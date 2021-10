Incendio en Baby’O no se puede atribuir a la delincuencia sin pruebas: AMLO

Ciudad de México.— Al comentar el incendio de la discoteca Baby’O en Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación está en manos de la Fiscalía estatal y hay que esperar resultados, porque no hay pruebas que apunten al crimen organizado.

El jefe del Ejecutivo señaló que luego del incendio de la icónica discoteca hubo un despliegue mediático en los medios y las redes sociales porque fue centro de reunión de personajes del espectáculo.

Durante la conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, López Obrador indicó que el caso se analizó en la reunión matutina del gabinete de seguridad y que la investigación está a cargo de la fiscalía de Guerrero.

“Se analizó, pero hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió, hay eso sí un gran despliegue publicitario sobre el caso porque resulta qué se trata de una discoteca famosa, a la que han asistido personalidades del mundo artístico”.

Precisó el primer mandatario que el incendio no se puede atribuir a la delincuencia organizada porque no hay pruebas debido a que el propietario nunca denunció que lo estuvieran extorsionando con el pago por derecho de piso.

“Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago por derecho de piso como coloquialmente se le llama a la extorsión, hay que esperar, también se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 meses cerrada por la pandemia”.

El presidente dijo que también llama la atención que el incendio ocurrió en el frente del establecimiento, donde están las cámaras, y no en la parte posterior, además de que los dueños se han demorado en entregar la información.

No obstante, circula en las redes sociales un video en el que se distinguen figuras humanas de personas que rocían con gasolina el interior de la espaciosa discoteca a la que le prenden fuego. Pero para la autoridad que sigue el caso todavía no hay un caso.

“No se puede decir cuál es el móvil o qué fue lo que sucedió, hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información, estamos en comunicación con el gobernador del estado, ellos están haciendo mucho trabajo de investigación y una vez que se tenga el resultado de la investigación se va a dar a conocer”, aseguró.

Descartó enviar a más elementos federales a Guerrero, ya que dijo que en las evaluaciones en materia de seguridad a la entidad se ha demostrado que está bajando el homicidio.

“No quiere decir que no haya violencia porque no quiero que me saques de contexto mis palabras, pero hay menos homicidios que antes y lo podemos probar, en el caso de Guerrero y si habrá un cambio de gobierno, pero no consideramos que se vayan a agravar las cosas en Guerrero y en el país”, concluyó López Obrador.

