IMSS realiza reimplante total de brazo a Melissa

Ciudad de México.— Especialistas en Traumatología y Ortopedia del IMSS en León, Guanajuato, realizaron un reimplante total de brazo a la paciente Melissa, de 20 años de edad; quien sufrió un accidente laboral con una máquina que le arrancó por completo la extremidad.

Luego de sufrir el accidente, Melissa fue ingresada al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón y debido a la atención que requería se le trasladó a la UMAE No. 1.

“Al momento del accidente no sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros. Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo. Me estaba haciendo a la idea que perdería mi brazo”, narró Melissa.