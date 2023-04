“Hubo amarillismo y mala fe”: AMLO supera Covid-19

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este viernes la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional luego de recuperarse del Covid-19. Agradeció al pueblo de México las muestras de cariño y buenos deseos.

“Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero, agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad; si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación”, subrayó.

“Se portaron, como siempre, muy bien. Es un amor recíproco, como siempre digo: ‘Amor con amor se paga’. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien”, añadió ante representantes de medios de comunicación.

La víspera, el mandatario se realizó una prueba de Covid-19 que resultó negativa. Aun así, dijo, descansará de las giras de trabajo este fin de semana, como le recomendaron los médicos.

“Los médicos recomiendan reposo. Ya terminé mi tratamiento médico, nada más que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua; (…) es muy bueno estar tomando agua, hidratar el cuerpo. A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras, la fatiga y la gripe del Covid, me faltaba agua, entonces es lo que recomiendan”, refirió.

El mandatario permanecerá en Palacio Nacional, donde atenderá reuniones y pendientes de proyectos de infraestructura en el país. Además, revisará los sueldos de servidores públicos del sector educativo, salud y gubernamental con el propósito de mejorarlos.

“Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo”, apuntó López Obrador.

