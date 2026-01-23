Impulsan iniciativa contra la discriminación laboral por embarazo en Tlaxcala

Ciudad de México.— La infancia y la adolescencia en México son fundamentales para el rumbo del país. El Reporte sobre la familia en México 2025. Niños y adolescentes en la frontera del futuro, elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, (CEFABIOS) coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro del análisis público, a partir de datos, marcos jurídicos y comparaciones internacionales que buscan ofrecer elementos verificables para la toma de decisiones en ámbitos clave como salud, educación, familia y derechos humanos.

Informe con base académica y enfoque comparado

Durante la presentación del Reporte sobre la Familia en México 2025. Niños y Adolescentes en la Frontera del futuro en el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, el Pbro. Pedro Antonio Benítez Mestre, padre rector de la Universidad Pontificia de México, dijo que es resultado de un trabajo de recopilación y evaluación de estudios nacionales e internacionales realizados a lo largo de 2025.

Detalló que la investigación integró fuentes oficiales y marcos normativos vigentes, con el objetivo de analizar la situación de la infancia en un contexto marcado por la disminución de la natalidad y el avance del envejecimiento poblacional en México.

Por su parte, el Pbro. Dr. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director de CEFABIOS, detalló que el informe contó con la colaboración de investigadores de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral, cuyos estudios permitieron establecer comparaciones con la realidad argentina. Además, esta edición corresponde a la primera de dos entregas.

Derechos de la infancia en un contexto de transformación social

El reporte aborda los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte del conjunto normativo que rige a la sociedad mexicana, sin limitarse a la exposición teórica, puntualizó el padre Guillermo Gutiérrez. En ese sentido, explicó que el análisis incorpora el instrumental jurídico nacional e internacional y examina sus repercusiones en ámbitos económicos, educativos y sociales, en un país que enfrenta cambios demográficos de largo alcance.

Además, reveló que la investigación integra una mirada antropológica que concibe los derechos como expresión de la dignidad intrínseca de la persona humana. Este enfoque acompaña la revisión crítica del aparato legal y orienta la reflexión hacia la justicia como eje de la legislación, en un escenario donde las políticas públicas se redefinen de acuerdo con nuevas exigencias sociales.

Reflexión que se proyecta al futuro

El padre Gutiérrez Fernández resaltó que la primera entrega del Reporte sobre la familia en México 2025 confirma la línea de investigación del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, centrada en el análisis riguroso de la infancia y la adolescencia desde el derecho, la educación, la salud y la familia.

“La urgencia de los niños en México está en el fortalecimiento de la Familia-“, urgió el padre Gutiérrez Fernández.

Salud, educación y familia: ejes del diagnóstico

El Reporte sobre la familia en México 2025 reúne aportaciones de distintos especialistas que analizan áreas específicas de la infancia y la adolescencia.

Isis Pérez abre la reflexión con el capítulo Protección selectiva: las grietas legales entre el inicio y el premeditado final de la vida, donde examina el marco legislativo relacionado con el embarazo y la protección del ser humano en gestación, a partir del equilibrio de derechos en la legislación vigente.

Carlos Alberto Morales Peña, en Derecho a la salud en niños y adolescentes en México, revisa los referentes normativos nacionales e internacionales en materia de salud y documenta carencias que inciden en la atención de la población infantil y juvenil, en contraste con los deberes establecidos en la Constitución.

Andrea Diego Armida, autora de Derecho a la educación, analiza el sistema educativo mexicano y sus efectos en el desarrollo de capacidades, así como las implicaciones de la violencia y la desigualdad en la trayectoria escolar de niñas y niños.

Infancia y vínculos familiares tras la pandemia

El impacto social de la pandemia de Covid-19 ocupa un lugar central en el capítulo de Tania Guadalupe Yáñez Flores, Vivir en familia en el contexto pospandémico. Sobre el derecho de los niños a la protección contra la separación de sus padres. El estudio se enfoca en la orfandad infantil y adolescente derivada de la crisis sanitaria y en la ausencia de políticas integrales que atiendan las consecuencias de esta realidad.

Ana Ramírez Valencia, en Divorcio, ¿una vía que vulnerará el derecho de los niños a una familia?, aborda la ruptura matrimonial desde la perspectiva del interés superior de la niñez, subrayando la necesidad de políticas públicas que consideren la situación de los menores en contextos de conflicto familiar.

Identidad, legislación y acompañamiento institucional

La reflexión jurídica se amplía con el capítulo Identidad de género, de María Sierra Pacheco, que analiza el lenguaje legal y el concepto de identidad dentro del sistema jurídico mexicano, así como los mecanismos de protección frente a la vulneración de derechos.

En La Pastoral Infantil en la Iglesia mexicana: un llamado a la acción, José Luis Íñiguez García expone el papel de la pastoral dirigida a la infancia, centrada en la dignidad del menor y el acompañamiento institucional en contextos sociales complejos.

Aportes desde Argentina: primera infancia y desafíos demográficos

El reporte incluye el estudio de Sol González, Un estado de situación de la primera infancia en Argentina: desafíos y oportunidades, basado en microdatos sobre educación, vivienda y salud. La investigación plantea la relación entre políticas públicas y calidad de vida en los primeros años.

El equipo integrado por Myriam Mitrece, Alejandra Planker, Gabriela Mango y María del Pilar Baisi presenta Aproximaciones para la comprensión de la educación sexual en las escuelas argentinas, donde analiza el impacto de políticas antinatalistas y su relación con la caída de los índices de natalidad.

Lorena Bolzon, en Identidad y orígenes. El caso argentino y la reproducción humana asistida, revisa la legislación sobre reproducción asistida y el derecho a la identidad biológica, a partir de la historia reciente del país.

