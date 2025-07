Iglesia aclara naturaleza de curso para sacerdotes: ‘Diálogo es evangelizador, no mediación con crimen’

Ciudad de México. — La Iglesia Católica en México precisó los objetivos del curso de capacitación para sacerdotes sobre diálogo, tras interpretaciones mediáticas que lo vinculaban principalmente a una interacción con el crimen organizado. El sacerdote Alejandro Barajas, titular de la Pastoral de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Morelia, explicó en exclusiva que la iniciativa surge de la labor evangelizadora y del Diálogo Nacional por la Paz.

“El ejercicio es desde el diálogo que debe hacer la Iglesia en su labor evangelizadora. No es un foro para sacar personas para mediar con el narcotráfico”, aclaró el sacerdote enfáticamente. Subrayó que el enfoque es amplio y comunitario: “Es un foro para ver experiencias, formas de hacer un diálogo con la sociedad… no descartar que [los criminales] son parte también de esa sociedad, pero no los únicos”.