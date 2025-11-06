Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México

Ciudad de México.— Fátima tiene 13 años de edad. En el salón de clases donde debía sentirse protegida, fue víctima de burlas, empujones y humillaciones constantes. Sus compañeros se convirtieron en sus agresores y sus silencios en testigo
El 4 de febrero de 2025, Fátima Zavala, de 13 años de edad, cayó del primer piso de un edificio dentro de la Escuela Secundaria Diurna número 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
La estudiante era acosada por algunos compañeros debido a su gusto por el K-pop. La familia presentó una denuncia ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La comunidad escolar y padres de familia solicitaron revisar los protocolos de prevención del acoso dentro del centro educativo.
Situación del acoso escolar a nivel global
En el contexto del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló que uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido agredido físicamente al menos una vez durante el año. Uno de cada diez ha sufrido ciberacoso.
La organización indicó que la violencia y el acoso tienen efectos directos en el aprendizaje y en la salud mental de los estudiantes. Las víctimas presentan mayor riesgo de soledad, insomnio y pensamientos suicidas.
La UNESCO subrayó que sólo 32 países cuentan con un marco jurídico completo para combatir la violencia en las escuelas. El organismo llamó a fortalecer las políticas educativas que garanticen el respeto, la aceptación y la seguridad de los alumnos.
Violencia escolar en México
En México, miles de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de diferentes formas de violencia en las escuelas durante 2024, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Los registros oficiales muestran incrementos en la atención hospitalaria por agresiones físicas, psicológicas y sexuales en comparación con años anteriores.
Marco legal para prevenir la violencia escolar
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a una educación de calidad basada en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En sus artículos 57 y 59 se ordena a las autoridades competentes realizar acciones que garanticen un ambiente libre de violencia en los centros educativos.
El marco legal también indica que las autoridades deben fomentar la convivencia armónica, promover la resolución pacífica de conflictos y aplicar protocolos de actuación ante casos de acoso o violencia escolar.
Tres millones de adolescentes reportaron acoso escolar
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el INEGI, 28% de las personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Esto representa a 3.3 millones de estudiantes adolescentes en todo el país.
Violencia física
Según los Registros de Lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, en 2024 se atendieron en hospitales del país 1,058 casos de violencia física escolar contra personas de entre 1 y 17 años. De las víctimas, 36.5% eran mujeres y 63.4% hombres. Dos de cada tres tenían entre 12 y 17 años.
LEE Niño de Puebla sufría acoso escolar: cómo detectar el bullying antes de que sea demasiado tarde
El Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo concentraron 37.9% de los casos. La cifra aumentó 12.2% respecto a 2023 y 132% en comparación con 2010.
Entre las consecuencias registradas se encuentran contusiones, heridas, fracturas, esguinces y trastornos emocionales.
Violencia sexual
Durante 2024, 244 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por violencia sexual en escuelas. De las víctimas, 81.6% eran mujeres y 18% hombres. La mayoría tenía entre 12 y 17 años.
El Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua concentraron 44.8% de los casos. Aunque la cifra disminuyó 9% respecto a 2023, el aumento acumulado desde 2010 fue de 1,061.9%.
En 57.8% de los casos en mujeres y 45.5% en hombres, la persona agresora era conocida por la víctima. Las consecuencias más comunes incluyeron malestar emocional, estrés postraumático y depresión.
Violencia psicológica
En 2024 se registraron 456 hospitalizaciones por violencia psicológica escolar. Del total de víctimas, 73.9% eran mujeres y 26.1% hombres. Tres de cada cuatro casos correspondieron a adolescentes de entre 12 y 17 años.
El Estado de México, Guanajuato y Veracruz concentraron 70.4% de los casos. La cifra aumentó 2.5% respecto a 2023 y 2,582.4% desde 2010.
En casi la mitad de los incidentes, la persona agresora era conocida. Las consecuencias más frecuentes fueron malestar emocional, trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión.
Otros tipos de violencia dentro de las escuelas
Tres menores de entre 1 y 17 años fueron hospitalizados en 2024 por trata de personas en escuelas, cifra igual a la registrada en 2023.
Además, se atendieron 20 casos por abandono o negligencia en escuelas, lo que representó un incremento respecto a los 13 casos de 2023.
Impacto del acoso en México
David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de la Plataforma Antibullying (PAB), informó que el acoso escolar representa un gasto estimado superior a siete mil millones de pesos anuales en atención médica, salud mental y pérdida de productividad.
