INE cancela instalación de 104 casillas por inseguridad

Ciudad de México.- Ante la advertencia de problemas de inseguridad y conflictos políticos entre comunidades indígenas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que no instalará 104 casillas en los estados de Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Colima y la Ciudad de México.

Según un informe de la Secretaría Ejecutiva del INE, esta situación afectará a más de 60,645 personas, la mayoría de ellas en Michoacán.

Los votantes deberán desplazarse a otras secciones electorales con casillas especiales para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 2 de junio.

Además, el informe destaca que otras 820 casillas están en riesgo de no ser instaladas durante la jornada electoral por causas similares.

Detalle por entidad.

En Michoacán, no se instalarán 88 casillas, afectando a 54,195 ciudadanos de 10 municipios, incluyendo Charapán, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Paracho, Quiroga y Aquila.

Por otra parte el INE señaló que dos casillas serán trasladadas a Apatzingán y Bellavista debido a amenazas de grupos armados contra supervisoras y capacitadoras electorales.

En Nayarit, la casilla básica 350 no se instalará por problemas de inseguridad. En Nuevo León, tres casillas no se abrirán: una por inseguridad y dos porque no se encontraron personas dispuestas a ser funcionarios de casilla.

Para el estado de Oaxaca, cinco casillas en los distritos 5 y 7 no se instalarán debido a problemas políticos en San Mateo del Mar y Santo Domingo Platanillo.

Asimismo en el distrito 03 de Sinaloa, una casilla no se instalará por motivos de inseguridad, y dos más en Tlaxcala están en riesgo.

En la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no permitió la instalación de una mesa receptora de votos en el Campo Militar 1.

Situación en Chiapas.

Se han detectado problemas en 519 casillas en diversas comunidades de Chiapas, incluyendo Palenque, Bochil, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas.

Además de los municipios de, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Las Margaritas y Huehuetán, debido a enfrentamientos del crimen organizado y conflictos políticos.

En total, 820 casillas están en riesgo en todo el país: INE.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que no se podrá instalar el 100% de las casillas electorales a nivel nacional.

En específico en Michoacán y Chiapas, donde los pobladores han advertido que no permitirán la instalación de casillas.

Rechazo a la creación de un mapa de riesgo.

Por unanimidad, los consejeros del INE rechazaron nuevamente la solicitud de los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD para elaborar un mapa de riesgo que permita atraer la elección en zonas de violencia.

La propuesta incluía un mapa de riesgo elaborado por los partidos de la coalición opositora, identificando 20,416 secciones electorales con altos y medios índices de violencia.

Por ello el organismo señaló que de las cuales 14,119 son considerados “focos rojos”.

“No es dable atender la solicitud planteada, dado que corresponde a las autoridades de seguridad propiciar la obtención e implementación de políticas y acciones para garantizar y salvaguardar la integridad de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía ante factores de riesgo”, dijo el INE.

ARH