Iglesia en México destaca el valor de la educación en el inicio del ciclo escolar

Ciudad de México.— La Dimensión para la Cultura y la Educación de Conferencia del Episcopado Mexicano (DPCyE-CEM) publicó un mensaje con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, en el que destacó el papel fundamental de la educación en la formación de personas íntegras y en la construcción de una sociedad más humana y fraterna.
Bajo el lema “La educación, camino a través del cual la persona ejerce dignamente su ser y aprende el arte de vivir”, el documento firmado por el arzobispo emérito de León, Alfonso Cortés Contreras, como titular de la Dimensión, y los obipos Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM y Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general del organismo, enfatizó que el inicio de un nuevo ciclo escolar representa una oportunidad extraordinaria para transformar a la sociedad desde las aulas.
El texto recupera la reflexión del pedagogo Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, y hace un llamado a colocar a la persona en el centro de toda actividad educativa, en sintonía con el Pacto Educativo Global promovido por el papa Francisco.
LEE La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP
Se reconoce que, si bien existen desigualdades en cuanto a herramientas e infraestructura educativa, lo esencial radica en la vocación de los maestros y el deseo de los estudiantes de crecer como seres humanos. La CEM señaló que cada espacio escolar –aulas, recreos, deportes, convivencia– contribuye al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.
El mensaje concluye con un llamado a la colaboración entre familias, escuelas y sociedad, e invita a ver a la Iglesia como una aliada en la tarea educativa, respetando las creencias e ideologías de todos.
Información VCNoticias
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
Presentan catálogo para proteger a la infancia
Ciudad de México.- Esta semana en Monterrey, una niña de 10 años fue rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 33 años. El hecho ocurrió gracias a la rápida denuncia de su abuela, quien vende dulces en una esquina y vió a un desconocido llevarse a su nieta de la mano. La alerta inmediata permitió a la policía seguir al sujeto a través de las cámaras urbanas y detenerlo al entrar a un hotel; fue detenido y la niña regresó a salvo con su familia. Aunque este caso tuvo un desenlace positivo, refleja una realidad alarmante: la violencia sexual infantil ocurre con más frecuencia de la que se reconoce.
México, epicentro de explotación infantil
México es uno de los principales países productores de contenidos de violencia sexual infantil y también uno de los principales destinos de turismo sexual, especialmente en sitios como Cancún y Chapala. Así lo denunció Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, una asociación civil que trabaja para proteger a menores en el entorno digital.
“Actuamos y exigimos a las autoridades y a la industria digital que eliminen contenidos de violencia en la red”, señaló Calvillo en una reunión reciente con medios de comunicación.
Jornada Nacional para proteger a la infancia
Durante el encuentro con medios, se presentó el Catálogo de recursos para la concientización y prevención de la violencia sexual infantil, entregado la semana pasada a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este material pretende apoyar la Jornada nacional de prevención que se realizará el próximo 8 de septiembre en todas las escuelas de educación básica del país.
Te Protejo México ha consolidado alianzas con Interpol y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para identificar contenidos y sitios con material de abuso sexual infantil. La plataforma digital permite reportar de manera anónima y gratuita situaciones como explotación sexual comercial, producción de material de abuso, grooming o sextorsión. En pocos años, ya ha recibido más de 9 mil reportes.
Para prevenir hay que informar
Calvillo también dio a conocer el informe “Es un secreto”, que documenta 208 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo, con cifras de la Secretaría de Salud. Asociaciones civiles como Alumbra, Guardianes, Fundación Freedom, Te Protejo y Educación con Rumbo han identificado 27 escuelas en las que se comprobó la existencia de violencia sexual organizada.
Entre los patrones detectados están: agresiones en las aulas, adultos que facilitan el abuso, producción de material sexual, sedación de menores e incluso el uso de disfraces.
“La autoridad tiende a tratar estos hechos como casos individuales y no como violencia organizada, lo cual impide que se investigue bajo el marco de delincuencia organizada en las escuelas”, denunció.