Por su parte, Tania Martínez Lizárraga, directora de la Unidad de Medicina Clínica de la Universidad Panamericana, reportó que en los últimos cinco años los casos de bullying aumentaron 205 por ciento. Dijo que las consecuencias se reflejan en problemas de autoestima, ansiedad, depresión, estrés postraumático, bajo rendimiento escolar y riesgo de suicidio.
Experiencias internacionales
Carlos Ruiz, consejero honorífico Antibullying, explicó que países como Finlandia y Corea del Sur han reducido hasta en 40 por ciento los casos de acoso escolar mediante protocolos estructurados y revisados de forma periódica. Comparó la implementación de estos mecanismos con las normas ISO de calidad educativa, al señalar que permiten una aplicación estandarizada y de bajo costo.
Riesgos del ciberacoso
Ximena Arizmendi Juárez, especialista en redes y seguridad digital, indicó que uno de cada tres adolescentes ha recibido amenazas o insultos en redes sociales. Relacionó el incremento del ciberacoso con un aumento de pensamientos suicidas y consumo de sustancias. Propuso fortalecer los programas de alfabetización digital y fomentar la cooperación entre autoridades educativas y plataformas tecnológicas.
Marco jurídico nacional
Ana Lucía Medina, cofundadora de la organización de activismo digital SocCivilMX, informó que solo ocho estados del país cuentan con legislación específica para sancionar el bullying. Consideró que la falta de armonización legal limita una respuesta uniforme y efectiva. Propuso incorporar una asignatura obligatoria sobre convivencia escolar y prevención del delito en los planes de estudio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
“Si se lo hacen a la Presidenta”; Qué dice la ley sobre el acoso sexual en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El incidente quedó registrado en video y generó reacciones en todo el país por tratarse de una agresión ocurrida en un espacio público.
Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia formal ante las autoridades.
“Decidí levantar denuncia, Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?”, declaró.
Marco legal del acoso sexual
El acoso sexual está tipificado como delito en el Artículo 259 del Código Penal Federal, que establece sanciones para quien realice actos de naturaleza sexual sin consentimiento, generando un ambiente hostil, intimidatorio o humillante.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo define como una forma de violencia en la que, sin existir subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que coloca a la víctima en estado de indefensión o riesgo.
De acuerdo con esta ley, el acoso sexual puede ocurrir en cualquier ámbito —laboral, escolar, comunitario o digital— y manifestarse mediante palabras, gestos, insinuaciones o contacto físico no consentido.
A diferencia del hostigamiento sexual, el acoso no requiere una relación jerárquica entre agresor y víctima. Su reconocimiento busca ampliar la protección de las personas afectadas y facilitar la denuncia.
Variaciones en los códigos estatales
Aunque el acoso sexual está reconocido en la legislación federal, los estados del país cuentan con sus propios Códigos Penales, lo que genera diferencias en la forma de tipificar y sancionar el delito.
En Guanajuato, el artículo 187-A castiga a quien acose a otra persona para ejecutar actos de naturaleza sexual, aun sin contacto físico. En Guerrero, se incorporó el delito de “acoso sexual callejero”, con penas de hasta ocho años de prisión.
En la Ciudad de México, el Artículo 179 del Código Penal local señala que quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable que cause daño o sufrimiento psicoemocional será sancionado con uno a tres años de prisión.
Datos nacionales sobre acoso
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con acoso u hostigamiento sexual en el país. La Ciudad de México reportó mil 107 casos, la cifra más alta a nivel nacional.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 45.6% de las mujeres mexicanas ha experimentado alguna forma de acoso sexual en espacios públicos.
La seguridad en el transporte y en los centros de trabajo se mantiene como una de las principales preocupaciones de las mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Dignidad Humana
Pobreza infantil podría marcar el futuro de México
Ciudad de México.- Durante el sexenio anterior y de acuerdo con el gobierno federal, la población que vive en pobreza en México cayó de forma notable, pero un grupo sigue rezagado: los menores de cinco años enfrentan carencias graves.
La llamada “primera infancia” no avanzó al mismo ritmo que el resto del país, lo que implica una deuda social con quienes apenas comienzan la vida.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados recientes que confirman una disminución histórica en la pobreza multidimensional: de 41.9 % a 29.6 % entre 2018 y 2024.
Evolución de la pobreza general en México (2018-2024) — muestra la disminución constante del porcentaje de población en pobreza.
Estas cifras se traducen que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, según los datos oficiales.
