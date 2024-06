Hombres se identifican como mujeres y ocupan cargos públicos, revela activista en favor de la mujer

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está preparando su pensión para cuando deje su cargo en octubre próximo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario detalló que recibirá una pensión de aproximadamente 25 o 30 mil pesos mensuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras haber ejercido 20 años como servidor público.

LEE Recomendado por lectores mexicanos libro Dios. La ciencia, las pruebas lidera ventas en Amazon

Asimismo, el presidente recordó que por su edad también es beneficiario de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, la cual no ha cobrado aún.

Además de estas pensiones, López Obrador mencionó que obtiene ingresos adicionales por los libros que ha escrito a lo largo de su vida.

El mandatario destacó que los derechos de autor de sus libros están designados para su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor, Jesús, argumentando que no necesitará tanto dinero.

“Yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco, ni modo que voy a andar con traje en Palenque. La pensión del Bienestar la he dejado ahí para cuando me retire”, afirmó.