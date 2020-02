Hay “mano negra” detrás del conflicto de la UNAM

Ciudad de México.— Luego de presentar el Programa La Escuela es nuestra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el conflicto que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sin tocar el motivo de las acciones violentas, afirmó que se trata de “un movimiento sin causa”.

López Obrador fue directo al afirmar que “hay mano negra detrás de los paros en escuelas de la UNAM” y señaló que no ve condiciones para que “un movimiento sin causa” y “minoritario” paralice la Universidad. No existen condiciones para que se den estas manifestaciones, dijo.

“No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM, desde luego hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo, mayoritario. Nosotros vamos a hacer respetuosos de la autonomía de la Universidad”, opinó en Palacio Nacional.

Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador estimó que hay manipulación detrás de este movimiento.

“Se debe de evitar el que haya paros injustificados, y que no haya manipulación política, porque ayer en las redes se hablaba de un llamado a un paro total y no se sabía quién convocaba. Además, en cualquier movimiento tiene que haber democracia, ¿por qué no preguntarles a los alumnos?, ¿por qué una minoría se va a imponer?, eso también es autoritarismo”, opinó López Obrador.

“Además nada de capuchas, con todo respeto, ¿por qué taparse la cara? Un luchador social tiene que dar la cara”, cuestionó.

Reitera llamado al diálogo

El mandatario federal insistió en que debe prevalecer el diálogo y en señalar que “hay mano negra” detrás de estos paros en la UNAM que comenzaron hace tres meses con una toma separatista y feminista en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

“Yo espero que los universitarios, en este caso los alumnos, maestros, los investigadores, académicos, directivos de la UNAM lleguen a un acuerdo, que haya dialogo (…) Que se escuchen los planteamientos que se tengan y que se busque la solución a los problemas, pero siento y lo voy a decir, que hay mano negra. Eso es lo que hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna”, manifestó.

El conflicto en la UNAM escaló con la suma de 11 escuelas en paro, se trata de las Facultades Filosofía y Letras (FFyL), Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de Artes y Diseño (FAD), de Economía y Arquitectura, y las Escuela Nacional Preparatoria número 9, 3, 8, 6 y 5, además del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan.

Con información de José Vilchis Guerrero

Siete24.mx

ebv