Llamado urgente a maestros y familias
“Solo juntos podemos consolidar una cultura colectiva y un modelo nacional de respuesta y prevención de la violencia sexual infantil en el mundo digital”, dijo Calvillo. Y añadió un mensaje directo a los educadores:
“Si eres maestro y conoces o sospechas de un caso de violencia sexual infantil, no dudes: repórtalo en Te Protejo México”.
Una jornada de prevención que debe trascender el papel
Las voceras de algunas de estas asociaciones civiles advirtieron que es fundamental que la Jornada nacional de concientización y prevención del abuso sexual infantil, del 8 de septiembre, no quede solo en un acto simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas en las más de 200 mil escuelas de educación básica del país. Para ello recomendaron el Catálogo de recursos elaborado por 15 asociaciones civiles mexicanas como una herramienta práctica que guíe a maestros, padres y cuidadores en la prevención y denuncia.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
CDMX
Policía conmueve en el regreso a clases al regalar mochila a un niño en Pantitlán
Ciudad de México.- En el primer día del ciclo escolar 2025-2026 llegó con una escena que conmovió a miles de personas en redes sociales. En la Ciudad de México, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de nombre Mauricio, regaló una mochila nueva a un niño en el paradero del Metro Pantitlán, gesto que desató muestras de solidaridad y esperanza.
El gesto que marcó la diferencia.
El video difundido, muestra al oficial acercarse al menor y a su padre con una bolsa negra. Dentro llevaba una mochila verde, con lonchera y lapicera incluidas. El niño, sorprendido, recibió el obsequio con una sonrisa y un abrazo por parte del padre y el menor al elemento de seguridad que reflejó gratitud.
El padre del menor, quien trabaja lavando combis y microbuses en la zona, acompañaba al pequeño en la jornada. La escena mostró cómo un acto sencillo puede convertirse en una luz en medio de la rutina.
Un abrazo que se hizo viral.
El clip captó también el momento en que el padre y el hijo agradecieron al oficial con un apretón de manos y un abrazo. La respuesta inmediata de quienes presenciaron el hecho fue compartir el video, que pronto acumuló miles de reacciones y comentarios positivos.
Entre los mensajes destacados se leyeron frases como: “Somos más los buenos” y “Estas acciones también hay que hacerlas viral”.
La reacción colectiva mostró la necesidad de rescatar valores como la empatía y la solidaridad en una sociedad marcada por la desconfianza y la violencia.
Te puede interesar: A partir de este mes de septiembre, Europa prohíbe químico en esmaltes que pone en riesgo la vida de mujeres y sus bebés
Una lección en tiempos difíciles.
El regreso a clases suele ser un reto económico para miles de familias mexicanas. Los gastos en útiles, uniformes y mochilas pesan en hogares con ingresos limitados.
Por ello, el gesto del policía fue más que un regalo: representó un recordatorio de que la bondad aún tiene espacio en la vida pública.
Este episodio, aparentemente cotidiano, dejó una lección mayor: la importancia de mirar al otro y brindar apoyo desde lo que está al alcance.
En un país donde la inseguridad ocupa titulares, actos como el de Pantitlán recuerdan que la empatía puede transformar realidades y sembrar esperanza en los más jóvenes.
ARH
México
La prevención familiar en una mochila: preparación que salva vidas
Ciudad de México.- Un recuerdo del 19 de septiembre de 2017 aún estremece a Mariana López. En medio del colapso del edificio donde vivía, su “mochila de vida” le permitió mantener la calma, comunicarse con su familia y resistir hasta el momento de recibir ayuda.
Ese testimonio, repetido en muchas colonias de la CDMX, evidencia que la cultura de la prevención es también una cultura del cuidado compartido.
¿Qué son las mochilas de vida?
Las mochilas de vida son kits preparados para emergencias, especialmente cuando se registran sismos.
