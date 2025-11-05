Garantizar el derecho a vivir en familia, objetivo central de las políticas de protección a la niñez

Ciudad de México.— En México, miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante años en centros de asistencia social. Autoridades federales y legislativas impulsan acciones para garantizar su derecho a vivir en familia y fortalecer los mecanismos que permitan su desarrollo integral.

Proponen agilizar procesos de adopción

La senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo dirigido al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus homólogos estatales, con el fin de revisar, evaluar y transparentar los procesos de adopción.

La legisladora del Partido del Trabajo señaló que la adopción tiene como propósito garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, conforme a la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que, a pesar de los avances legales, los procedimientos para adoptar continúan siendo extensos y con múltiples requisitos. Entre ellos se encuentran evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, certificaciones médicas y entrevistas ante comités técnicos. Indicó que estos trámites, aunque buscan proteger a los menores, en la práctica dificultan el acceso a la adopción.

Bañuelos refirió que los procesos pueden prolongarse entre uno y tres años y que existen diferencias en los criterios entre entidades federativas. Mencionó también la falta de coordinación institucional y la ausencia de una base de datos nacional actualizada sobre los menores susceptibles de adopción y las familias en trámite.

Presentan Modelo Nacional de Cuidados Alternativos

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y con apoyo de Unicef México e Instituto Newman presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos.

El documento busca homologar normativas y criterios de actuación para prevenir separaciones familiares innecesarias y formalizar medidas de protección.

La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, explicó que el modelo se deriva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y tiene como propósito orientar políticas públicas que garanticen el derecho a vivir en familia y comunidad.

LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar

Señaló la necesidad de evitar la institucionalización prolongada de la niñez, debido a que quienes permanecen en centros asistenciales enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, además de una mayor exposición a situaciones de violencia. Indicó que es necesario impulsar medidas que prevengan la separación familiar permanente y fortalezcan la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

El encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo servirá como guía para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas relacionadas con la adopción y el acogimiento familiar.

Derecho a la familia

La representante adjunta de Unicef México, Maki Kato, destacó que el modelo fortalece el sistema de protección de la niñez y promueve cuidados alternativos centrados en el ámbito familiar. Señaló que busca orientar la elaboración de políticas que garanticen el derecho a vivir en familia, a partir de los avances logrados en el país, como el Programa de Acogimiento Familiar y la regulación de los centros de asistencia social.

La oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, explicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a vivir en familia y establece la obligación del Estado de apoyar y fortalecer a las familias para constituirse como entornos de protección adecuados.

Indicó que el modelo servirá de referencia para las procuradurías de protección, los sistemas DIF nacionales y estatales, los centros de asistencia social públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas.

El documento fue elaborado con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman. Su objetivo es homologar criterios para prevenir separaciones familiares innecesarias y garantizar la restitución definitiva del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en situación de cuidado alternativo.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv