Gobierno suspende labores en áreas “no indispensables”

Chilpancingo.- El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, invito a todas y todos lo que mantienen abiertos sus negocios a mantener las medidas de salubridad para atender con responsabilidad a sus clientes durante la contingencia por el Covid-19.

A través de un video en redes sociales, el gobernador guerrerense junto a propietarios de un restaurante mostró las medidas de prevención que han adoptado.

El tema del coronavirus es un asunto de salud pública, expresó el mandatario, al tiempo que llamó a la población a no caer en el descuido, proteger a la familia y aseguró que su gobierno atenderá los casos que lleguen a registrarse de esta pandemia.

El Ejecutivo estatal exhortó a la población a adoptar las medidas de salud recomendadas por la Federación, a no salir de sus casas y cuidar de sus familiares, sin caer en exageraciones.

“Evitemos dar declaraciones por medios que no sean los conducentes, este tema es un tema de salud, hay que verlo como un tema de salud, no podemos nosotros entrar a otra ruta, esto no es un asunto de carácter político”.