En esas mochilas los expertos en Protección Civil recomiendan tener, radio, documentos básicos, un botiquín de primeros auxilios e incluso pertenencias de valor como pueden ser joyas.
Su función es ayudar a que las familias sobrevivan las primeras 72 horas posteriores a un desastre.
En México, donde los sismos y otros fenómenos naturales forman parte de la realidad cotidiana, estas mochilas representan un recurso esencial de protección civil. Su sencillez convierte la prevención en un gesto accesible y poderoso.
La prevención en cada hogar.
Contar con una mochila preparada evita la improvisación en momentos de crisis. También los especialistas recomiendan incluir ropa abrigadora, linterna, pilas, artículos de higiene y herramientas básicas.
Además, sugieren acordar puntos de reunión familiares y mantener copias de documentos importantes en el kit. Esa organización fortalece la resiliencia comunitaria y asegura que nadie quede incomunicado.
Te puede interesar: Dignidad humana, el gran reto de la nueva SCJN, ¿justicia para la gente o la política?
Una red invisible de cuidado.
Preparar estas mochilas en familia no solo es una acción práctica. Es una forma de tejer vínculos y transmitir la importancia de cuidarse mutuamente. Cada kit es un recordatorio de que la solidaridad se anticipa, no se improvisa.
Las mochilas de vida ofrecen calma y confianza. Funcionan como una extensión tangible del compromiso comunitario. Cuando cada hogar decide tener una, se instala una red invisible de presencia y esperanza que ayuda a mantener la calma ante los desastres.
ARH
CDMX
Mes del Testamento: familias en CDMX encuentran certeza para proteger su patrimonio
Ciudad de México.- Este mes de septiembre inició en la CDMX el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, implementado para ofrecer certeza a las familias que decidieron dejar a sus familias herencia patrimonial.
Durante estos 30 días, las personas aprovechan esta oportunidad para ofrecer tranquilidad a sus familiares y garantizar la protección de sus bienes ante las autoridades.
Trámite accesible y con descuentos.
Los adultos mayores de 65 años encuentran descuentos de hasta 66 por ciento, lo que reduce el costo del testamento universal a 707 pesos.
Además, jóvenes a partir de los 16 años pueden iniciar el trámite con asesoría notarial y orientación gratuita, lo que amplia el acceso a más sectores de la población.
El Testamóvil en las colonias.
Con el objetivo de llegar a cada rincón de la capital, se habilitó el Testamóvil, una unidad móvil que recorre distintas colonias de la ciudad.
El vehículo permite acercar el trámite a personas con dificultades de traslado y ofrece acompañamiento personalizado.
Vecinos reciben información práctica sobre los beneficios de contar con un testamento vigente, reforzando así una cultura de prevención y cuidado familiar.
Te puede interesar: Iglesia en México destaca el valor de la educación en el inicio del ciclo escolar
Un documento que evita conflictos.
El programa tiene como también como objetivo recordar la importancia de contar con un testamento como herramienta legal que simplifica procesos y previene disputas familiares.
Los trámites se realizan en la sede central de la Dirección General de Regularización Territorial, en Iztacalco, así como en módulos distribuidos en las 16 alcaldías.
La jornada concluye el próximo 30 de septiembre con resultados alentadores.
Los ciudadanos encuentran esta iniciativa como una oportunidad histórica para cuidar su patrimonio y proyectar un futuro con mayor serenidad.
Septiembre dejó claro que la prevención jurídica no solo protege bienes materiales, también fortalece la unión y brinda paz en los hogares.
Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
Policía conmueve en el regreso a clases al regalar mochila a un niño en Pantitlán
Europa prohíbe químico en esmaltes que pone en riesgo la vida de mujeres y sus bebés
La prevención familiar en una mochila: preparación que salva vidas
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP
-
Historias que Conectanhace 3 días
Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
-
Felipe Monroyhace 2 días
Un informe, dos pirámides
-
Méxicohace 1 día
Dignidad humana, el gran reto de la nueva SCJN, ¿justicia para la gente o la política?