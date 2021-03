Independencia judicial y división de poderes, piedra angular de la República: ministra

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El principio de división de poderes y de la independencia judicial, son un pilar fundamental de la República y del Estado Constitucional de Derecho, en donde los Poderes se encuentran sometidos a la Constitución, en la que se delimitan sus facultades y atribuciones, en tanto que al Poder Judicial le corresponde ser el fiel de la balanza y garantizar el sometimiento a sus mandatos, así lo manifestó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dra. Yasmín Esquivel Mossa.

La jurista destacó que este es el motivo por el que nuestra Constitución ordena que el Supremo Poder de la Federación se divida para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los que no podrán reunirse en una sola persona o corporación.

Precisó que los principios de la carrera judicial dentro de los que la independencia se constituye como eje rector, no es concebible que el juzgador pueda ser imparcial, ni objetivo, ni profesional, ni mucho menos actuar con excelencia, si no cuenta con esta característica fundamental que no es otra cosa más que la libertad de ejercer la función de forma racional y legal, sin intervención de intereses distintos al cumplimiento irrestricto de la ley y de los principios constitucionales.

“Sin independencia el juzgador pierde la necesaria imparcialidad que la función exige por propia naturaleza” afirmó.

La doctora Esquivel Mossa destacó que en los últimos días se han dejado escuchar voces que se alzan en defensa de “la independencia judicial”, con motivo de los cuestionamientos a la suspensión provisional otorgada por jueces federales en contra de la promulgación de la llamada “Reforma Eléctrica”.

Esto, enfatizó, nos debe llevar a reflexionar sobre el valor de “la independencia judicial” para la vida de la República, como garantía para el correcto ejercicio de la función judicial y de la vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

La independencia del Poder Judicial, sostuvo la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica la ausencia de presiones externas que incidan en el ejercicio de la función jurisdiccional, para que pueda ser realizada sin que los otros poderes o cualquier otro factor real, incidan, orienten o interfieran sobre cualquier asunto que sujeto a su resolución, garantizando que los jueces realicen su función en estricta libertad de conciencia y razonamiento jurídico, preponderando los principios que orientan a la Constitución y las leyes que de ella emanan.

En este sentido indicó que el Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda de defender la Constitución y ser equilibrio entre los Poderes, una responsabilidad que presupone salvaguardar la autonomía e independencia de las y los jueces federales.

Por ello, subrayó, Karl Loewenstein, considerado como el padre del constitucionalismo moderno, señalaba que “la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho”.

Hoy como siempre, puntualizó la Ministra Esquivel, es necesario preservar la independencia del Poder Judicial y de sus jueces del país, como la columna vertebral del Estado Democrático de Derecho.

