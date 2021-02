INAI: Se debe garantizar a personas con discapacidad acceso a información

México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a entregar en formato Word y MP3, los documentos que respalden la política laboral para personas con discapacidad, sus respectivos programas sociales y los presupuestos ejercidos anualmente, en los sexenios de los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Al exponer el asunto ante el Pleno, el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, indicó que un particular solicitó dicha información en formato de Word y MP3 debido a su discapacidad múltiple visual y motriz y, en respuesta, el sujeto obligado señaló no contar con información respecto al presupuesto requerido; sin embargo, localizó los documentos relacionados con la política laboral y los programas sociales concernientes a los tres sexenios previstos en la solicitud.

No obstante, la dependencia hizo llegar la información a la persona solicitante en formatos Word y PDF, omitiendo el formato MP3, sin justificar su imposibilidad para otorgar la información en el formato solicitado.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI para manifestar que la respuesta estaba incompleta ya que no se contestó lo relativo al presupuesto y lo entregado no abarcó los tres sexenios; además, señaló que no se le entregó la información en formato MP3, tal como lo solicitó.

Del análisis realizado por la ponencia a cargo del Comisionado Adrián Alcalá Méndez, se identificó que la STPS no realizó la búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes.

Por otra parte, indicó que “lo más relevante de este asunto, es el estudio relacionado con el agravio dirigido a combatir el formato inaccesible en que fue puesta a disposición la información”, pues estamos en presencia de una solicitud que implica la atención de ajustes razonables, los cuales consisten en las modificaciones y adaptaciones que son necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de sus derechos fundamentales, planteó.

Alcalá Méndez expuso que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 2020, más de mil millones de personas en el mundo, viven con algún tipo de discapacidad y, para el caso de México, existen 6 millones 179 mil 890 personas, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, por lo que, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información de la persona recurrente, se cuidó que durante todo el procedimiento se realizaran todos los ajustes razonables en las actuaciones, razón por la que se le enviaron, por correo electrónico, grabaciones de voz en formato MP3 con las explicaciones del contenido de los acuerdos de admisión y del cierre de instrucción, además de los formatos Word y PDF.

LEE Así fue la explosión del volcán Etna

emc