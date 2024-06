Gripe aviar provoca su primer muerte en México, confirma la OMS

Ciudad de México.— El Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit aseguró que la única bandera que representa a todos los trabajadores de la institución es la bandera nacional.

La tarde del martes, se hizo viral en redes sociales imágenes y videos de trabajadores del Infonavit retirando la bandera LGBT del edificio sede de la dependencia en la Ciudad de México.

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y a todos (…) un reportero me preguntó “¿y ustedes están de acuerdo?”, no. ¿Y entonces por qué lo permiten? El edificio es de ustedes”, afirmó Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical.

Manifestamos que NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir BANDERAS en el edificio Institucional que pertenecen a las y los trabajadores del INFONAVIT, la única que aceptamos es la BANDERA NACIONAL. — Comité Ejecutivo Nacional del SNTI (@ComiteSnti) June 4, 2024

En un comunicado, la organización sindical explicó que el hecho no se trató de un acto de discriminación ni de homofobia.

El documento difundido mediante redes sociales, explica que no se deben permitir banderas ajenas a todos los trabajadores en la sede de la dependencia.

También pidieron se respete el protocolo de Protección Civil de colocación de cualquier elemento en la fachada de cualquier instituto.

“No se pueden imponer banderas e ideologías a funcionarios públicos”, activista sobre caso Infonavit

Alejandra Yáñez Rubio, activista por los derechos de la mujer, afirmó que los trabajadores no fueron consultados ante la colocación de la bandera.

En ese sentido, su colocación rompe la neutralidad de los edificios públicos y representa además una imposición ideológica a los trabajadores del Infonavit, dijo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del INFONAVIT manifestamos que NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir BANDERAS en el edificio Institucional… — Alejandra YañezRubio (@AleYaRu) June 5, 2024

