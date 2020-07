Homicidio doloso, asignación pendiente con la sociedad: Durazo

Ciudad de México.— Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reportó dos mil 851 homicidios dolosos en junio, cuatro meses que va a la baja el delito, pero “no se ha podido abatir del todo”.

“Por supuesto, el número de dos mil 851 sigue siendo muy alto en números absolutos; sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí hay un mes en el 2018 que alcanza tres mil 74 homicidios dolosos y en esta línea recibimos nosotros la administración y éste es el comportamiento a partir de esa fecha”.

Durazo Montaño mostró gráficas en las que afirma hay disminución de homicidio doloso, como en Ciudad Juárez donde se ha avanzado de manera importante, dijo. En Celaya, no obstante que hay eventos de alto impacto mediático, hay un avance importante; León es ligeramente menor, en Tlajomulco no se ha podido avanzar, pero en Manzanillo, ligerísimamente, Cajeme un poco, no obstante que hay eventos dramáticos; Zamora, Michoacán; Guadalajara no hemos podido avanzar, Chihuahua ligeramente, Morelia un poco, Ensenada un poco.