Sin embargo, en la población de cero a cinco años, el 41.9 % continúa en situación de pobreza, lo que equivale a cuatro de cada diez infantes. En 2018, la proporción alcanzaba 52.5 %, de modo que la reducción fue menor que en el resto de la población.
La primera infancia de 0 a 5 años, es la etapa más decisiva del desarrollo humano.
De acuerdo con el Early Institute y UNICEF, externan que lo que ocurre en esos años marca las capacidades cognitivas, emocionales y físicas para toda la vida.
Además, Renata Díaz Barreiro, especialista en desarrollo infantil, explicó que la pobreza en esos años afecta directamente el cerebro.
Pobreza infantil México.
Te puede interesar: ¿Por qué algunos juguetes podrían poner en riesgo la salud del bebé?
“Si un niño crece en precariedad, sus conexiones neuronales se frenan y el daño puede ser irreversible”.
En una declaración difundida en TikTok, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que la pobreza y la exclusión también abren la puerta al crimen organizado.
“Quien está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos es el crimen”, alertó.
Ramírez sostuvo que miles de niños y adolescentes se vuelven vulnerables ante las redes criminales que aprovechan su necesidad económica y la falta de apoyo familiar y escolar.
Este fenómeno muestra que la pobreza infantil no solo limita el desarrollo: también amenaza la seguridad y el futuro de quienes deberían estar construyendo su vida con esperanza.
Hacia un sistema de cuidados para la primera infancia.
Pobreza infantil México.
Cabe recordar que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo propuso la creación del Sistema Nacional de Cuidados, integrado al “Anexo Transversal 31” del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026.
Este sistema busca apoyar a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes viven con discapacidad, además de reconocer el trabajo de las cuidadoras, que en 75 % de los casos son mujeres, registra el INEGI.
Además, si el Congreso aprueba el presupuesto, se destinarán más de 466 mil millones de pesos para fortalecer políticas de atención y cuidado, con la meta de reducir las brechas sociales y de género.
Pobreza infantil México.
Un llamado a invertir en la niñez.
La reducción de la pobreza en México es un logro indiscutible. Pero cuando cuatro de cada diez niñas y niños menores de cinco años aún viven con carencias, el reto sigue vigente.
Para los organismos de protección infantil, invertir en la primera infancia no solo implica justicia social, sino también una estrategia de desarrollo nacional.
Finalmente Tania Ramírez directora del REDIM, concluyó que un país que protege a sus niños desde la cuna asegura un futuro con más oportunidades, menos violencia y mayor equidad.
ARH
México
¿Por qué algunos juguetes podrían poner en riesgo la salud del bebé?
Ciudad de México.- Los padres y madres de familia siempre buscan dar lo mejor a sus hijos, sobre todo en sus primeros años, cuando cada juguete estimula su desarrollo. Sin embargo, no todos los productos en el mercado garantizan seguridad.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las familias mexicanas sobre un juguete magnético para bebés de la marca Tegu Holding Inc., cuyo uso podría provocar lesiones graves en los menores.
En la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, Profeco advirtió que 190 unidades de los modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top) del juguete Tegu Magnetic Floating Blocks presentaban riesgo para bebés y niños pequeños.
De acuerdo con la información, los imanes incluidos para apilar los bloques pueden desprenderse y ser ingeridos, lo que provocaría obstrucciones o perforaciones intestinales.
Por ello, la dependencia pidió suspender su uso de inmediato y contactar a la empresa para recibir un reemplazo gratuito del producto defectuoso.
Tegu puso a disposición el correo [email protected]
la página oficial y el número 1 877 834 8869 para gestionar los cambios sin costo.
Te puede interesar: Desabasto de medicamentos en hospitales exhibe crisis en el sistema de salud
Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que los juguetes con imanes representan un peligro creciente en la infancia temprana.
El doctor Francisco Leyva López, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A en Ciudad de México, señaló que entre el 1 y 2 % de los casos mensuales en su unidad están relacionados con accidentes provocados por juguetes.
“Los imanes contenidos en algunos juguetes pueden ser ingeridos y atraerse dentro del cuerpo del menor, causando bloqueos o rupturas intestinales”, explicó el especialista.
Además, un estudio publicado en la Revista Mexicana de Pediatría documentó un caso de perforación intestinal en un niño de preescolar tras ingerir varios imanes, confirmando el riesgo real que estos productos representan en México.
A nivel internacional, la American Academy of Pediatrics y la U.S. Consumer Product Safety Commission también han advertido que la ingesta de imanes puede causar lesiones graves e incluso fatales.
