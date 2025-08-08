Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico

Ciudad de México. — La Secretaría de Salud implementó un nuevo mecanismo de seguimiento médico para bebés y madres desde el embarazo. El Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) ahora contará con indicadores medibles a través de un expediente clínico electrónico. Esto permitirá evaluar avances de manera precisa.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, explicó que esta estrategia se diseñó para mejorar la atención primaria y prevenir enfermedades que afectan a niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Este protocolo forma parte de una colaboración entre el gobierno federal y la Fundación Carlos Slim, que opera 2 mil 322 centros de atención médica en el país, muchos integrados al sistema IMSS-Bienestar. Según datos de la fundación, estos centros ya han atendido a millones de personas en zonas vulnerables de México.

Atención desde el embarazo hasta los dos años

El Pronam de los Primeros Mil Días de Vida (1000D) se enfoca en el cuidado desde la gestación hasta los dos años del bebé. Este periodo se considera crítico para el desarrollo físico, neurológico y emocional de niñas y niños.

La estrategia incluye lineamientos en nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes y desarrollo neurológico. Todos los procedimientos se basan en evidencia científica nacional e internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los primeros mil días de vida son clave para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades crónicas y mejorar el desarrollo cognitivo (OMS, 2019). Por ello, varios países han adoptado modelos similares con resultados positivos.

Expediente, parte del protocolo con enfoque preventivo y estandarización médica

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Consejo de Salubridad General destacó el impacto del Pronam como una herramienta para fortalecer la salud pública con enfoque preventivo. La atención estandarizada facilita el trabajo de médicas y médicos generales en todo el país.

El protocolo responde a un desafío estructural. El 80% de la carga de morbilidad en México se concentra en enfermedades tratables desde el primer nivel de atención. Esto, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La implementación del expediente clínico electrónico permitirá dar seguimiento puntual a cada caso. Además de detectar riesgos de forma temprana y mejorar la coordinación entre instituciones.

Experiencias similares en países como Colombia, Chile y Países Bajos han mostrado que estas estrategias integrales ayudan a reducir hospitalizaciones y mejorar el bienestar infantil (UNICEF, 2023).

