millones 730 mil 336 personas, lo que representa el 27 por ciento de la población adulta.

ARH