Los juguetes con imanes o piezas pequeñas suelen parecer inofensivos.
Sin embargo, cuando se desprenden, pueden convertirse en una amenaza invisible. Los bebés y niños menores de tres años exploran el mundo con la boca, lo que los hace más vulnerables.
Asimismo, la Profeco recordó que los consumidores deben verificar etiquetas, edad recomendada y certificaciones antes de comprar.
Además, invitó a revisar otros juguetes en casa para confirmar que no contengan piezas pequeñas que puedan soltarse o imanes sin recubrimiento seguro.
La seguridad infantil no depende solo de la compra, sino del uso responsable y de la atención diaria. Supervisar, revisar y retirar juguetes dañados es un acto de cuidado y amor.
Más que una advertencia, esta acción refuerza el compromiso de proteger la infancia.
La Profeco reiteró su vigilancia sobre productos que representen riesgo y llamó a las familias a mantenerse informadas a través de canales serios de información.
La dependencia señala que, en cada hogar, la prevención puede marcar la diferencia. Escuchar las recomendaciones médicas y seguir las alertas de seguridad es una forma concreta de proteger la vida de los más pequeños.
ARH
México
Garantizar el derecho a vivir en familia, objetivo central de las políticas de protección a la niñez
Ciudad de México.— En México, miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante años en centros de asistencia social. Autoridades federales y legislativas impulsan acciones para garantizar su derecho a vivir en familia y fortalecer los mecanismos que permitan su desarrollo integral.
Proponen agilizar procesos de adopción
La senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo dirigido al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus homólogos estatales, con el fin de revisar, evaluar y transparentar los procesos de adopción.
La legisladora del Partido del Trabajo señaló que la adopción tiene como propósito garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, conforme a la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Explicó que, a pesar de los avances legales, los procedimientos para adoptar continúan siendo extensos y con múltiples requisitos. Entre ellos se encuentran evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, certificaciones médicas y entrevistas ante comités técnicos. Indicó que estos trámites, aunque buscan proteger a los menores, en la práctica dificultan el acceso a la adopción.
Bañuelos refirió que los procesos pueden prolongarse entre uno y tres años y que existen diferencias en los criterios entre entidades federativas. Mencionó también la falta de coordinación institucional y la ausencia de una base de datos nacional actualizada sobre los menores susceptibles de adopción y las familias en trámite.
Presentan Modelo Nacional de Cuidados Alternativos
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y con apoyo de Unicef México e Instituto Newman presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos.
El documento busca homologar normativas y criterios de actuación para prevenir separaciones familiares innecesarias y formalizar medidas de protección.
La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, explicó que el modelo se deriva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y tiene como propósito orientar políticas públicas que garanticen el derecho a vivir en familia y comunidad.
LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
Señaló la necesidad de evitar la institucionalización prolongada de la niñez, debido a que quienes permanecen en centros asistenciales enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, además de una mayor exposición a situaciones de violencia. Indicó que es necesario impulsar medidas que prevengan la separación familiar permanente y fortalezcan la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.
El encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo servirá como guía para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas relacionadas con la adopción y el acogimiento familiar.
Derecho a la familia
La representante adjunta de Unicef México, Maki Kato, destacó que el modelo fortalece el sistema de protección de la niñez y promueve cuidados alternativos centrados en el ámbito familiar. Señaló que busca orientar la elaboración de políticas que garanticen el derecho a vivir en familia, a partir de los avances logrados en el país, como el Programa de Acogimiento Familiar y la regulación de los centros de asistencia social.
La oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, explicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a vivir en familia y establece la obligación del Estado de apoyar y fortalecer a las familias para constituirse como entornos de protección adecuados.
Indicó que el modelo servirá de referencia para las procuradurías de protección, los sistemas DIF nacionales y estatales, los centros de asistencia social públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas.
El documento fue elaborado con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman. Su objetivo es homologar criterios para prevenir separaciones familiares innecesarias y garantizar la restitución definitiva del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en situación de cuidado alternativo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México
¿Escuelas vacías? no es deserción sino baja natalidad
Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán
“Si se lo hacen a la Presidenta”; Qué dice la ley sobre el acoso sexual en México
El costo invisible de cuidar: familiares que cuidan sufren agotamiento severo
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Deporteshace 3 días
“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
-
Méxicohace 3 días
Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables
-
Méxicohace 3 días
¿Dónde se vive más? Así varía la esperanza de vida en México en 2025
-
Estilohace 3 días
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia