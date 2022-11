“Hay buena relación”, responde López Obrador a obispos de México

Ciudad de México.— El presidente López Obrador aseguró que hay “una muy buena relación” con la Iglesia Católica y le externó su profundo respeto.

Sin embargo, López Obrador señaló que no está de acuerdo con el pronunciamiento de los obispos de México quienes indicaron que la propuesta de Reforma Electoral es claramente regresiva.

“Nosotros somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias, la verdad es muy buena la relación con todas y excepcional la relación con el papa Francisco, es el mejor papa que ha tenido la iglesia católica en mucho tiempo y sin duda el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación”, dijo el mandatario.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador refrendó el respeto al pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“De toda maneras nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y de los libres pensadores, es su visión y la respetamos aunque no estemos de acuerdo en ese punto de vista. Sólo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos, pueblo; cratos, es poder. La democracia es el poder del pueblo y hay conservadores que quieren que nada más haya cratos sin demos, poder sin pueblo; no, no es el caso de la Iglesia porque la Iglesia es todo el pueblo”.

La víspera, los obispos de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se pronunciaron en contra de la Reforma Electoral al considerarla “claramente regresiva y la sola pretensión de hacerla pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan.

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF”, externaron los obispos.

En ese sentido, hicieron un reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática del país, el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

