Fundamental que todos los estados, tengan Secretaría de la Mujer, afirma Yasmín Esquivel

Culiacán.— La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, presentó por primera vez, el “Pacto Nacional por la Justicia de Género”, marco en el cual, afirmó que es fundamental que todos los estados de la República tengan Secretaría de la Mujer y que estas instancias sean fortalecidas permanentemente.

La también presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que sobre los órganos de impartición de justicia y quienes les dan vida, pesa la obligación constitucional de brindar a las mujeres, niñas y adolescentes, pleno acceso a la justicia y garantizarles el ejercicio de sus derechos, como un deber de estricta justicia.

En ese sentido, reconoció el gabinete paritario que acompaña al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presente en este evento, lo que habla -dijo- del compromiso del mandatario con la igualdad, quien el llegar a su encargo creó la Secretaría de la Mujer.

Al referir que durante la historia de la SCJN ha habido 500 ministros y sólo 14 ministras -las tres más recientes nombradas por el actual Gobierno- resaltó que el PJF ha avanzado en la implementación de acciones afirmativas, poniendo el principio de paridad como rector de la carrera judicial.

“Nos planteamos la consolidación de la perspectiva de género como una elevada meta, que nos conduzca a hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación, y erradicar la violencia por razón de género, siempre avaluando y dando seguimiento, pues lo que no se mide, no se puede mejorar”, concluyó.