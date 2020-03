Gobierno llama a evitar “compras de pánico” por Coronavirus

Ciudad de México.— Están confirmados cinco casos de Coronavirus en el país, pero todos son leves; no pasan de un catarro normal, estornudos y sudoración. Por lo que no puede haber ninguna emergencia nacional ni tiene que afectarse la economía nacional, pues el 97 por ciento de los afectados sobrevive.

En esos términos contundentes se expresaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quienes sin embargo, reconocieron que se cayó la Bolsa y el peso, pero el mandatario minimizó la caída.

Apoyado por una tabla en la que se puede ver el comportamiento del peso en los 15 meses de gobierno, expresó que ha caído 6% y no como “habían previsto los conservadores, quienes habían previsto que a estas alturas el dólar andaría en cien pesos”, dijo con risa sarcástica.

Sin embargo, tanto López Obrador como López Gatell coincidieron que con pretexto del Coronavirus, “se han desatado los conspiradores. En la historia de las epidemias, éstas han provocado lo que está pasando ahora: actitudes de discriminación hacia los chinos en este caso y a los italianos, donde la pandemia ha cobrado víctimas”.

Hicieron un llamado a la población para que no haya sicosis popular que genere compras de pánico de mascarillas, gel y todo tipo de artefactos para enfrentar una pandemia que no representa ningún peligro para los mexicanos, ya que está comprobado científicamente que no ha cobrado víctimas en la cantidad que imaginaron.

Aclaró López Gatell que no sirven las mascarillas que venden en las farmacias y tampoco las industriales, pues lo que sí funciona son las medidas de higiene personal, evitar los saludos de beso y los acercamientos muy personales con gente que ha visitado Wuhan, en China o Bérgamo, Italia.

Concluyeron que no sirven de nada las “compras de pánico” de esos artículos porque únicamente afectan el mercado y a este respecto, el procurador del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, mencionó que no hay que caer en estas prácticas por ignorancia.

Hay otras teorías de la conspiración, dijo López Gatell, en el sentido de que este virus fue creado en un laboratorio para afectar en principio al gobierno chino, pero es totalmente falso; este virus surgió en forma natural de los animales en la Ciudad de Wuhan, China y se expandió luego de humano a humano.

Reiteró que en México existe infraestructura de hospitales y médicos suficiente para aplicar los protocolos establecidos y no hay ningún riesgo de que vaya a ocurrir muertes masivas por este virus que podría morir a 27 grados en esta primavera, en que podría acabarse la pandemia en forma natural, concluyó.

